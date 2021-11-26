ДИДУР АДАМ
ДИДУР (Didur) АДАМ - польский певец (бас-баритон).
Учился в Лемберге (Львов) у В. Высоцкого, затем в Милане. Дебютировал как оперный певец в середине 1890-х годов в Рио-де-Жанейро (партия Мефистофеля в «Фаусте» Ш. Гуно), выступал в миланском театре «Ла Скала», в 1899-1903 годы солист Варшавской оперы, с 1904 года гастролировал на ведущих оперных сценах мира, в том числе в Санкт-Петербурге, в 1907 году дебютировал в США. В 1908-1932 годы солист «Метрополитен-оперы» (Нью-Йорк). Один из крупнейших оперных певцов рубежа XIX-XX веков, исполнял ведущие партии мирового оперного репертуара: Борис Годунов (одноимённая опера М.П. Мусоргского), Дон Базилио («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Фигаро («Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта), партии в операх Р. Вагнера, С. Монюшко и других. В 1932 году году вернулся в Варшаву, преподавал. С 1939 года во Львове, был директором Оперы, с 1941 года преподавал в консерватории. С 1945 года преподавал в консерватории в Катовице, участвовал в организации Силезской оперы в Бытоме.