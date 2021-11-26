ДИНЬ

Динь (вьет. nhà Đinh) — династия, правившая во Вьетнаме в 968—980.

Основана в 968 Динь Бо Линем после победы над 12 удельными правителями (шы куанами), в целом положившей конец феодальной раздробленности в стране. Д. Бо Линь первым за многие века принял титул императора (хоанг де), объявил собственную эру правления, учредил императриц, начал чеканку собственной монеты. Однако перед угрозой вторжения китайской династии Сун в 971 он формально передал власть старшему сыну Д. Лиену, считавшемуся уже не императором, а выонгом — правителем удельной территории, тем самым номинально признав старшинство Сунского двора. В соответствии с дальневосточным дипломатическим ритуалом Д. Лиен был отправлен на некоторое время ко двору китайского императора. Сам Д. Бо Линь стал Верховным правителем. Однако эти титулы использовались лишь для переписки с Сунами, внутри страны сохранялась власть Д. Бо Линя.

В 974 он начал проводить реформу армии в целях ее централизации — из дружин шы куанов были сформированы десять корпусов-дао. Административная реформа должна была нарушить исторические связи богатых родов с определенными территориями. Столицей стал город Хоалы в гористой провинции Ниньбинь.

Д. Бо Линь назначил наследником престола младшего сына — Д. Ханг Ланга, вместо Д. Лиена, который являлся сыном от главной жены и долгие годы оставался верным соратником отца.

Зимой 979 Д. Бо Линь вместе с Д. Лиеном были убиты мелким чиновником До Тхитем. Сановники, поймавшие и казнившие преступника, возвели на престол оставшегося в живых сына императора — Д. Тоана. Часть современных вьетнамских исследователей ставит под сомнение эту классическую версию, полагая, что истинными организаторами убийства могли быть жена императора Зыонг Ван Нга и выдвинувшийся военный Ле Хоан, ставший ее любовником.

Сразу после возведения на престол Динь Тоана (известен под именем Динь Фе Де), Зыонг Ван Нга стала верховной императрицей, а Ле Хоан объявил себя заместителем правителя. В 980 он взошел на престол, основав новую династию Ле .

Лит.: Деопик Д. В. История Вьетнама. Ч. 1. М., 1995. С. 67—70; Федорин А. Л. Некоторые проблемы истории Вьетнама X—XIII вв. // Полное собрание исторических записок Дайвьета. Т. 3. М., 2012. С. 16—18.