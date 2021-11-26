ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914-1918

Война между двумя коалициями держав – Антантой и странами Центрального блока – за передел мира, колоний, сфер влияния и приложения капитала.

Это пер­вый во­ен. кон­фликт ми­ро­во­го мас­шта­ба, в ко­то­рый бы­ли во­вле­че­ны 38 из су­ще­ст­во­вав­ших в то вре­мя 59 не­за­ви­си­мых го­су­дарств (2/3 на­се­ле­ния зем­но­го ша­ра).

При­чи­ны вой­ны. На ру­бе­же 19–20 вв. США, Гер­ма­ния и Япо­ния ста­ли опе­ре­жать в эко­но­мич. раз­ви­тии, тес­нить на ми­ро­вом рын­ке Ве­ли­ко­бри­та­нию и Фран­цию и пре­тен­до­вать на их ко­ло­нии. Наи­бо­лее аг­рес­сив­но на ми­ро­вой аре­не вы­сту­па­ла Гер­ма­ния. В 1898 она при­сту­пи­ла к строи­тель­ст­ву силь­но­го ВМФ, что­бы по­дор­вать гос­под­ство Ве­ли­ко­бри­та­нии на мо­ре. Гер­ма­ния стре­ми­лась ов­ла­деть ко­ло­ния­ми Ве­ли­ко­бри­та­нии, Бель­гии и Ни­дер­лан­дов, наи­бо­лее бо­га­ты­ми сырь­е­вы­ми ре­сур­са­ми, за­кре­пить за со­бой за­хва­чен­ные у Фран­ции Эль­зас и Ло­та­рин­гию, от­торг­нуть Поль­шу, Ук­раи­ну и При­бал­ти­ку от Рос. им­пе­рии, под­чи­нить сво­ему влия­нию Ос­ман­скую им­пе­рию и Бол­га­рию и со­вме­ст­но с Ав­ст­ро-Венг­ри­ей ус­та­но­вить свой кон­троль на Бал­ка­нах.

Сра­зу по­сле фран­ко-прус­ской вой­ны 1870–71 , в ре­зуль­та­те ко­то­рой Фран­ция ус­ту­пи­ла Гер­ма­нии Эль­зас и Ло­та­рин­гию, уг­ро­за но­вой вой­ны ста­ла по­сто­янной. Фран­ция на­дея­лась на воз­врат уте­рян­ных тер­ри­то­рий, но боя­лась по­втор­но­го герм. на­па­де­ния. Ве­ли­ко­бри­та­ния и Рос. им­пе­рия не хо­те­ли но­во­го раз­гро­ма Фран­ции и ус­та­нов­ле­ния герм. ге­ге­мо­нии в зап. час­ти Ев­роп. кон­ти­нен­та. В свою оче­редь, Гер­ма­ния опа­са­лась уси­ле­ния Рос. им­пе­рии в Юго-Вост. Ев­ро­пе за счёт Ав­ст­ро-Венг­рии в свя­зи с обо­ст­рив­ши­ми­ся от­но­ше­ния­ми ме­ж­ду эти­ми им­пе­рия­ми по­сле рус.-тур. вой­ны 1877–78 (см. Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны). Это при­ве­ло к за­клю­че­нию в 1879 ав­ст­ро-герм. сою­за, к ко­то­ро­му при­сое­ди­ни­лась в 1882 Ита­лия. Ита­лию под­толк­ну­ла на это борь­ба с Фран­ци­ей за раз­дел Сев. Аф­ри­ки. В про­ти­во­вес Трой­ст­вен­но­му сою­зу был соз­дан Рус­ско-фран­цуз­ский со­юз 1891–93.

В 1904 ме­ж­ду Фран­ци­ей и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей бы­ло дос­тиг­ну­то со­гла­ше­ние по осн. ко­ло­ни­аль­ным во­про­сам (см. Анг­ло-фран­цуз­ское со­гла­ше­ние 1904), ко­то­рое по­слу­жи­ло ос­но­вой бри­та­но-франц. Ан­тан­ты («сер­деч­но­го со­гла­сия»). Рос. им­пе­рия, ос­лаб­лен­ная рус­ско-япон­ской вой­ной 1904–05 и Ре­во­лю­ци­ей 1905–07, за­клю­чи­ла, в свою оче­редь, в 1907 ана­ло­гич­ное со­гла­ше­ние с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (Пе­тер­бург­ская кон­вен­ция 1907), что фак­ти­че­ски оз­на­ча­ло при­сое­ди­не­ние Рос­сии к Ан­тан­те.

