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БАРЛИЦКИЙ Норберт
Польский общественный деятель, руководитель Польской социалистической партии (ее член с 1902).
После раскола партии в 1906 оказался на стороне Польской социалистической партии-левицы. В 1918 стал вице-министром внутренних дел в правительстве Е. Морачевского. В период Польско-советской войны — член Совета национальной обороны, участвовал в мирных переговорах и заключении Рижского мира 1921. В 1926 — министр общественных работ.
Арестован гестапо 21 апреля 1940. Погиб в лагере.
Сочинения:
Proletariat. Warszawa 1947;
Wybór przemówień i artykułów z lat 1918—1939, oprac. J. Tomicki. Warszawa, 1964.
Автор статьи: О. М. Минник.
© Российская Историческая Энциклопедия
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