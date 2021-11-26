БЕЗАНТ Анни
Ирландский, английский и индийский общественный деятель, писатель.
Боролась за права женщин, выступала за независимость Индии и Ирландии. В Великобритании состояла в Фабианском обществе и Социал-демократической федерации. Член масонской ложи. В 1907 избрана председателем Теософского общества.
Вела пропаганду индуизма. С 1914 активно участвовала в политической жизни Индии, совместно с Б. Тилаком создала Лигу гомруля. В декабре 1917 была избрана президентом Индийского национального конгресса. Оказала влияние на М. Ганди и Д. Неру. В 1918 в связи с переходом Б. на умеренные позиции лидерство в ИНК переходит к М. Ганди и его сторонникам, но Б. также сохраняла влияние в ИНК.
Сочинения:
The Political Status of Women (1874);
The Law Of Population (1877);
The Future of Indian Politics (1922).
Авторы статьи: О. М. Минник, А. В. Шубин.
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