Тем са­мым ве­ду­щие дер­жа­вы кон­ти­нен­та раз­де­ли­лись на 2 про­ти­во­сто­яв­шие друг дру­гу груп­пи­ров­ки. На­пря­жён­ность в ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ни­ях бы­ла уси­ле­на ря­дом ди­пло­ма­тич. кри­зи­сов – фран­ко-герм. со­пер­ни­че­ст­вом в Ма­рок­ко (см. Ма­рок­кан­ские кри­зи­сы 1905, 1911), ан­нек­си­ей ав­ст­рий­ца­ми Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны в 1908–09 (см. Бос­ний­ский кри­зис 1908–09), Бал­кан­ски­ми вой­на­ми 1912–13. В этой об­ста­нов­ке лю­бой но­вый кон­фликт мог при­вес­ти к ми­ро­вой вой­не. Кро­ме то­го, в уси­ле­нии ме­ж­ду­нар. на­пря­жён­но­сти и пер­спек­ти­вах на­ча­ла во­ен. дей­ст­вий бы­ли за­ин­те­ре­со­ва­ны круп­ные ев­роп. и амер. кон­цер­ны, свя­зан­ные с про­из-вом воо­ру­же­ний.

Го­то­вить­ся к вой­не стра­ны на­ча­ли за­дол­го до её на­ча­ла. Наи­бо­лее упор­ное со­пер­ни­че­ст­во в гон­ке воо­ру­же­ний раз­вер­ну­лось ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Фран­ци­ей, Рос­си­ей и Гер­ма­ни­ей. С 1880-х гг. до 1914 эти дер­жа­вы поч­ти вдвое уве­ли­чи­ли чис­лен­ность сво­их ар­мий. Франц. ар­мия мир­но­го вре­ме­ни к на­ча­лу П. м.в. на­счи­ты­ва­ла ок. 900 тыс. чел., герм. – св. 800 тыс., рос. – св. 1,4 млн. чел. Во­ен.-эко­но­мич. по­тен­ци­ал стран Ан­тан­ты в це­лом был вы­ше, чем по­тен­ци­ал её про­тив­ни­ков.

Воо­руж. си­лы всех осн. го­су­дарств со­стоя­ли из су­хо­пут­ных ар­мий и ВМФ. Су­хо­пут­ные ар­мии вклю­ча­ли 3 ро­да войск (пе­хо­ту, ка­ва­ле­рию и ар­тил­ле­рию), спец. вой­ска (ин­же­нер­ные, свя­зи и др.) и служ­бу ты­ла. На воо­ру­же­нии ар­мий на­хо­ди­лись ма­га­зин­ные вин­тов­ки со шты­ка­ми, стан­ко­вые пу­ле­мё­ты и разл. об­раз­цы арт. ору­дий ка­либ­ра от 75 до 155 мм с макс. даль­но­стью стрель­бы 7–8 км. Наи­бо­лее силь­ной ар­тил­ле­ри­ей рас­по­ла­га­ла герм. ар­мия, имев­шая ору­дий тя­жё­лых сис­тем в 8 раз боль­ше, чем рос. ар­мия. В не­зна­чит. ко­ли­че­ст­вах име­лись бро­не­ав­то­мо­би­ли и са­мо­лё­ты. ВМФ со­стоя­ли из ко­раб­лей разл. клас­сов [лин­ко­ры (см. Ли­ней­ный ко­рабль), тя­жё­лые и лёг­кие крей­се­ры, эс­мин­цы (см. Эс­кад­рен­ный ми­но­но­сец), ми­но­нос­цы, под­вод­ные лод­ки и др.]. К на­ча­лу П. м.в. в со­ста­ве фло­тов Ан­тан­ты име­лись 491 над­вод­ный ко­рабль и 129 ПЛ, в Гер­ма­нии и Ав­ст­ро-Венг­рии – со­от­вет­ст­вен­но 278 и 34.

