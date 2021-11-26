МЕНДЕРЕС Аднан
Турецкий государственный и политический деятель.
Из семьи крупных землевладельцев. В 1917 окончил Амер. колледж в г. Измир и курсы офицеров запаса. Участник греко-турецкой войны 1919–22. В 1930 окончил юридич. ф-т ун-та в г. Анкара. В 1931 избран депутатом Вел. нац. собрания Турции от Нар.-республиканской партии. В 1945 исключён из неё за несогласие с политич. курсом И. Инёню. В 1946 создал и возглавил Демократич. партию (ДП). После победы ДП на парламентских выборах 1950 занял пост премьер-министра. Провёл ряд либеральных реформ, направленных на развитие пром. произ-ва и торговли, покровительствовал частному бизнесу. Сторонник активного сотрудничества Турции с Западом. Инициировал участие тур. войск в Корейской войне 1950–53, вступление Турции в 1952 в НАТО и подачу ею в 1959 заявки на вступление в Европейское экономическое сообщество. Несмотря на активизацию внешней торговли и экономич. подъём, в период правления М. возросло социальное расслоение тур. общества, усилилась коррупция, что вызывало острое недовольство последователей М. К. Ататюрка, прежде всего в армейских кругах. В результате воен. переворота 27.5.1960 отстранён от власти и привлечён к суду по обвинению в коррупции и нарушении конституции. Казнён в тюрьме на о. Имралы, похоронен на о. Яссыада. В 1990 перезахоронен с почестями в Стамбуле.
Авторы статьи: А. А. Сотниченко.