МАСАРИК ТОМАШ ГАРРИГ

МАСАРИК ТОМАШ ГАРРИГ - чешский государственны и по­ли­тический дея­тель, ис­то­рик, пуб­ли­цист .

Из бед­ной мо­рав­ской се­мьи. За­кон­чил фи­лософский факультет Вен­ско­го университета (1875 год), в 1876-1877 годах про­хо­дил ста­жи­ров­ку в ас­пи­ран­ту­ре Лейп­циг­ско­го университета . В сту­денческие го­ды на­хо­дил­ся под силь­ным влия­ни­ем уче­ния Пла­то­на и фи­ло­софских взгля­дов Ф. Брен­та­но. В 1878 году же­нил­ся на аме­ри­кан­ке Ш. Гар­риг, чью фа­ми­лию взял как вто­рое имя, в 1880 году пе­ре­шёл из ка­то­ли­циз­ма в про­тес­тан­тизм . В 1879 году за­щи­тил диссертацию «Са­мо­убий­ст­во как мас­со­вое об­ще­ст­вен­ное яв­ле­ние со­вре­мен­ной ци­ви­ли­за­ции» («Der Selbstmord als sociale Massenerscheinung der modernen Civili­sation»), по­лу­чил зва­ние при­ват-до­цен­та. В 1882 года экс­т­ра­ор­ди­нар­ный про­фес­сор фи­лософского факультета Чешского университета в Пра­ге, с 1896 года ор­ди­нар­ный про­фес­сор. В 1883 году ос­но­вал на­учный еже­ме­сяч­ник «Athenaeum», был его главным ре­дак­то­ром до 1888 года.

Бла­го­да­ря пуб­ли­ка­ции в жур­на­ле в 1886-1887 годах ма­те­риа­лов дис­кус­сии о под­лин­но­сти т. н. Кра­лед­вор­ской и Зе­ле­но­гор­ской ру­ко­пи­сей имя Масарика ста­ло ши­ро­ко из­вест­но в Че­хии. В 1887-1888 годах два­ж­ды по­се­тил Рос­сию, по­бы­вал в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Мо­ск­ве, Кие­ве, Одес­се, Яс­ной По­ля­не, где встре­тил­ся с Л. Н. Тол­стым . С 1889 года ак­тив­но со­труд­ни­чал в об­щественно-по­ли­тическом журнале «Čas», об­ра­зо­вал вме­сте с Й. Кайз­лом и К. Кра­мар­жем груп­пу т. н. реа­ли­стов. В 1891-1893 годах депутат рейхс­ра­та от пар­тии мла­до­че­хов . В 1893 году ото­шёл от по­ли­ти­ки и вер­нул­ся к пре­по­да­ва­тель­ской и ак­тив­ной пуб­ли­ци­стической дея­тель­но­сти. В 1893 году ос­но­вал журнал «Naše doba». В 1895 году из­дал один из сво­их главных тру­дов - «Чеш­ский во­прос: стрем­ле­ния и чая­ния нацио­наль­но­го воз­ро­ж­де­ния» («Česká otázka: snahy a tužby národního obrození»), в ко­то­ром пред­ло­жил собственную трак­тов­ку чешской ис­то­рии, дви­жу­щей си­лой ко­то­рой объ­явил ре­лигиозную идею. Эта ра­бо­та да­ла тол­чок его мно­го­лет­ней дис­кус­сии с ря­дом чешских ис­то­ри­ков, в т. ч. Й. Пе­кар­жем, о «смыс­ле чеш. ис­то­рии». В 1890-х годах опуб­ли­ко­вал наи­бо­лее из­вест­ные со­чи­не­ния: «Наш се­го­дняш­ний кри­зис» («Na ̌se nynější krize», 1895 год), «Ян Гус» («Jan Hus», 1896 год), «Ка­рел Гав­ли­чек» («Karel Havlí ̌сek», 1896 год), «Со­вре­мен­ный че­ло­век и ре­ли­гия» («Moderní člověk a nábo­žen­ství », 1898 год), «Со­ци­аль­ный во­прос: Фи­ло­софские и со­цио­ло­гические ос­но­вы марк­сиз­ма» («Otázka so­ciální: základy mar­xis­mu sociologické a filosofické», 1898 год; русский перевод «Фи­лософские и со­цио­ло­ги­че­ские ос­но­вы мар­ксиз­ма», 1900 год). В этих ра­бо­тах Масарик дал, в ча­ст­но­сти, собственную трак­тов­ку по­ня­тий «гу­ма­низм» и «де­мо­кра­тия», осу­дил ан­ти­се­ми­тизм.

В 1900 году Масарик ос­но­вал Чешскую народную пар­тию [с 1905 года Чешская про­грес­сив­ная пар­тия (реа­ли­стов)], в 1919 году вошед­шую в со­став На­цио­наль­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии. В 1907-1914 годах депутат пар­ла­мен­та, до начала Первой ми­ро­вой вой­ны ос­та­вал­ся сто­рон­ни­ком пре­дос­тав­ле­ния че­хам ши­ро­кой куль­тур­но-по­ли­тической ав­то­но­мии в рам­ках Ав­ст­ро-Венг­рии. С декабря 1914 года по декабрь 1918 года в эмиг­ра­ции в Ита­лии, Фран­ции, Швей­ца­рии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Рос­сии и США, про­па­ган­ди­ро­вал идею соз­да­ния не­за­ви­си­мо­го че­хословацкого го­су­дар­ст­ва.