В пла­ны во­ен. дей­ст­вий сто­ро­ны за­кла­ды­ва­ли воз­мож­ность бы­ст­ро­го раз­гро­ма про­тив­ни­ка, по­это­му мо­би­ли­за­ция эко­но­ми­ки стран на обес­пе­че­ние нужд фрон­та к дли­тель­ной вой­не не пре­ду­смат­ри­ва­лась. Об­ще­го пла­на дей­ст­вий у коа­ли­ций не бы­ло. Ка­ж­дая стра­на име­ла собств. стра­те­гич. план, ко­то­рый от­ра­жал пре­ж­де все­го её ин­те­ре­сы в вой­не. Су­ще­ст­во­ва­ли лишь вза­им­ные обя­за­тель­ст­ва в от­но­ше­нии чис­лен­но­сти войск и дей­ст­вий на оп­ре­де­лён­ных опе­рац. на­прав­ле­ни­ях, от ко­то­рых со­юз­ные дер­жа­вы обе­их коа­ли­ций (кро­ме Рос­сии) вся­че­ски стре­ми­лись ук­ло­нить­ся и пе­ре­ло­жить за­да­чи на сво­их со­юз­ни­ков.

Осн. идея стра­те­гич. пла­на Гер­ма­нии (см. Шлиф­фе­на план 1905) сво­ди­лась к то­му, что­бы мол­ние­нос­ны­ми со­кру­шит. уда­ра­ми раз­гро­мить сна­ча­ла Фран­цию, а за­тем Рос. им­пе­рию и тем са­мым из­бежать ги­бель­ной вой­ны од­но­вре­мен­но на 2 фрон­та. На­ме­ча­лось сна­ча­ла со­сре­до­то­чить осн. си­лы (7 по­ле­вых ар­мий из 8 имев­ших­ся) про­тив Фран­ции. Гл. удар­ная груп­пи­ров­ка (5 ар­мий) на пра­вом кры­ле Зап. фрон­та долж­на бы­ла че­рез тер­ри­то­рию ней­траль­ной Бель­гии обой­ти франц. ар­мию с се­ве­ро-за­па­да, на­нес­ти ей удар во фланг и в тыл, от­бро­сить к кре­по­стям Ло­та­рин­гии и, изо­ли­ро­вав от ос­таль­ной час­ти стра­ны, за­вер­шить раз­гром на­не­се­ни­ем уда­ров с раз­ных сто­рон по схо­дя­щим­ся на­прав­ле­ни­ям. До­стичь это­го пред­по­ла­га­лось в хо­де од­ной стра­те­гич. опе­ра­ции, на ко­то­рую от­во­ди­лось 6–8 нед. Счи­тая, что Рос. им­пе­рия не смо­жет бы­ст­ро про­вес­ти мо­би­ли­за­цию, герм. ГШ пре­ду­смат­ри­вал при­кры­тие Вост. Прус­сии на пе­ри­од кам­па­нии во Фран­ции си­ла­ми лишь од­ной по­ле­вой ар­мии. По­сле по­бе­ды на За­па­де на­ме­ча­лось бы­ст­ро пе­ре­бро­сить все си­лы на Вос­ток и во взаи­мо­дей­ст­вии с ав­ст­ро-венг. ар­ми­ей раз­гро­мить рос. вой­ска на тер­ри­то­рии Поль­ши. В вой­не на мо­ре Гер­ма­ния на­ме­ча­ла осн. уси­лия со­сре­до­то­чить про­тив брит. фло­та. Пред­по­ла­га­лось дей­ст­вия­ми лёг­ких сил и ПЛ сна­ча­ла ос­ла­бить его, а за­тем раз­гро­мить в мор. ге­не­раль­ном сра­же­нии. Пре­ду­смат­ри­ва­лось так­же про­ве­де­ние опе­ра­ций на мор. со­об­ще­ни­ях про­тив­ни­ка. Для ней­тра­ли­за­ции рос. фло­та в Бал­тий­ском м. вы­де­ля­лись не­боль­шие си­лы.

