АРДЕННСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944‒1945

Наступательная операция немецких войск (кодовое наименование «Вахта на Рейне»), проведенная на западном фронте в ходе Второй мировой войны в районе Арденн (на юго-востоке Бельгии) в декабре-январе 1944-1945.

Цель А. о. заключалась в том, чтобы «путем уничтожения сил противника к северу от линии Антверпен — Брюссель — Люксембург добиться решающего поворота в Западной кампании и, вероятно, в ходе всей войны». По плану операции, немецкие войска должны были прорвать фронт американских войск на участке Моншау — Эхтернах, разгромить их, рассечь фронт союзников, выйти к Антверпену и уничтожить оказавшуюся в мешке англо-американскую группировку в Бельгии и Голландии (1-я канадская, 2-я английская, 9-я и 1-я американские армии). Политические расчеты ставки Гитлера сводились к тому, что поражение союзников неизбежно повлечет за собой раскол внутри антигитлеровской коалиции , отказ США и Великобритании от участия в довершении разгрома Германии и ее безоговорочной капитуляции. В немецкую наступательную группировку были включены 6-я СС и 5-я танковые и 7-я полевая армии группы армий «Б» (командующий — генерал-фельдмаршал В. Модель). Для усиления группировки в ходе наступления имелась 1 дивизия в резерве группы армий «Б» и 7 дивизий, в том числе 2 танковых, и 2 бригады в резерве верховного командования вермахта (ОКВ). В первом эшелоне наступательной группировки, развернутой перед контрнаступлением на 120-километровом участке фронта, насчитывалось 5 танковых и 13 пехотных дивизий (200 тыс. чел., около 600 танков и штурмовых орудий, 1900 артиллерийских орудий и минометов). Им противостояло 5 дивизий 1-й армии, входившей в состав 12-й группы армий США (командующий — генерал О. Брэдли). В них было 83 тыс. чел., 424 танка и самоходных противотанковых установок и 394 артиллерийских орудия. Немецкая группировка перешла в наступление 16.12.1944. Застигнутые врасплох американские войска не смогли оказать ей надлежащего отпора. К 25.12 фронт американцев был прорван до 80 км в ширину и на глубину более 90 км. К тому времени командование союзников увеличило численность своих войск в Арденнах за счет соединений, переброшенных с других участков фронта. 23.12 установилась ясная погода. Союзная авиации активизировала боевые действия. 24–26.12 2-я американская бронетанковая дивизия из состава 1-й армии остановила и принудила к отходу в районе Сель передовые части 2-й танковой дивизии 5-й немецкой армии. На северном фланге прорыва американские войска упорно отражали попытки 6-й танковой армии СС сломить их оборону. 26.12 части 4-й бронетанковой и 80-й пехотной дивизий 3-й американской армии прорвали фронт 7-й немецкой армии в районе Бастонь и деблокировали попавшую в окружение 101-ю американскую воздушно-десантную дивизию. План немецкого командования, предусматривавший в течение недели осуществить прорыв к Антверпену, оказался нереализованным. Тем не менее, была произведена перегруппировка немецких войск в Арденнах, начались ожесточенные бои. В ночь на 01.01.1945 немецкая группа армий «Г», располагавшаяся к югу от Арденн в Эльзасе, развернула наступление против 7-й американской армии (операция «Северный ветер»). Утром того же дня более 1 тыс. самолетов авиационного команд. «Запад» подвергли бомбардировке и обстрелу 27 прифронтовых американских и английских аэродромов (операция «Опорная плита») и уничтожили 300 самолетов союзников. Но и немцы потеряли 277 самолетов. Штаб союзных войск ввиду недостатка готовых резервов для отражения нового удара противника в Эльзасе принял решение об отходе американских войск и оставлении ими Страсбурга. Это решение резко опротестовал глава Временного правительства Французской республики генерал Ш. де Голль. Он приказал оборонять город всем имевшимся в его распоряжении французским войскам. Между тем 03.01.1945 в Арденнах на северо-западном участке прорыва перешли в контрнаступление войска 1-й американской армии и английского соединения. Для немецкой наступательной группировки создалась угроза оказаться под концентрическими ударами союзных войск, на северном и южном флагах. Но это не заставило немецкое командование отказаться от наступательных планов. 04.01 группа армий «Б» нанесла сильные танковые удары по американским войскам в районе Бастонь и вынудила их на ряде участков отступить с ранее занимаемых позиций. К тому времени СССР уже оказывал значительную помощь союзникам. Обстановка на советско-германском фронте, где к тому времени находилось около 60 % имевшихся у Германии боеспособных дивизий, исключала возможность их переброски в Арденны. Советские войска вели широкое наступление в Венгрии. 26.12.1944 они окружили в Будапеште 188-тысячную группировку противника. В тот же день 2 дивизии вермахта, находившиеся на Западном фронте, получили приказ о немедленной передислокации в Венгрию. Затем в связи с донесениями германской разведки о подготовке Красной армии «примерно в середине января» 1945 нанести по Германии на варшавско-берлинском направлении «решающий войну удар» с Западного фронта на Восточный были заблаговременно переброшены еще 2 дивизии, артиллерийский корпус, танковый батальон и бригада реактивных минометов. Гитлер 08.01.1945 был вынужден отдать первый приказ об отходе войскам с острия арденнского выступа с целью выравнивания фронта и выводе из Арденн 6-й танковой армии СС, с тем чтобы подготовить ее к переброске в Венгрию. Начавшееся 12.01 новое стратегическое наступление Красной армии в Польше вынудило германское командование 14.01 отдать приказ об отступлении войскам в Арденнах на новые промежуточные позиции. 16.01 войска наступавшей с севера 1-й американской армии и наступавшей с юга 3-й американской армии соединились в районе Уфализа. К концу января преследуемые американо-английскими силами немецкие войска отступили в Арденнах на исходные позиции. Потери в А. о. составили: со стороны союзников 82,4 тыс. чел, с немецкой стороны — 67,5 тыс. чел. На исход сражения в Арденнах в пользу союзников большое влияние оказали события на советско-германском фронте зимой 1944–1945. С конца декабря 1944 до начала февраля 1945 на советско-германский фронт с Западного фронта было переброшено 15 наиболее боеспособных дивизий, в том числе 7 танковых и моторизованных, 800 танков и штурмовых орудий и много другой боевой техники. На советско-германский фронт были отправлены также 3 дислоцировавшиеся в Дании дивизии, которые первоначально предназначались для использования в контрнаступлении в Арденнах. А. о. явилась кульминацией в ходе борьбы на западноевропейском театре военных действий. Понесенные в Арденнах потери и массовая переброска наиболее боеспособных соединений с Западного фронта на Восточный привели к резкому ослаблению немецких войск на Западном фронте. Это способствовало успеху вооруженных сил США, Англии и Франции в последующих наступательных операциях, принявших характер преследования отступавшего противника.

Автор статьи: Кульков Е.Н.

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