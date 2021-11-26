БЕЗАНТ Анни

Ирландский, английский и индийский общественный деятель, писатель.

Боролась за права женщин, выступала за независимость Индии и Ирландии. В Великобритании состояла в Фабианском обществе и Социал-демократической федерации. Член масонской ложи. В 1907 избрана председателем Теософского общества.

Вела пропаганду индуизма . С 1914 активно участвовала в политической жизни Индии, совместно с Б. Тилаком создала Лигу гомруля . В декабре 1917 была избрана президентом Индийского национального конгресса . Оказала влияние на М. Ганди и Д. Неру . В 1918 в связи с переходом Б. на умеренные позиции лидерство в ИНК переходит к М. Ганди и его сторонникам, но Б. также сохраняла влияние в ИНК.

Сочинения:

The Political Status of Women (1874);

The Law Of Population (1877);

The Future of Indian Politics (1922).

Авторы статьи: О. М. Минник, А. В. Шубин.

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