ЛА-РОШЕЛЬ
ЛА-РОШЕЛЬ - город на западе Франции, в регионе Пуату-Шаранта, административный центр департамента Приморская Шаранта.
Население 74,8 тысяч человек (2010 год). Порт на Бискайском заливе (грузооборот около 7 млн. т в год; ввоз древесины и полуфабрикатов для производства бумаги, удобрений, алюминия и др.; экспорт пшеницы, кукурузы, растительных масел, мороженого мяса). Соединён с Парижем скоростной железнодорожной линией. Международный аэропорт Ла-Рошель - Иль-де-Ре.
Возник в X веке на месте кельтского (с V века аланского) поселения. В XII-XII веках играл важную роль в структуре ордена тамплиеров, превратился в крупнейший порт на атлантическом побережье Франции. В 1137 году герцог Аквитанский Вильгельм VIII (1126-1137 годы) даровал Ла-Рошель статус открытого порта, а Алиенора Аквитанская в 1199 году - городское право, самоуправление и собственный суд. В 1224 году взят войском французского короля Людовика VIII (1223-1226 годы) и включён в состав Франции. В период Столетней войны 1337-1453 годов близ Ла-Рошель франко-кастильский флот в 1372 году нанёс поражение английскому флоту. В XVI веке главный опорный пункт гугенотов. В 1573 году выдержал осаду французской королевской армии под командованием герцога Анжуйского (впоследствии Генрих III). В 1628 году после длительной осады взят войсками кардинала А. Ж. Ришельё. В последующий период важный центр французской колониальной торговли. После оккупации в 1940 году части Франции гитлеровской Германией крупная база германских подводных лодок и важный пункт германской оборонительной системы «Атлантический вал».
Сохранились части средневековые застройки в Старом городе, остатки укреплений порта - башни Шен, Сен-Никола (обе XIV век), Лантерн (1445-1468 годы). Среди архитектурных памятников: башня Святого Варфоломея (1217 год, церковь разрушена в XVI веке), башня Гро-Орлож (XIII-XIV века, достраивалась в 1672, 1746 годах), собор Сен-Луи (перестроен в XVII-XVIII веках, архитекторы Ж. Габриель и Ж. А. Габриель), храмы Нотр-Дам (1077 год, реконструирован в 1653 году), Сен-Совёр (XII век, перестраивался в XV - начале XVIII веков), здание мэрии (XV век, фасад 1606 года), постройки францисканского монастыря (XVII-XVIII веков), ворота XVII-XVIII веков, протестантская кирха (1691 год), здания XVI-XIX веков (дом Гюго Понтара, середина XVI века; отель де ла Бурс, 1760-1786 годы; отель Флёрио, XVIII век), железнодорожный вокзал (1909-1922 годы).
Университет (1993 год). Музеи: естественной истории, изобразительного искусств (1844 год, в бывшем епископском дворце 1773-1777 годов; собрание живописи XV-XX веков), д’Орбиньи-Бернон (в неоренессансном отеле середины XIX века), морской (1988 год), Нового Света (1982 год, в здании XVIII века) и др. Аквариум (2001 год, один из крупнейших в Европе). Ла-Рошель - центр туризма (культурно-познавательного, морского спортивного, круизного). Значительный центр рыболовства, переработки рыбы (включая соление, копчение) и морепродуктов. Обработка тропической древесины, производство бумаги, нефтехимической продукции.