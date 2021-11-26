ГРАБСКИЙ ВЛАДИСЛАВ

ГРАБСКИЙ ВЛАДИСЛАВ (Grabski) - польский государственный деятель, экономист, историк.

В 1892-1897 годах изучал политологию и историю в Сорбонне и аграрные науки в университете города Галле. В 1904-1922 годах один из лидеров польской Национально- де­мо­кра­тической партии, в 1906-1912 годах депутат Го­су­дар­ст­вен­ной ду­мы . В 1914-1918 годах руководил деятельностью созданного по его инициативе Центрального гражданского комитета. С образованием в 1918 году Польского государства занял пост министра сельского хозяйства. В 1919 депутат Сейма, в 1920 и 1923-25 премьер-министр и министр финансов Польши. Принимал участие в Спа конференции 1920 года. В целях стабилизации польской экономики и преодоления гиперинфляции инициировал создание частного эмиссионного Польского банка (1920 год) и проведение де­неж­ной реформы (1924 год). В 1925 году выступил с планом аграрной реформы, который был одобрен Сеймом. В 1926-1928 годах ректор основанной им Главной сельскохозяйственной школы, в 1936 году создал Институт социологии села, был председателем Общества польских экономистов и статистиков. Как историк известен работами по истории аграрных отношений в Польше.

Сочинения:

Historia towarzystwa rolniczego, 1858–1861. Warsz., 1904. Т. 1–2;

Historia wsi w Polsce. Warsz., 1929.