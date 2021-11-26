ДИДУР АДАМ

ДИДУР (Didur) АДАМ - польский певец (бас-ба­ри­тон).

Учил­ся в Лем­бер­ге (Львов) у В. Вы­соц­ко­го, за­тем в Ми­ла­не. Де­бю­ти­ро­вал как опер­ный пе­вец в середине 1890-х годов в Рио-де-Жа­ней­ро (пар­тия Ме­фи­сто­фе­ля в «Фау­сте» Ш. Гу­но ), вы­сту­пал в ми­лан­ском те­ат­ре «Ла Ска­ла», в 1899-1903 годы со­лист Вар­шав­ской опе­ры, с 1904 года га­ст­ро­ли­ро­вал на ве­ду­щих опер­ных сце­нах ми­ра, в том числе в Санкт-Пе­тер­бур­ге, в 1907 году де­бю­ти­ро­вал в США. В 1908-1932 годы со­лист «Мет­ро­по­ли­тен-­опе­ры» (Нью-Йорк). Один из круп­ней­ших опер­ных пев­цов ру­бе­жа XIX-XX веков, ис­пол­нял ве­ду­щие пар­тии ми­ро­во­го опер­но­го ре­пер­туа­ра: Бо­рис Го­ду­нов (од­но­имённая опе­ра М.П. Му­сорг­ско­го), Дон Ба­зи­лио («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни), Фи­га­ро («Свадь­ба Фи­га­ро» В.А. Мо­цар­та ), пар­тии в опе­рах Р. Ваг­не­ра, С. Мо­нюш­ко и других. В 1932 году году вер­нул­ся в Вар­ша­ву, пре­по­да­вал. С 1939 года во Льво­ве, был ди­рек­то­ром Опе­ры, с 1941 года пре­по­да­вал в кон­сер­ва­то­рии. С 1945 года пре­по­да­вал в кон­сер­ва­то­рии в Ка­то­ви­це, уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции Си­лез­ской опе­ры в Бы­то­ме.