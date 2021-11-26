ЖИВКОВИЧ ПЕТАР

ЖИВКОВИЧ ПЕТАР - сербский и югославский политический деятель.

Окон­чил во­енную ака­де­мию в Бел­гра­де (1899). Ак­тив­ный уча­ст­ник государственного пе­ре­во­ро­та 1903 года, в ре­зуль­та­те ко­торо­го ди­на­стию Об­ре­но­ви­чей на сербском пре­сто­ле сме­ни­ла ди­на­стия Ка­ра­ге­ор­ги­е­ви­чей. Соз­да­тель тай­ной офи­цер­ской организации «Бе­лая ру­ка», близ­кой пре­столо­нас­лед­ни­ку Алек­сан­д­ру ( бу­ду­щий ко­роль Алек­сандр I Ка­ра­ге­ор­гие­вич ). С января 1917 года по 1928 год командир ко­ро­лев­ской гвар­дии. С 1923 года ди­ви­зи­он­ный генерал, с 1930 года генерал ар­мии. В январе 1929 года - апреле 1932 года пре­мьер-министр Ко­ро­лев­ст­ва Юго­сла­вия. Один из ос­но­ва­те­лей и председатель (1936) про­пра­ви­тель­ст­вен­ной Югославской национальной пар­тии. Во­енный министр с 1934 года. В 1936 году по­дал в от­став­ку в знак не­со­гла­сия с кур­сом пра­ви­тель­ст­ва М. Стоя­ди­но­ви­ча. С 1941 года в эмиг­ра­ции, министр без порт­фе­ля и по­мощ­ник ко­мандующего воо­руженными си­ла­ми пра­ви­тель­ст­ва Ко­ро­лев­ст­ва Юго­сла­вия в из­гна­нии.