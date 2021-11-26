МАСАРИК ТОМАШ ГАРРИГ
МАСАРИК ТОМАШ ГАРРИГ - чешский государственны и политический деятель, историк, публицист.
Из бедной моравской семьи. Закончил философский факультет Венского университета (1875 год), в 1876-1877 годах проходил стажировку в аспирантуре Лейпцигского университета. В студенческие годы находился под сильным влиянием учения Платона и философских взглядов Ф. Брентано. В 1878 году женился на американке Ш. Гарриг, чью фамилию взял как второе имя, в 1880 году перешёл из католицизма в протестантизм. В 1879 году защитил диссертацию «Самоубийство как массовое общественное явление современной цивилизации» («Der Selbstmord als sociale Massenerscheinung der modernen Civilisation»), получил звание приват-доцента. В 1882 года экстраординарный профессор философского факультета Чешского университета в Праге, с 1896 года ординарный профессор. В 1883 году основал научный ежемесячник «Athenaeum», был его главным редактором до 1888 года.
Благодаря публикации в журнале в 1886-1887 годах материалов дискуссии о подлинности т. н. Краледворской и Зеленогорской рукописей имя Масарика стало широко известно в Чехии. В 1887-1888 годах дважды посетил Россию, побывал в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, Ясной Поляне, где встретился с Л. Н. Толстым. С 1889 года активно сотрудничал в общественно-политическом журнале «Čas», образовал вместе с Й. Кайзлом и К. Крамаржем группу т. н. реалистов. В 1891-1893 годах депутат рейхсрата от партии младочехов. В 1893 году отошёл от политики и вернулся к преподавательской и активной публицистической деятельности. В 1893 году основал журнал «Naše doba». В 1895 году издал один из своих главных трудов - «Чешский вопрос: стремления и чаяния национального возрождения» («Česká otázka: snahy a tužby národního obrození»), в котором предложил собственную трактовку чешской истории, движущей силой которой объявил религиозную идею. Эта работа дала толчок его многолетней дискуссии с рядом чешских историков, в т. ч. Й. Пекаржем, о «смысле чеш. истории». В 1890-х годах опубликовал наиболее известные сочинения: «Наш сегодняшний кризис» («Na ̌se nynější krize», 1895 год), «Ян Гус» («Jan Hus», 1896 год), «Карел Гавличек» («Karel Havlí ̌сek», 1896 год), «Современный человек и религия» («Moderní člověk a náboženství », 1898 год), «Социальный вопрос: Философские и социологические основы марксизма» («Otázka sociální: základy marxismu sociologické a filosofické», 1898 год; русский перевод «Философские и социологические основы марксизма», 1900 год). В этих работах Масарик дал, в частности, собственную трактовку понятий «гуманизм» и «демократия», осудил антисемитизм.
В 1900 году Масарик основал Чешскую народную партию [с 1905 года Чешская прогрессивная партия (реалистов)], в 1919 году вошедшую в состав Национально-демократической партии. В 1907-1914 годах депутат парламента, до начала Первой мировой войны оставался сторонником предоставления чехам широкой культурно-политической автономии в рамках Австро-Венгрии. С декабря 1914 года по декабрь 1918 года в эмиграции в Италии, Франции, Швейцарии, Великобритании, России и США, пропагандировал идею создания независимого чехословацкого государства.
В 1913 году опубликовал работу «Россия и Европа» («Ruß land und Europa», Bd 1-2; на чешском языке «Rusko a Evropa», 1919-1921 годы. Dl 1-2; русский перевод, Том 1-3, 2004 год) - первый в Европе фундаментальный труд по истории российской общественной мысли. Исходя из центральной для новоевропейской истории антитезы «демократии и теократии», Масарик прослеживал её самобытное развитие в широком спектре историософских, этических, социально-политических и религиозно-философских концепций России XIX - начала XX веков. В 1915 году после приезда Э. Бенеша в Париж стал одним из основателей Чешского заграничного комитета, затем Чехословацкого национального совета, поддерживал тесный контакт с подпольной организацией «Маффия», собиравшей разведывательные данные в пользу Антанты и способствовавшей созданию независимого чехословацкого государства. Участвовал в подготовке и подписании Питтсбургского соглашения 31.05.1918 года, определившего основы государства чехов и словаков.
С 14.10.1918 года председатель временного чехословацкого правительства. Вместе с М. Штефаником и Бенешем подписал 18.10.1918 года Вашингтонскую декларацию, извещавшую правительства западных государств о создании Чехословакии и определившую основные положения её будущей конституции. 14.11.1918 года Национальным собранием в Праге заочно избран президентом республики, вступил в должность 21.12.1918 года по возвращении из эмиграции. В 1920, 1927 и 1934 годах переизбирался на посту главы государства. В 1920 году опубликовал работу «Новая Европа: славянская позиция» («Nová Evropa: Stanovisko slovanské»), в которой изложил идею консолидации молодых центрально- и восточноевропейских государств в послевоенных условиях. Формально оставаясь беспартийным, возглавлял т. н. группировку «Град», в которую входили наиболее влиятельные политики и предприниматели; во внешней политике поддерживал курс Бенеша, ориентировавшегося на Францию. В декабре 1935 года в связи с ухудшением состояния здоровья подал в отставку.
Сочинения:
Korespondence. Praha, 2001–2009. Sv. 1–4. Философия – социология – политика. Избранные тексты. М., 2003.
Дополнительная литература:
Opat J. Filizof a politik T. G. Masaryk, 1882–1893. Praha, 1990;
idem. Pr ̊uvodce ̌zivotem a dí lem T. G. Masaryka: ̌cesk ́a ot ́azka v ̌cera a dnes. Praha, 2003;
Фирсов Е.Ф. Опыт демократии в ЧСР при Т. Масарике: коалиционный плюрализм (1928–1934). М., 1997;
он же. Т. Г. Масарик и российская интеллектуальная среда (по архивам Чехии и России). М., 2005;
Ненашева З.С. Т. Г. Масарик в контексте чешской политической жизни 1907–1914 гг.: по материалам Архива внешней политики Российской империи // TGM, Rusko a Evropa: Dilo – vize – pritomnost. Praha, 2002;
Soubigou A.T. Masaryk. P., 2002; Hain R. Teorie státu a státní prа́vo v myšlení T. G. Masaryka. Praha, 2006.