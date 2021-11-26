ИНЁНЮ, МУСТАФА ИСМЕТ-ПАША

Инёню, (тур. İnönü), Мустафа Исмет-паша (24.09.1884 Измир — 25.12.1973, Анкара) — турецкий военачальник, политический и государственный деятель, один из ближайших сподвижников Мустафы Кемаля (см. Ататюрк ).

Второй президент Турции (1938—1950) и первый глава республиканского правительства (избирался на этот пост 10 раз и занимал его в общей сложности почти 18 лет). Сыграл ключевую роль в Турецкой освободительной войне (1919—1922) и становлении турецкой модели демократии, инициировав переход к многопартийности в 1945. Поборник секулярных принципов кемалистской республики и последовательный сторонник демократических политических процедур И. сыграл решающую роль в быстром возвращении власти гражданским политикам после военных переворотов 1960 и 1971.

Родился в Измире в семье известного юриста. После окончания военной академии (1906) получил назначение во 2-ю армию в Эдирне, где примкнул к тайному обществу «Единение и Прогресс» . В 1912 получил назначение в Йемен, в штаб действующей армии. Участвовал во Второй Балканской войне. Во время Первой мировой войны служил на Сирийском фронте под командованием Мустафы Кемаля. После неудачи в сражении при Мегиддо (1918) был отозван в столицу и назначен в чине миралая (полковника) на ответственную должность в Военное министерство. Входил в состав комиссии по подготовке Мудросского перемирия , после заключения которого сохранил за собой пост советника в Военном министерстве. Пользуясь служебным положением, оказывал помощь Мустафе Кемалю после его отъезда в Анатолию.

В марте 1920, когда союзные войска оккупировали Стамбул, И. вместе с начальником своего штаба майором Саффетом (Арыканом) уехал в Анкару. В апреле 1920 И. был избран в состав Великого национального собрания Турции (ВНСТ) и вскоре назначен первым в истории начальником генерального штаба Национальных сил. С конца декабря 1920 И. командовал северо-западным фронтом, а в начале 1921 был назначен командующим всем западным фронтом и одержал победы в двух сражениях при Инёню (10 января и 31 марта 1921). Летом 1921 после ряда поражений от греков и потери Афьонкарахисара, Кютахьи и Эскишехира И. был заменен на посту начальника генштаба Февзи-пашой (Чакмаком), однако сохранил ведущие позиции в руководстве национальных сил и выступил одним из организаторов генерального наступления турецкой национальной армии в августе 1922.

С окончанием войны за независимость И. был назначен главой турецкой делегации на переговорах о перемирии в Муданье ( Муданийское перемирие ). Блестяще образованный, свободно говоривший на арабском, английском, французском и немецком И. за успехи в ведении дипломатических переговоров в октябре 1922 получил пост комиссара иностранных дел анкарского правительства. В качестве главы делегации ВНСТ участвовал в переговорах на Лозаннской мирной конференции , где проявил твердость в отстаивании позиции Анкары и в июле 1923 подписал от имени Турции Лозаннский мирный договор .

После провозглашения Турецкой Республики (1923) И. возглавил правительство, оставаясь при этом министром иностранных дел. В ноябре 1923 И. занял пост заместителя председателя кемалистской Народно-республиканской партии (НРП) и был избран председателем фракции НРП в парламенте. В 1924 И. вышел в отставку, но через год на фоне внутриполитического кризиса, вызванного восстанием шейха Саида (1925), И. вновь возглавил правительство и находился на этом посту вплоть до 1937. И. был последовательным сторонником мобилизационной модернизации, представителем «радикального крыла» кемалистов и защитником плановой государственной экономики. В осуществлении кемалистских реформ и подавлении оппозиции И. придерживался жестких авторитарных методов. С введением в 1934 фамилий Ататюрк даровал И. его фамилию в память о победах, одержанных им в период войны за независимость. К концу 1930-х отношения между премьером и президентом накалились: в 1937 И. вынудили уйти в отставку «по состоянию здоровья» и отказаться от других постов, его место занял М. Дж. Баяр .

Однако после смерти Ататюрка И. избрали президентом Турции (1938). И. оставался на этой должности в течение трех сроков, а парламент присвоил ему особый титул — «национальный вождь» (милли шеф). И. проводил политику милитаризации и ускоренной индустриализации, которая вызывала неприятие значительной части общества. Внешней политике И. была свойственна крайняя осторожность. И. удержал Турцию от непосредственного участия во Второй мировой войне , лавируя между фашистским блоком и англо-американскими союзниками (Турция формально объявила войну Германии лишь в феврале 1945), а в условиях складывания нового послевоенного миропорядка стал проводить политику всестороннего сближения с США и окончательного ухода от курса добрососедских отношений с СССР. Масштабная переориентация на США потребовала от Турции соответствия западным политическим и экономическим стандартам (демократия, свободное предпринимательство и т. д.) — И. провозгласил переход страны к многопартийности (1945).

На первых свободных выборах 1950 НРП потерпела поражение, И. уступил пост президента М. Дж. Баяру и на последующие 10 лет стал лидером оппозиции и главным борцом с растущим авторитаризмом режима М. Дж. Баяра — А. Мендереса . После военного переворота 1960 И. еще трижды возглавлял коалиционные правительства (1961—1965). В ходе раскола НРП (1965) поддержал Б. Эджевита и его стратегию «левее центра», что, однако, не помогло партии на выборах 1969. После военного переворота 1971 на фоне внутреннего конфликта в НРП Б. Эджевит изгнал И. с поста лидера партии: И. вышел из НРП, отказавшись даже от депутатского мандата (1972), сохранив за собой лишь членство в Сенате республики, полагавшееся ему как экс-президенту. Уйдя из политики, И. через год скончался (1973). Похоронен на территории исторического комплекса Аныткабир в Анкаре — напротив мавзолея Ататюрка. Именем И. названы университет в Малатье, а также несколько стадионов в Стамбуле и ряде других городов Турции.

Соч.: İsmet Paşa’nın Siyasi ve İçtimai Nutukları, 1920—1933. Ankara, 1933; İnönü Diyor ki: Nutuk, Hitabet, Beyanat, Hasbihaller. Istanbul, 1944; İsmet İnönü. Hatıralar. 2 Cilt. Istanbul, 1985—1987. Töker M. Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları, 1944—1973. 7 Cilt. Ankara, 1990.

Лит.: Вдовиченко Д. И. Борьба политических партий в Турции (1944—1965 гг.). М., 1967; Данилов В. И. Политическая борьба в Турции. 50-е — начало 80-х годов XX в. М., 1985; Еремеев Д. Е. Становление республиканской Турции (1918—1939 годы). М., 2004; Киреев Н. Г. История Турции — XX век. М., 2007; Aydemir. ş. İkinci Adam. 3 Cilt. Istanbul, 1966—1968. Heper M. İsmet İnönü. The Making of a Turkish Statesman. Leiden, 1998.