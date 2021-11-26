БЕККЕР-И-ГОНСАЛЕС Херонимо
Испанский историк, дипломат, архивариус, журналист.
Представитель консервативной (официозной) испанской историографии. Выпускник юридическогого факультета Центрального университета (Мадрид). В 1900—1924 возглавлял архивы и библиотеку МИД Испании. Член Союза архивариусов, библиотекарей и археологов (с 1900).
Автор ряда работ по истории дипломатических и международных отношений, истории Марокко и латиноамериканских стран, критик черной легенды о роли Испании в завоевании Южноамериканского континента.
Руководитель и редактор ряда журналов и газет: «La Regencia» (1889), «El Clamor» (1891), «El Globo», «El Nacional» (1894), «La Época» (1902). Редактор статей по истории латиноамериканских стран для испанской версии Всемирной истории, подготовленной Кембриджским университетом (1910—1913). Сотрудничал с такими изданиями, как «La Ilustración Europea y Americana», «La España Moderna», «Nuevo Tiempo».
Б.-и-Г. Был членом многих национальных и международных организаций: Центрального совета испано-африканской лиги, Испанского географического общества, Института сравнительного права, испанской королевской Академии наук (1913), секретарем Высшего совета по истории и географии Марроко, член-корр. Академии художеств и исторических наук Толедо, Географического общества Португалии, Национальной академии истории Боготы, Исторического и нумизматического общества Буэнос-Айреса, Академии истории Кубы.
Сочинения:
Historia política y diplomática desde la Independencia de los Estados Unidos hasta nuestros dias (1776—1895). Madrid, 1897;
Las bodas reales en España. Madrid, 1900;
España y Marruecos. Sus relaciones diplomáticas durante el siglo XIX. Madrid, 1903;
Relaciones diplomáticas entre España y Santa Sede durante el siglo XIX. Madrid, 1908;
La tradición colonial española. Madrid, 1913;
La política española en Indias: rectificaciones históricas. Madrid, 1920;
La Independencia de América (su reconocimiento por España). Madrid, 1922;
Historia de las relaciones exteriores de España durante el siglo XIX. Apuntes para una historia diplomática (1800—1900). 3 V. Madrid, 1924—1926.
Автор статьи: Л. А. Ивкина.
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