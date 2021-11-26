БАРНЗ ГАРРИ ЭЛМЕР

БАРНЗ (Барнс) ГАРРИ (Хар­ри) ЭЛМЕР- американский историк, социолог, публицист.

Окон­чил университет города Си­ракь­юс (штат Нью-Йорк, 1913), в 1918 году по­лу­чил сте­пень док­то­ра в Ко­лум­бий­ском ун-те . С 1919 года профессор, пре­по­да­вал со­цио­ло­гию, ис­то­рию, пе­но­ло­гию и кри­ми­но­ло­гию в ря­де уни­вер­си­те­тов и кол­лед­жей США.

Об­ласть ис­сле­до­ва­ний - ис­то­ри­ко-кри­тический ана­лиз по­ли­тических, эко­но­мических, куль­тур­ных и ин­тел­лек­ту­аль­ных ас­пек­тов за­пад­ной ци­ви­ли­за­ции. Раз­ра­бо­тал ре­ви­зио­ни­ст­скую кон­цеп­цию «но­вой ис­то­ри­че­ской нау­ки» как бо­лее глу­бо­ко­го по срав­не­нию с офи­ци­оз­ной ис­то­ри­ей по­ни­ма­ния ге­не­зи­са и эво­лю­ции ци­ви­ли­за­ции, ко­то­рое син­те­зи­ру­ет дос­ти­же­ния всех на­ук о че­ло­ве­ке. В со­цио­ло­гии Барнз - по­сле­до­ва­тель тео­рии со­ци­аль­но­го из­ме­не­ния, кон­цеп­ции временнóго от­ста­ва­ния не­ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры от ма­те­ри­аль­ной (тех­ни­че­ской). Его оцен­ки американского об­ще­ст­ва 1-й половины XX века, та­кие, например, как не­до­пус­ти­мость рис­ка жиз­ня­ми аме­ри­кан­цев для дос­ти­же­ния внеш­не­по­ли­тических це­лей, со вре­ме­нем во­шли в мас­со­вое соз­на­ние.

Сочинения:

Sociology and political theory. N. Y., 1924;

The new history and the social studies. N. Y., 1925;

The history and prospects of the social sciences. N. Y., 1925;

The twilight of christianity. N. Y., 1926;

The history of wes­tern civilization. N. Y., 1935. Vol. 1–2 (with H. A. David);

Economic history of the western world. N. Y., 1937;

A history of historical writing. Norman, 1937;

Social thought from lore to science. Boston e. a., 1938. Vol. 1–2 (with H.P. Becker);

Society in transition. N. Y., 1939;

The American way of life. N. Y., 1942;

A survey of western civilization. N. Y., 1947