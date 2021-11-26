ДЕМОР ЖАН
ДЕМОР (Demoor) ЖАН - бельгийский врач и педагог, организатор первых вспомогательных школ в Бельгии с 1897 года.
В 1899-1937 годах профессор физиологии Брюссельского университета, где в 1919 году основал Педагогический институт. Разработал систему деятельности школ для умственно отсталых детей, составил методические рекомендации по преподаванию отдельных учебных предметов. Учебные программы школ подчинил принципу «полезности» - учить только тому, что содействует развитию умственных и физических способностей ребёнка и имеет практическое значение (ручной труд, гимнастика, рисование, пение, исправление недостатков речи). Создал классификацию аномальных детей. Демор впервые отграничил причины умственного отставания в связи с нарушением развития организма ребёнка (медицински отсталые дети) от причин внешних (социально-педагогических), зависящих от условий воспитания (педагогически отсталые дети).
Сочинения:
Психическое расстройство в детском возрасте. СПб., 1890;
Ненормальные дети, воспитание их дома и в школе. М., 1909;
La science de l’éducation. Brux., 1920 (coauteur).