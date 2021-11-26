ДОПШ АЛЬФОНС

ДОПШ АЛЬФОНС - австрийский историк- медиевист , член Австрийской Академии Наук.

С 1886 года учил­ся в Вен­ском университете. В 1889-1891 годах ра­бо­тал в Институте австрийской ис­то­рии. В 1890 году за­щи­тил дис­сер­та­цию по про­бле­мам ло­каль­ной ис­то­рии XVIII века. С 1892 года на­учный со­труд­ник «Die Mo­numenta Germaniae Historica», за­ни­мал­ся из­да­ни­ем гра­мот эпо­хи Ка­ро­лин­гов . В 1893 году в Вен­ском университете за­щи­тил док­тор­скую дис­сер­та­цию . С 1898 года экс­т­ра­ор­ди­нар­ный, в 1900-1937 годах ор­ди­нар­ный профессор ис­то­рии, в 1920-1921 годах рек­тор Вен­ско­го университета.

В 1922 году ос­но­вал и в по­сле­дую­щие го­ды воз­глав­лял Се­ми­нар по эко­но­мической и куль­тур­ной ис­то­рии при Вен­ском университете. Внёс зна­чительный вклад в изу­че­ние аг­рар­ной ис­то­рии ран­не­го западно-ев­ропейского Сред­не­ве­ко­вья. Яв­лял­ся сто­рон­ни­ком эво­люционной тео­рии ис­то­рического про­цес­са. При рас­смот­ре­нии ге­не­зи­са фео­да­лиз­ма при­дер­жи­вал­ся тео­рии не­пре­рыв­но­го раз­ви­тия; ото­жде­ст­в­лял об­щественные от­но­ше­ния в позд­ней Римской им­пе­рии и ран­нем Сред­не­ве­ко­вье, изо­бра­жал германские пле­ме­на, за­вое­вав­шие римские про­вин­ции, хра­ни­те­ля­ми римской ци­ви­ли­за­ции и го­су­дар­ст­вен­но­сти. Кри­ти­ко­вал мар­ко­вую (об­щин­ную) тео­рию и рас­смат­ри­вал хо­зяй­ст­во вот­чи­ны как ка­пи­та­ли­сти­че­ское с гос­под­ством ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти на зем­лю у фран­ков V-VI веков. Со­глас­но Допшу, в сред­ние ве­ка фео­да­лизм как «по­ли­тическая сис­те­ма» ор­га­нич­но со­че­тал­ся с «вот­чин­ным ка­пи­та­лиз­мом» как эко­но­мической ос­но­вой об­ще­ст­ва. Вы­даю­щий­ся зна­ток ис­то­рических ис­точ­ни­ков, Допш внёс вклад в раз­ви­тие ди­пло­ма­ти­ки. Один из ве­ду­щих пред­ста­ви­те­лей так называемого кри­тического на­прав­ле­ния в западноевропейской ис­то­рио­гра­фии.

Сочинения:

Österreichische Reichsgeschichte. 2. Aufl. W., 1901. Aalen, 1968;

Die ältere Sozial- und Wirtschaftsverfassung der Alpenslaven. Wei­mar, 1909. Aalen, 1968;

Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kul­tu­r­entwi­cklung aus der Zeit von C ̈asar bis auf Karl den Großen. 2. Aufl. W., 1923–1924. Bd 1–2;

Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft in der Wel­tgeschichte. W., 1930. Aalen, 1968;

Die freien Marken in Deutschland. Baden, 1933. Aalen, 1968;

Wirtschaft und Kultur. Baden, 1938. Fr./M., 1966;

Die Wir­t­schaf­t­sent­wick­lung der Karolingerzeit vornehmlich in Deutschland. 3. Aufl. Weimar, 1962. Bd 1–2;

Herrschaft und Bauer in der deutschen Kaisеrzeit. 2. Aufl. Stuttg., 1964.