Ав­ст­ро-венг. стра­те­гич. план был рас­счи­тан на под­держ­ку Гер­ма­нии и пред­по­ла­гал ве­де­ние вой­ны на 2 фрон­тах – про­тив Рос. им­пе­рии (вы­де­ля­лось ок. 2/3 всех сил) и на Бал­ка­нах про­тив Сер­бии и Чер­но­го­рии. В со­от­вет­ст­вии с ним гл. си­лы ав­ст­ро-венг. ар­мии долж­ны бы­ли на­нес­ти удар по вой­скам рос. Юго-Зап. фрон­та, раз­гро­мить их в рай­оне Про­ску­ро­ва (ны­не Хмель­ниц­кий) и от­бро­сить к Кие­ву или к Чёр­но­му м. За­тем совм. с Гер­ма­ни­ей, ко­то­рая к это­му вре­ме­ни долж­на бы­ла за­вер­шить раз­гром Фран­ции, на­нес­ти ре­шаю­щий удар по Рос­сии.

Франц. план вой­ны но­сил пас­сив­но-вы­жи­дат. ха­рак­тер. Пе­ре­ход франц. ар­мии в на­сту­п­ле­ние счи­тал­ся воз­мож­ным лишь в том слу­чае, ес­ли рос. ар­мия от­вле­чёт на се­бя осн. си­лы Гер­ма­нии. Франц. флот дол­жен был обес­пе­чить мор. ком­му­ни­ка­ции на Сре­ди­зем­ном м., пе­ре­бро­ску ко­ло­ни­аль­ных войск из Сев. Аф­ри­ки во Фран­цию и бло­ка­ду ав­ст­ро-венг. фло­та в Ад­риа­ти­че­ском мо­ре. В Ла-Ман­ше на не­го воз­ла­га­лись обо­ро­на баз и пор­тов и ока­за­ние со­дей­ст­вия брит. фло­ту.

Брит. ГШ не свя­зы­вал се­бя к.-л. кон­крет­ны­ми обя­за­тель­ст­ва­ми пе­ред со­юз­ни­ка­ми на слу­чай вой­ны с Гер­ма­ни­ей. Свою гл. цель Ве­ли­ко­бри­та­ния ви­де­ла в со­хра­не­нии и ук­ре­п­ле­нии гос­под­ства на мо­ре. Она не со­би­ра­лась ак­тив­но уча­ст­во­вать в бое­вых дей­ст­ви­ях на су­хо­пут­ных фрон­тах, пы­та­лась пе­ре­ло­жить эту мис­сию на сво­их со­юз­ни­ков – Рос. им­пе­рию и Фран­цию. Од­на­ко в са­мый по­след­ний мо­мент под дав­ле­ни­ем со­юз­ни­ков она бы­ла вы­ну­ж­де­на со­гла­сить­ся на вы­де­ле­ние для дей­ст­вий во Фран­ции экс­пе­диц. ар­мии (7,5 ди­ви­зии).

Рос. план вой­ны, об­ре­ме­нён­ный со­юз­нич. обя­за­тель­ст­ва­ми, пре­ду­смат­ри­вал ве­де­ние ак­тив­ных дей­ст­вий од­но­вре­мен­но про­тив Гер­ма­нии и Ав­ст­ро-Венг­рии. Пред­по­ла­га­лось 2 ва­ри­ан­та дей­ст­вий. В слу­чае на­па­де­ния Гер­ма­нии на Фран­цию (ва­ри­ант «А») рос. ар­мия на­но­си­ла гл. удар по Ав­ст­ро-Венг­рии в об­ход Кар­пат с за­па­да, а ча­стью сил – по Гер­ма­нии в Вост. Прус­сии. Для дос­ти­же­ния на­ме­чен­ных це­лей соз­да­ва­лись 2 фрон­та: Сев.-За­пад­ный (2 ар­мии) и Юго-За­пад­ный (4 ар­мии). Ва­ри­ант «Г» был рас­счи­тан на тот слу­чай, ес­ли Гер­ма­ния на­не­сёт гл. удар по Рос­сии. То­гда осн. силы рос. ар­мии на­це­ли­ва­лись на от­ра­же­ние уда­ра про­тив­ни­ка. Сла­бым ме­стом ва­ри­ан­та «А» яв­ля­лось на­сту­п­ле­ние од­но­вре­мен­но на 2 ра­зоб­щён­ных стра­те­гич. на­прав­ле­ни­ях, что пред­по­ла­га­ло рас­пы­ле­ние сил. К то­му же Рос­сия под дав­ле­ни­ем со­юз­ни­ков обя­за­лась на­чать на­сту­п­ле­ние на 16–19-й день мо­би­ли­за­ции, фак­ти­че­ски не за­вер­шив стра­те­гич. раз­вёр­ты­ва­ния. Рос. ГШ раз­ра­ба­ты­вал так­же план дей­ст­вий на слу­чай вой­ны с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей по 3 ва­ри­ан­там.