В 1913 году опуб­ли­ко­вал ра­бо­ту «Рос­сия и Ев­ро­па» («Ruß land und Europa», Bd 1-2; на чешском языке «Rusko a Evropa», 1919-1921 годы. Dl 1-2; русский перевод, Том 1-3, 2004 год) - пер­вый в Ев­ро­пе фун­даментальный труд по ис­то­рии российской об­щественной мыс­ли. Ис­хо­дя из цен­траль­ной для но­во­ев­ро­пей­ской ис­то­рии ан­ти­те­зы «де­мо­кра­тии и тео­кра­тии», Масарик про­сле­жи­вал её са­мо­быт­ное раз­ви­тие в ши­ро­ком спек­тре ис­то­рио­соф­ских, этических, со­ци­аль­но-по­ли­тических и ре­лигиозно-фи­лософских кон­цеп­ций Рос­сии XIX - начала XX веков. В 1915 году по­сле при­ез­да Э. Бе­не­ша в Па­риж стал од­ним из ос­но­ва­те­лей Чешского за­гра­нич­но­го комитета, за­тем Че­хословацкого национального со­ве­та, под­дер­жи­вал тес­ный кон­такт с под­поль­ной организаци­ей «Маф­фия», со­би­рав­шей раз­ве­ды­вательные дан­ные в поль­зу Ан­тан­ты и спо­соб­ст­во­вав­шей соз­да­нию не­за­ви­си­мо­го че­хословацкого го­су­дар­ст­ва. Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке и под­пи­са­нии Питтс­бург­ско­го со­гла­ше­ния 31.05.1918 года, оп­ре­де­лив­ше­го ос­но­вы го­су­дар­ст­ва че­хов и сло­ва­ков.

С 14.10.1918 года председатель временного че­хословацкого пра­ви­тель­ст­ва. Вме­сте с М. Ште­фа­ни­ком и Бе­не­шем под­пи­сал 18.10.1918 года Ва­шинг­тон­скую дек­ла­ра­цию, из­ве­щав­шую пра­ви­тель­ст­ва западных го­су­дарств о соз­да­нии Че­хо­сло­ва­кии и оп­ре­де­лив­шую основные по­ло­же­ния её бу­ду­щей кон­сти­ту­ции. 14.11.1918 года Национальным со­б­ра­ни­ем в Пра­ге за­оч­но из­бран пре­зи­ден­том рес­пуб­ли­ки, всту­пил в долж­ность 21.12.1918 года по воз­вра­ще­нии из эмиг­ра­ции. В 1920, 1927 и 1934 годах пе­ре­из­би­рал­ся на по­сту гла­вы го­су­дар­ст­ва. В 1920 году опуб­ли­ко­вал ра­бо­ту «Но­вая Ев­ро­па: сла­вян­ская по­зи­ция» («Nová Evropa: Stanovisko slovanské»), в ко­то­рой из­ло­жил идею кон­со­ли­да­ции мо­ло­дых цен­траль­но- и вос­точ­но­ев­ро­пей­ских го­су­дарств в по­сле­во­ен­ных ус­ло­ви­ях. Фор­маль­но ос­та­ва­ясь бес­пар­тий­ным, воз­глав­лял т. н. груп­пи­ров­ку «Град», в ко­то­рую вхо­ди­ли наи­бо­лее влия­тель­ные по­ли­ти­ки и пред­при­ни­ма­те­ли; во внеш­ней по­ли­ти­ке под­дер­жи­вал курс Бе­не­ша, ори­ен­ти­ро­вав­ше­го­ся на Фран­цию. В декабре 1935 года в свя­зи с ухуд­ше­ни­ем со­стоя­ния здо­ро­вья по­дал в от­став­ку.

Сочинения:

Korespondence. Praha, 2001–2009. Sv. 1–4. Фи­ло­со­фия – со­цио­ло­гия – по­ли­ти­ка. Из­бран­ные тек­сты. М., 2003.

Дополнительная литература:

Opat J. Filizof a politik T. G. Masaryk, 1882–1893. Praha, 1990;

idem. Pr ̊uvodce ̌zivo­tem a dí lem T. G. Masaryka: ̌cesk ́a ot ́azka v ̌cera a dnes. Praha, 2003;

Фир­сов Е.Ф. Опыт де­мо­кра­тии в ЧСР при Т. Ма­са­ри­ке: коа­ли­ци­он­ный плю­ра­лизм (1928–1934). М., 1997;

он же. Т. Г. Ма­са­рик и рос­сий­ская ин­тел­лек­ту­аль­ная сре­да (по ар­хи­вам Че­хии и Рос­сии). М., 2005;

Не­на­ше­ва З.С. Т. Г. Ма­са­рик в кон­тек­сте чеш­ской по­ли­ти­че­ской жиз­ни 1907–1914 гг.: по ма­те­риа­лам Ар­хи­ва внеш­ней по­ли­ти­ки Рос­сий­ской им­пе­рии // TGM, Rusko a Evropa: Dilo – vize – pri­tomnost. Praha, 2002;

Soubigou A.T. Ma­sa­ryk. P., 2002; Hain R. Teorie státu a státní prа́vo v myšlení T. G. Masaryka. Praha, 2006.