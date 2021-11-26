АКТ О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ

АКТ О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ - соглашение о прекращении сопротивления вооруженных сил Германии, завершившее Великую Отечественную войну и Вторую мировую войну в Европе.

В результате Берлинской операции 1945 года , 02.05.1945 года немецко-фашистские войска в Берлине прекратили сопротивление. 07.05.1945 года в Реймсе начальник штаба союзных войск в Европе У. Смит, представитель СССР генерал И. Суслопаров и уполномоченный правительства К. Деница генерал А. Йодль подписали протокол о капитуляции вооруженных сил фашистской Германии. Это соглашение считалось частным и должно было быть подтверждено более общим. Сталин отклонил предложение Трумэна и Черчилля уже 8 мая, объявив об окончании войны, так как на восточном фронте сопротивление продолжалось. Он считал, что Акт должен быть торжественно подписан в Берлине.

Ночью с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорст Акт был подписан представителями германского командования фельдмаршалом В. Кейтелем, адмиралом Фридебургом и генерал-полковником авиации Штумпфом. От СССР капитуляцию приняли - заместитель министра иностранных дел А. Вышинский и представитель Совета Верховного Главнокомандования Маршал Советского Союза Жуков . Командование экспедиционных сил в Европе представлял заместитель Эйзенхауэра главный маршал авиации Великобритании А. Теддер. Соглашение подписали также командующий стратегическими вооруженными силами США генерал К. Спаатс и главнокомандующий французской армией генерал Ж. М. Делатр де Тасиньи.

Представители Германского Верховного Командования согласились на «безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, - Верховному Главнокомандованию Красной армии и одновременно Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил» с 23-01 часа по центрально-европейского времени 08.05.1945 года. Церемония завершилась в 0 часов 43 минуты 09.05.1945 года.

Исторические источники:

Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 1990.

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