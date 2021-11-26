ГЁМБЁШ ДЬЮЛА

ГЁМБЁШ ДЬЮЛА - венгерский государственный и политический деятель.

Получил военное образование. В 1918 году военный атташе в Загребе. Участвовал в борьбе против Венгерской советской республики 1919 года; соратник М. Хорти. В 1920 году избран в Государственное собрание от Партии мелких сельских хозяев. С 1922 года член Партии единства. В 1923-1928 годах лидер созданной им Партии защиты расы.

В 1928 году возвратился в Партию единства, с 1932 года председатель этой партии; в 1933 году реорганизовал её с целью превращения в массовую организацию - Партию национального единства. В 1928-1929 годах государственный секретарь, с 1929 года военный министр, с октября 1932 года премьер-министр.

Выдвинул программу «возрождения венгерской нации», в основу которой были положены антисоциалистические и антисемитские идеи, требования передачи Венгрии ряда территорий сопредельных государств. С целью укрепления экономического и политического сотрудничества с Италией и Австрией подписал Римские протоколы 1934 года, одновременно предпринимал шаги по расширению контактов с Германией (переговоры с А. Гит­ле­ром в ию­не 1933 года).

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