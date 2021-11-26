БАРНЗ ГАРРИ ЭЛМЕР
БАРНЗ (Барнс) ГАРРИ (Харри) ЭЛМЕР- американский историк, социолог, публицист.
Окончил университет города Сиракьюс (штат Нью-Йорк, 1913), в 1918 году получил степень доктора в Колумбийском ун-те. С 1919 года профессор, преподавал социологию, историю, пенологию и криминологию в ряде университетов и колледжей США.
Область исследований - историко-критический анализ политических, экономических, культурных и интеллектуальных аспектов западной цивилизации. Разработал ревизионистскую концепцию «новой исторической науки» как более глубокого по сравнению с официозной историей понимания генезиса и эволюции цивилизации, которое синтезирует достижения всех наук о человеке. В социологии Барнз - последователь теории социального изменения, концепции временнóго отставания нематериальной культуры от материальной (технической). Его оценки американского общества 1-й половины XX века, такие, например, как недопустимость риска жизнями американцев для достижения внешнеполитических целей, со временем вошли в массовое сознание.
Сочинения:
Sociology and political theory. N. Y., 1924;
The new history and the social studies. N. Y., 1925;
The history and prospects of the social sciences. N. Y., 1925;
The twilight of christianity. N. Y., 1926;
The history of western civilization. N. Y., 1935. Vol. 1–2 (with H. A. David);
Economic history of the western world. N. Y., 1937;
A history of historical writing. Norman, 1937;
Social thought from lore to science. Boston e. a., 1938. Vol. 1–2 (with H.P. Becker);
Society in transition. N. Y., 1939;
The American way of life. N. Y., 1942;
A survey of western civilization. N. Y., 1947