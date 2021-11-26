БАРЛИЦКИЙ Норберт

Польский общественный деятель, руководитель Польской социалистической партии (ее член с 1902).

После раскола партии в 1906 оказался на стороне Польской социалистической партии-левицы. В 1918 стал вице-министром внутренних дел в правительстве Е. Морачевского. В период Польско-советской войны — член Совета национальной обороны, участвовал в мирных переговорах и заключении Рижского мира 1921. В 1926 — министр общественных работ.

Арестован гестапо 21 апреля 1940. Погиб в лагере.

Сочинения:

Proletariat. Warszawa 1947;

Wybór przemówień i artykułów z lat 1918—1939, oprac. J. Tomicki. Warszawa, 1964.

Автор статьи: О. М. Минник.

© Российская Историческая Энциклопедия