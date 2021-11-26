КЛОФАЧ ВАЦЛАВ ЯРОСЛАВ

КЛОФАЧ ВАЦЛАВ ЯРОСЛАВ - чешский политический деятель

Окончил философский факультет Чешского университета в Праге. Во время учёбы занялся политической деятельностью, придерживался крайне националистических взглядов, один из основателей Чешского студенческого прогрессивного движения. В 1890 году примкнул к мла­до­че­хам , в середине 1890-х годов выступил против их курса на достижение компромисса с Габс­бург­ской мо­нар­хи­ей.

В 1897 основал Чешскую национально-социальную партию (Ceskâ strana nârodnë sociälni; с 1926 года - Чехословацкая национально-социалистическая партия); в 1918-1938 годах председатель партии. В 1901-1918 годах депутат австрийского рейхсрата. Резко критиковал политику Габсбургов, пропагандировал антимилитаризм и идею славянской общности. В 1914 году вступил в тайный контакт с российским военным ведомством, за что вскоре после начала Первой ми­ро­вой вой­ны был арестован по обвинению в государственной измене.

В 1917 году вместе с другими чешскими политиками освобождён по амнистии. В 1918 году вице-председатель Чешского национального комитета, в январе 1919 года - мае 1920 года министр обороны Чехословацкой Республики. В 1920-1938 годах (с перерывами) вице-председатель, в 1925-1926 годах председатель чехословацкого Сената. Активно поддерживал политический курс президента Т. Ма­са­ри­ка . В конце 1930-х годов по состоянию здоровья отошёл от политики.

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