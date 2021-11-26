МАНХЭТТЕНСКИЙ ПРОЕКТ
МАНХЭТТЕНСКИЙ ПРОЕКТ - условное наименование программы работ по созданию ядерного оружия в США.
Принята президентом США Ф.Д. Рузвельтом в августе 1942 года. Исследования в области военного применения атомной энергии и ранее велись в американских лабораториях Нью-Йорка, Принстона, Беркли и Чикаго. В декабре 1941 года Рузвельт принял решение о расширении и интенсификации работ по созданию атомной бомбы под эгидой Национального комитета оборонных исследований во главе с В. Бушем. Летом 1942 года в результате соглашения с британским правительством военному министерству США было поручено организовать совместную деятельность специалистов обеих стран по использованию ядерной энергии в военных целях. Для этого 13 августа 1942 года официально учреждён «Манхэттенский инженерный округ» инженерных войск армии США; все исследовательские группы стали работать по одному плану, который получил название «Манхэттенский проект». Административным руководителем проекта был назначен генерал Л. Гровс, научным - профессор Р. Оппенгеймер, возглавлявший «сверхлабораторию» по разработке атомной бомбы, расположенную на плато Лос-Аламос в штате Нью-Мексико (смотри в статье Лос-Аламосская национальная лаборатория). В научном городке Лос-Аламос все работы, связанные главным образом с проблемами использования ядерной энергии в военных целях, велись в обстановке абсолютной секретности, руководство СССР информировано о них не было. Численность населения Лос-Аламоса в период осуществления «Манхэттенского проект» составляла 6-9 тысяч человек. К работе привлекли интернациональную группу физиков (в том числе эмигрантов из Германии и других европейских стран), среди которых были всемирно известные учёные Н. Бор, А. Комптон, Э. Ферми, Дж. Франк, Э. Лоуренс, Г. Юри, Х. Бете, Э. Сегре, Дж. Чедвик, Г. Сиборг, Р. Фейнман, О. Чемберлен, Ю. Вигнер, Л. Сцилард (Л. Силард), С. Улам, Э. Теллер, Р. Пайерлс и другие.
Интенсивные усилия по созданию атомной бомбы первоначально оправдывались необходимостью опередить Германию, где также велись работы по созданию ядерного оружия. Когда поражение Германии стало неизбежным, работы были продолжены с ещё большим размахом в целях закрепления военно-технического превосходства США и нанесения ядерного удара по Японии. В начале апреля 1945 года руководители «Манхэттенского проекта» представили военному министру Г. Стимсону доклад о сроках готовности атомных бомб. Намерение американского правительства применить атомную бомбу против Японии вызвало противодействие многих учёных, участвовавших в её создании. Комиссия под председательством Дж. Франка подготовила петицию на имя президента США, в которой предупреждала руководство страны о недолговечности американской ядерной монополии и советовала не применять атомную бомбу в военных целях. Однако 16 июля 1945 года в пустынном районе штата Нью-Мексико, недалеко от авиационной базы Аламогордо, был произведён первый в истории взрыв ядерного устройства. Об этом испытании президент США Г. Трумэн, прибегнув к иносказаниям, сообщил главе советской делегации И.В. Сталину на Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года. Это стало началом «атомной дипломатии», а 6 и 9 августа 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. По мнению многих учёных и политических деятелей применение ядерного оружия против японских городов не вызывалось военной необходимостью и было призвано продемонстрировать политическую и военную гегемонию США в мире.
Атомные бомбардировки стали одним из первых актов начинавшихся «холодной войны» и гонки ядерных вооружений.
В августе 1946 года в США вступил в силу закон об атомной энергии. В соответствии с ним создана гражданская комиссия по атомной энергии, которой с 31 декабря 1946 года переданы все документы «Манхэттенского проекта».