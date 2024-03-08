«СПАРТАКА СОЮЗ»

«Спартакá сою́з» ( нем. «Spartakusbund») — группа леворадикальных революционных социалистов внутри Социал-демократической партии Германии (СДПГ) под руководством К. Либкнехта . Возникла в 1915 как группа «Интернационал» (по названию журнала «Internationale»), объединившая противников политики «гражданского мира» в годы Первой мировой вой­ны 1914 – 1918 . В 1916, с началом издания антивоенных нелегальных «Писем Спартака», пере­именована в группу «Спартак». В апреле 1917 в качестве самостоятельной группы присоединились к Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ). 11 ноября 1918 группа была преобразована в самостоятельный «Союз Спартака». Во время Ноябрьской революции 1918 его члены выступали против созыва Учредительного собрания, за установление диктатуры пролетариата в форме Советов «по русскому образцу», разоружение армии и углубление революции. Официальным органом союза стала газета «Die Rote Fahne». 31 декабря 1918 1 января 1919 спартаковцы, вместе в другими левыми силами, учредили Коммунистическую партию Германии , став ее частью.

Лит . : Was will der Spartakusbund. Berlin, 1918. И. А. Кукушкина.