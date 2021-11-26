ДУНИКОВСКИЙ КСАВЕРИЙ

ДУНИКОВСКИЙ КСАВЕРИЙ - польский скульптор и живописец .

Учил­ся в Вар­ша­ве у Б. Сы­ре­ви­ча и Л. Ва­силь­ков­ско­го (около 1895-1896 годы), в Шко­ле изящ­ных ис­кусств в Кра­ко­ве (1896-1903 год) у А. Дау­на и К. Лящ­ки. Член объ­е­ди­не­ния «Шту­ка» (с 1908 года). Один из круп­ней­ших польских скульп­то­ров XX века, Дуниковский в ран­нем твор­че­ст­ве бли­зок сим­во­лиз­му и мо­дер­ну (цик­лы «Че­ло­век», 1898-1905 годы, «Бе­ре­мен­ные жен­щи­ны», брон­за, 1906-1908 годы, и др.). По­се­тил Ве­ли­ко­бри­та­нию (1914 год), в 1914-1922 годах жил в Па­ри­же. Ра­бо­ты 1910-х годах от­ме­че­ны влия­ни­ем О. Ро­де­на и экс­прес­сио­низ­ма : про­ект па­мят­ни­ка Бо­ле­сла­ву Храб­ро­му (то­ни­ро­ван­ный гипс, 1916-1917 годы), порт­ре­ты (ак­тёр Л. Соль­ский, брон­за, 1910-1912 годы; все - Национальный му­зей, Вар­ша­ва) и др.

Для зре­ло­го сти­ля Дуниковского, сло­жив­ше­го­ся в 1920-1930-е годы, ха­рак­тер­ны пла­стическая обоб­щён­ность и кон­ст­рук­тив­ная яс­ность фор­мы, внутренняя цель­ность об­ра­зов (цикл «Ва­вель­ские го­ло­вы» для кес­со­нов по­тол­ка «По­соль­ско­го за­ла» зам­ка на хол­ме Ва­вель в Кра­ко­ве, де­ре­во, 1925-1929 годы и с 1955 года). Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны Дуниковский был уз­ни­ком Ос­вен­ци­ма .

В по­сле­во­ен­ные го­ды соз­дал ряд мо­ну­мен­тов, от­ли­чаю­щих­ся су­ро­вой ге­рои­кой, ак­тив­но взаи­мо­дей­ст­вую­щих с ок­ру­жаю­щим про­стран­ст­вом: па­мят­ник си­лез­ским пов­стан­цам на го­ре Святой Ан­ны близ Ка­то­виц (1946-1952 годы), мо­ну­мент Ос­во­бо­ж­де­ния в Оль­шты­не (1949-1953 годы) и па­мят­ник «Сол­да­там 1-й ар­мии Вой­ска Поль­ско­го» в Вар­ша­ве (1962-1963 годы; все - гра­нит). Сре­ди жи­во­пис­ных ра­бот Дуниковского - ис­пол­нен­ная дра­ма­тической экс­прес­сии се­рия «Ос­вен­цим» (1949-1955 годов, Национальный му­зей, Вар­ша­ва). Пре­по­да­вал в Шко­ле изящ­ных ис­кусств в Вар­ша­ве (1904-1910; профессор), в Академии художеств в Кра­ко­ве (1922-1940 годы и 1945-1955 годы), в Академии художестве в Вар­ша­ве и в Выс­шей шко­ле изящ­ных ис­кусств во Вроц­ла­ве (с 1959 года). По­сле смер­ти Дуниковского был соз­дан его му­зей во двор­це «Кру­ли­кар­ня» в Вар­ша­ве (от­дел Национального му­зея).

Иллюстрация:

К. Ду­ни­ков­ский. Порт­рет Фре­де­ри­ка Шо­пе­на. Брон­за. 1949. Му­зей скульп­то­ра К. Ду­ни­ков­ско­го (Вар­ша­ва). Архив БРЭ.