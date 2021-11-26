ПЛОЕШТИ
ПЛОЕШТИ (Ploiești) - город на юге Румынии, в исторической области Мунтения, административный центр жудеца (уезда) Прахова.
Население 209,9 тысяч человек (2011 год, перепись). Расположен на Нижнедунайской равнине, у подножия Южных Карпат, на левобережье реки Теляжен (бассейн реки Дунай), в месте впадения в неё реки Дымбу. Крупный узел автомобильных и железных дорог. Ближайшие международные аэропорты - имени Анри Коандэ (Отопени) и Бэняса - имени Аурела Влайку в Бухаресте (в 40-50 км к югу от Плоешти).
Упоминается с 1503 года. Получил городские права по грамоте Михая Храброго от 20.5.1597 года. В XVII-XVIII веках развивался как торговый, ремесленный и военный центр, был известен своими ярмарками. В ходе австро-турецкой войны 1788-1790 годы (смотреть Австро-турецкие войны XVI-XVIII веков) занят австрийскими войсками, в ходе русско-турецкой войны 1806-1812 годов (смотреть Русско-турецкие войны) - российскими. В 1821 году одна из военных баз этеристов (смотреть «Филики Этерия»). В период революционных событий в Валахии в 1848 году жители Плоешти активно поддержали временное правительство в Бухаресте. С 1861 года в составе Румынии. 8-9.8.1870 года центр Республики Плоешти, провозглашённой румынскими либералами, выступавшими против режима князя Кароля I (подавлена румынскими войсками). С открытием в 1854 году близ Плоешти крупных месторождений нефти превратился в ведущий в стране центр нефтедобычи. В 1872 году соединён железной дорогой с городом Бухарест, в 1879 году - с городом Кронштадт (ныне Брашов). В период русско-турецкой войны 1877-1878 годов один из центров формирования болгарского ополчения во главе с генерал-майором Н.Г. Столетовым, место дислокации штаба российских войск в Румынии. 25.5-13.6.1877 года в Плоешти прошли переговоры между российским императором Александром II, Каролем I и болгарским князем Александром I Баттенбергским. Во время 1-й мировой войны, в декабре 1916 года, занят германскими войсками; месторождения нефти близ города и производственной мощности по её переработке с согласия румынского правительства были заранее заминированы и сильно повреждены (восстановлены к 1924 году). В годы 2-й мировой войны один из основных поставщиков нефтепродуктов (свыше 30%) для вооруженных сил Германии. Неоднократно подвергался бомбардировкам ВВС стран антигитлеровской коалиции. После 1945 года наиболее крупные промышленные предприятия были национализированы; Плоешти развивался как важный индустриальный центр и транспортный узел. В 1950-1952 годы административный центр области Прахова, в 1952-1968 годы - область Плоешти, с 1968 - жудеца (уезда) Прахова.
В городе сохранились православные церкви, в том числе Святителя Николая (XVI век), Святых апостолов Петра и Павла (1639), Святого Георгия (1753). В 1-й половине XX века построены: здание Румынского коммерческого банка в стиле модерн, Дворец культуры в формах неоклассицизма (1906-1933), здание центрального рынка с высокой угловой башней (1929-1935 годы, оба - архитектор Т. Соколеску) и кафедральный собор Святого Иоанна Крестителя (1923-1937) в духе традиционной румынской архитектуры. Среди построек, возведённых после 2-й мировой войны: Дом культуры имени Й.Л. Караджале (1955 год; современное название с 2004 года), Дом культуры профсоюзов (1968-1972 годы, архитектор Г. Дорин). Памятники: Свободы (дар Франции; 1881 год, пьедестал - архитектор Соколеску), Охотникам (1897 год, скульптор Г. Василеску), писателю К. Доброджану-Геря; бюст писателя Й.Л. Караджале (1938 год, восстановлен в 1952 году; скульптор Й.Т. Видали) и другие.
Университет нефти и газа (1948). Уездная библиотека имени Н. Йорга (1921). Музеи: художественный (1931), истории и археологии жудеца Прахова (1955), естественно-научный (1956), Национальный музей нефти (1958), народного искусства (1960) и другие. Дома-музеи: Й.Л. Караджале (1962), композитора П. Константинеску (1993), поэта Н. Стэнеску (2002). Театр имени Т. Карагиу (возник в 1957 году на базе театра «Одеон»; драма, музыка, куклы), кукольные театры «Чифулич» (1952) и «Трилби». Филармонический оркестр имени П. Константинеску (1960).
В Плоешти - два профессиональных футбольных клуба: «Петролул» (1924) принимает соперников на стадионе «Илие Оана» (2011), «Астра Джурджу» - на стадионе «Астра» (1934). Мужской баскетбольный клуб «Асесофт» - неоднократный чемпион страны. Ипподром.
Плоешти - организационный центр ведущего в Румынии нефтедобывающего района Мунтения. Здесь базируются штаб-квартиры национальных компаний IPIP (единственный в стране институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов), ICERP (научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности), INSPET (сооружение нефтеперерабатывающих заводов), IPCUP (институт по проектированию оборудования для нефтяной промышленности) и другие. В городе пересекаются важнейшие нефтепроводы, нефтепродуктопроводы и газопроводы Румынии, располагается головной офис национального оператора сети нефтепроводов «Conpet». Важный индустриальный центр, специализирующийся на нефтепереработке, нефтехимии, машиностроении и пищевкусовой промышленности. В Плоешти и окрестностях действуют 3 НПЗ: «Petrobrazi» (в южном пригороде Брази; мощность 7 миллионов т сырой нефти в год - крупнейший в стране), «Petrotel» (2,4 миллионов т) и «Vega» (0,45 миллиона т). НПЗ «Astra Română» (0,9 миллиона т) временно остановлен. Традиционно развито тяжёлое машиностроение (выпуск нефтедобывающего, металлургического, энергетического, химического и нефтехимического оборудования, землеройной и строительной техники). В индустриальном парке «Плоешти» - филиалы иностранных компаний по производству автокомплектующих и нефтяного оборудования. Действует химический комбинат британско-нидерландской компании «Unilever» (моющие средства и другие; в Плоешти находится генеральное представительство компании в Юго-Восточной Европе). Производство муки, мясных и молочных продуктов, безалкогольных напитков (американская компания «Coca-Cola»), пива (чешская «StarBev Group»; турецкая «Efes»), вина (британская «Halewood International») и табачных изделий (британская BAT), мебели, упаковочных материалов из бумаги и картона, цемента, строительных смесей (германская «Baumix Baustoffe»), стекла, изделий из керамики и пластмасс, теплоизоляционных материалов (французская «Saint-Gobain»), шерстяных тканей, одежды и обуви. В Плоешти находится штаб-квартира государственной компании «Societatea Națională a Cărbunelui (SNC) Ploiești» (разработка Плоештинского буроугольного бассейна; добыча около 2 миллионов т в год). ТЭС «Brazi» (мощность 860 МВт).