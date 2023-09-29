Пётр I Карагеóргиевич
Пётр I Карагеóргиевич (серб. Петар I Карађорђевиħ) (29.06[11.07].1844, Белград — 06.08.1921, Белград) — король Сербии (1903–1918), первый король Королевства сербов, хорватов и словенцев (1918–1921). Из династии Карагеоргиевичей, внук Карагеоргия. В 1859 вместе с родителями выдворен из Сербии по решению Святоандреевской скупщины и до 1903 жил за границей. Учился в гимназии в Белграде и в Швейцарии, затем в военных академиях Франции: в Париже (Сен-Сир) и в Меце. Участвовал на стороне Франции во Франко-германской войне 1870–1871, попал в плен, бежал. Сформировал и возглавил отряд повстанцев в ходе Боснийско-герцеговинского восстания 1875–1878. В 1883 женился на Зорке, дочери князя Черногории Николы Негоша. Посаженным отцом был назван российский император Александр III. Этот союз вызвал негодование сербского короля Милана Обреновича, опасавшегося заговора с целью его свержения. До 1894 П. I К. жил в Черногории, затем в Швейцарии. Был тесно связан с Россией, где служил в армии его брат Арсен. Сестры жены — Милица и Анастасия Романовы принадлежали к высшей дворцовой знати России. В 1897 посетил Россию и был принят Николаем II. Избран королем Сербии 2[15] июня 1903, после военного переворота и убийства сербского короля Александра Обреновича. Короновался в сентябре 1904. Придерживался либеральных взглядов. Во внешней политике ориентировался на Россию и Францию, что привело к обострению отношений с Австро-Венгрией. Посещал Россию с официальными визитами в 1910 и 1911. Как верховный главнокомандующий сербской армии участвовал в Балканских войнах 1912–1913. Во время Первой мировой войны, после захвата Сербии австрийскими и болгарскими войсками в декабре 1915, покинул страну вместе с армией, отказавшись от капитуляции. До конца войны находился в эмиграции в Греции. В страну вернулся в 1919 и фактически передал управление сыну принцу-регенту Александру. Похоронен в фамильной усыпальнице Карагеоргиевичей — Опленац.
Лит.: Живојиновиħ Д. Р. Краљ Петар I Карађорђевиħ. Београд, 2003. Л. В. Кузьмичева.