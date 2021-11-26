БРАК ЖОРЖ
Французский художник, скульптор, сценограф, один из основателей кубизма.
Ранние годы
Родился 13 мая 1882 г. в предместье Парижа Аржантёй в семье маляра. Художественное образование начал получать в школе изящных искусств города Гавр, где учился примерно с 1897 по 1899 гг. С 1900 г. проживал в Париже, где учился рисованию в академии Эмбера и Школе изящных искусств (с 1902 по 1903 гг.). Работы этого времени Брак выполнял в импрессионистской манере, однако, побывав в 1905 г. на выставке группы фовистов, перенял их стиль, начав использовать в картинах яркие цвета для передачи эмоций и переживаний. В особенности Брака вдохновляли работы Анри Матисса и Андре Дерена. Весной 1907 г. Брак посетил парижскую студию Пабло Пикассо, где увидел картину «Авиньонские девицы» (1907), которая произвела на него сильное впечатление своим новаторством, простотой форм, искаженными пропорциями разложенных на составляющие фигур. В 1906-1907 гг. Брак создал серии пейзажей, в которых явно просматривается влияние фовистов и Сезанна, призывавшего «изображать природу в формах цилиндров, конусов и сфер». Работы этого периода: «Серая погода в бухте», «Гавань в Нормандии», «Ла-Сьота», «Терраса отеля «Мистраль»» (все 1907), «Желтое побережье», «Порт Антверпена» (обе 1906) и др. На осеннем Салоне эти пейзажи не были приняты, а Анри Матисс заметил, что они будто составлены из кубиков. Из этого определения впоследствии появился термин «кубизм».
Становление
Буквально за одно лето 1908 г. стиль Брака меняется до неузнаваемости. Из поездки в марсельский порт Эстак художник привез целую серию пейзажей, не похожих на предыдущие. Начинаются эксперименты Брака с композицией, визуальным восприятием картин и разложением форм. Тесно сотрудничая с Пикассо и ежедневно рисуя вместе, он с ним активно работает над практическим и теоретическим обоснованием кубизма. Пейзажи и натюрморты Брака этого периода: «Виадук в Эстаке» (1908), «Дома в Эстаке», «Город на горе», «Замок в Ла-Рош Гийон», «Гитара и блюдо с фруктами» (все 1909), «Бутылка и рыбы», «Мандолина» (обе 1910), «Блюдо с фруктами и стакан», «Натюрморт со скрипкой» (обе 1912). В работах Брака постепенно кубы дробятся на все более мелкие грани, яркие краски уступают место сдержанной цветовой палитре, форма и композиция выходят на первый план. Коллаборация Брака и Пикассо была настолько тесной, что подчас они сами не могли отличить своих работ. Их сотрудничество – уникальный в истории искусства случай единства двух художников и создания ими направления в искусстве, стиля, художественного языка под названием «кубизм». Так, например, картины Брака «Скрипка и кувшин» и Пикассо «Портрет Амбруаза Воллара», написанные в 1910 г., поражают своим сходством. Главную идею кубизма можно сформулировать как отказ от общепринятого понимания искусства как имитации реальности, отказ копировать эту реальность и попытка создать новую. Несмотря на сильную схожесть их кубистические работ, Пикассо и Брак часто стремились к различным эстетическим эффектам. Если Пикассо переключил свое внимание с повествовательных образов на графические рисунки, то Брак направил свое творчество на использование материалов и текстур, а также на управление светом и пространством. Около 1912 г. они оба начали вставлять в свои работы куски бумаги и картона и таким образом стали основоположниками коллажа («Гитара «Статуя террора»,1913, «Газета, бутылка и пакет с табаком», 1914).
Дальнейшее творчество
Сотрудничество Пикассо и Брака прервала Первая мировая война. В октябре 1914 г. Жорж Брак вступил во французскую армию, получил тяжелое ранение в голову в 1915 г. в битве при Клинси, временно ослеп и смог вернуться к живописи лишь в 1917 г. К этому времени их пути с Пикассо разошлись. В этот период своего творчества Брак отходит от абстрактной живописи, возвращается к пейзажам, используя в них лишь отдельные кубистические приемы. В этот период творчества из-под кисти Брака выходит ряд серий работ: это натюрморты («Анемоны», 1924, «Розовая салфетка», 1933, «Желтая салфетка», «Натюрморт с птицей», обе 1935), изображения обнаженной натуры («Обнаженная с корзиной фруктов», «Обнаженная с корзиной фруктов (Канефора)», обе 1926, «Лежащая обнаженная», 1932, «Двойная фигура с морским фоном», 1942) и пейзажи («Лодки у озера», 1929). Гамма его картин сдержанна и спокойна, но уже не так аскетична, как в период кубизма.
В 1930-1940-е гг. Брак писал в основном натюрморты и композиции в интерьере, с человеческими фигурами или без них («Синий кувшин», «Ваза с сиренью», обе 1946, «Женщина с умывальником», 1948, «Под лампой», «Пейзаж в квадратах», обе 1952, и др.). В послевоенный период он также создал цикл «Мастерские» из восьми монументальных полотен (1949-1956). Лейтмотивом его позднего творчества стало изображение птицы (роспись плафонов в Лувре, 1952-1953, «Птицы», 1953 и 1958, «Птица пролетает сквозь облако», 1957, « Птица в листве», 1961, и др.).
Жорж Брак умер 31 августа 1963 г. в своем доме в Париже в возрасте 81 года.