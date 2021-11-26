ЛА-РОШЕЛЬ

ЛА-РОШЕЛЬ - го­род на за­па­де Фран­ции, в ре­гио­не Пуа­ту-Ша­ран­та, административный центр департамента При­мор­ская Ша­ран­та.

Население 74,8 тысяч человек (2010 год). Порт на Бис­кай­ском заливе (гру­зо­обо­рот около 7 млн. т в год; ввоз дре­ве­си­ны и по­лу­фаб­ри­ка­тов для про­изводства бу­ма­ги, удоб­ре­ний, алю­ми­ния и др.; экс­порт пше­ни­цы, ку­ку­ру­зы, рас­тительных ма­сел, мо­ро­же­но­го мя­са). Со­еди­нён с Па­ри­жем ско­ро­ст­ной железнодорожной ли­ни­ей. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ла-Ро­шель - Иль-де-Ре.

Воз­ник в X веке на мес­те кельт­ско­го (с V века алан­ско­го) по­се­ле­ния. В XII-XII веках иг­рал важ­ную роль в струк­ту­ре ор­де­на там­плие­ров, пре­вра­тил­ся в круп­ней­ший порт на ат­лан­тическом по­бе­ре­жье Фран­ции. В 1137 году гер­цог Ак­ви­тан­ский Виль­гельм VIII (1126-1137 годы) да­ро­вал Ла-Рошель ста­тус от­кры­то­го пор­та, а Алие­но­ра Ак­ви­тан­ская в 1199 году - го­род­ское пра­во, са­мо­управ­ле­ние и собственный суд. В 1224 году взят вой­ском французского ко­ро­ля Лю­до­ви­ка VIII (1223-1226 годы) и вклю­чён в со­став Фран­ции. В пе­ри­од Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов близ Ла-Рошель фран­ко-кас­тиль­ский флот в 1372 году на­нёс по­ра­же­ние английскому фло­ту. В XVI веке главный опор­ный пункт гу­ге­но­тов. В 1573 году вы­дер­жал оса­ду французской ко­ро­лев­ской ар­мии под ко­мандованием гер­цо­га Ан­жуй­ско­го (впо­след­ст­вии Ген­рих III). В 1628 году по­сле дли­тель­ной оса­ды взят вой­ска­ми кар­ди­на­ла А. Ж. Ри­ше­льё. В по­сле­дую­щий пе­ри­од важ­ный центр французской ко­ло­ни­аль­ной тор­гов­ли. По­сле ок­ку­па­ции в 1940 году час­ти Фран­ции гит­ле­ров­ской Гер­ма­ни­ей круп­ная ба­за германских под­вод­ных ло­док и важ­ный пункт германской обо­ро­нительной сис­те­мы «Ат­лан­ти­че­ский вал».

Со­хра­ни­лись час­ти средневековые за­строй­ки в Ста­ром го­ро­де, ос­тат­ки ук­ре­п­ле­ний пор­та - баш­ни Шен, Сен-Ни­ко­ла (обе XIV век), Лан­терн (1445-1468 годы). Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков: баш­ня Святого Вар­фо­ло­мея (1217 год, цер­ковь раз­ру­ше­на в XVI веке), баш­ня Гро-Ор­лож (XIII-XIV века, до­ст­раи­ва­лась в 1672, 1746 годах), со­бор Сен-Луи (пе­ре­стро­ен в XVII-XVIII веках, ар­хи­тек­то­ры Ж. Габ­ри­ель и Ж. А. Габ­ри­ель), хра­мы Нотр-Дам (1077 год, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1653 году), Сен-Со­вёр (XII век, пе­ре­страи­вал­ся в XV - начале XVIII веков), зда­ние мэ­рии (XV век, фа­сад 1606 года), по­строй­ки фран­ци­скан­ско­го мо­на­сты­ря (XVII-XVIII веков), во­ро­та XVII-XVIII веков, про­тес­тант­ская кир­ха (1691 год), зда­ния XVI-XIX веков (дом Гю­го Пон­та­ра, середина XVI века; отель де ла Бурс, 1760-1786 годы; отель Флё­рио, XVIII век), железнодорожный во­кзал (1909-1922 годы).

Уни­вер­си­тет (1993 год). Му­зеи: ес­тественной ис­то­рии, изо­бра­зительного ис­кусств (1844 год, в бывшем епи­скоп­ском двор­це 1773-1777 годов; со­б­ра­ние жи­во­пи­си XV-XX веков), д’Ор­би­ньи-Бер­нон (в не­оре­нес­санс­ном оте­ле середины XIX века), мор­ской (1988 год), Но­во­го Све­та (1982 год, в зда­нии XVIII века) и др. Ак­ва­ри­ум (2001 год, один из круп­ней­ших в Ев­ро­пе). Ла-Рошель - центр ту­риз­ма (куль­тур­но-по­зна­ва­тель­но­го, мор­ско­го спор­тив­но­го, кру­из­но­го). Зна­чительный центр ры­бо­лов­ст­ва, пе­ре­ра­бот­ки ры­бы (вклю­чая со­ле­ние, коп­че­ние) и мо­ре­про­дук­тов. Об­ра­бот­ка тро­пической дре­ве­си­ны, про­изводство бу­ма­ги, неф­те­хи­мической про­дук­ции.

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