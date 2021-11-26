КАРОЛЬ II
КАРОЛЬ II - король Румынии (1930-1940 годы) из династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов.
Сын румынского короля Фердинанда I. В 1926 году был обвинён в порочащих связях, лишён права наследовать престол и эмигрировал в Лондон. Королём в 1927 году был провозглашён Михай I, его 5-летний сын от брака с дочерью греческого короля Константина I. В 1930 году, заручившись поддержкой Франции и Великобритании, вернулся в Румынию, был коронован. В период правления Кароля II в Румынии усилилась коррупция, сам он стал крупнейшим землевладельцем, совладельцем 34 промышленных предприятий и нескольких банков. Порвав связи с поддерживавшей его Национально-цэрэнистской партией, в феврале 1938 года при содействии армии приостановил действие конституции 1923 года, распустил парламент, политические партии и профсоюзы, закрыл оппозиционные газеты и провозгласил установление «королевской диктатуры». Во внешней политике первоначально придерживался пробританской и профранцузской ориентации, затем выступил за союз с Германией, заключив с ней в марте 1939 года экономический договор. Признал решения Венских арбитражей 1938, 1940 годов, уступил Венгрии Северную Трансильванию, а Болгарии - Южную Добруджу. Утратив политическое влияние, под нажимом «Железной гвардии», вступившей в альянс с генералом Й. Антонеску, 06.09.1940 года отрёкся от престола и эмигрировал в Мексику. После 2-й мировой войны вернулся в Европу. В 2003 году прах Кароля II был перезахоронен в Румынии.
Сочинение:
Între datorie şi pasiune. Însemnări zilnice. [Buc.], 1995–[2002]. Vol. 1–6.