Пла­ны дей­ст­вий рос. ВМС раз­ра­ба­ты­ва­лись для ка­ж­до­го фло­та от­дель­но. Для Балт. фло­та пре­ду­смат­ри­ва­лось опе­ра­тив­но-стра­те­гич. взаи­мо­дей­ст­вие с су­хо­пут­ны­ми вой­ска­ми для обо­ро­ны по­бе­ре­жья Фин­ско­го зал. и С.-Пе­тер­бур­га. Для Чер­но­мор­ско­го фло­та с учё­том при­хо­да в пор­ты Ос­ман­ской им­пе­рии герм. крей­се­ров «Ге­бен» и «Брес­лау» был раз­ра­бо­тан ряд до­ку­мен­тов, пре­ду­смат­ри­вав­ших 2 ва­ри­ан­та дей­ст­вий: со­дей­ст­вие вой­скам Кавк. ар­мии и вы­сад­ка де­сан­та у прол. Бос­фор для за­хва­та Кон­стан­ти­но­по­ля (ны­не Стам­бул) и Чер­но­мор­ских про­ли­вов.

Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция под­дер­жи­ва­ли ин­те­ре­сы Ита­лии в Сев. Аф­ри­ке и тем са­мым на­столь­ко ос­ла­би­ли её при­вер­жен­ность Трой­ст­вен­но­му сою­зу, что Гер­ма­ния прак­ти­че­ски уже не мог­ла рас­счи­ты­вать на Ита­лию как на на­дёж­но­го со­юз­ни­ка в бу­ду­щей вой­не.

По­во­дом к на­ча­лу П. м.в. по­слу­жи­ло убий­ст­во серб. на­цио­на­ли­ста­ми 15(28).6. 1914 в г. Са­рае­во (Бос­ния) на­след­ни­ка ав­ст­ро-венг. пре­сто­ла эрц­гер­цо­га Фран­ца Фер­ди­нан­да. По до­го­во­рён­но­сти с Гер­ма­ни­ей Ав­ст­ро-Венг­рия 10(23) ию­ля предъ­я­ви­ла Сер­бии за­ве­до­мо не­при­ем­ле­мый для су­ве­рен­но­го го­су­дар­ст­ва уль­ти­ма­тум, а ко­гда ис­тёк его срок, 15(28) ию­ля объ­я­ви­ла ей вой­ну и сра­зу же про­ве­ла арт. об­стрел Бел­гра­да. Стра­ны Ан­тан­ты пред­ла­га­ли Ав­ст­ро-Венг­рии уре­гу­ли­ро­вать кон­фликт мир­ным пу­тём. Но по­сле на­па­де­ния её на Сер­бию, вы­пол­няя со­юз­нич. обя­за­тель­ст­ва, Рос. им­пе­рия 17(30) ию­ля объ­я­ви­ла все­об­щую мо­би­ли­за­цию. Гер­ма­ния на сле­дую­щий день по­тре­бо­ва­ла от Рос­сии пре­кра­тить мо­би­ли­за­цию. Не по­лу­чив от­ве­та на уль­ти­ма­тум, Гер­ма­ния 19 ию­ля (1 авг.) объ­яви­ла вой­ну Рос­сии, а 21 ию­ля (3 авг.) – Фран­ции и Бель­гии, от­верг­шей уль­ти­ма­тум о про­пус­ке герм. войск че­рез свою тер­ри­то­рию. Ве­ли­ко­бри­та­ния по­тре­бо­ва­ла от Гер­ма­нии со­хра­не­ния ней­тра­ли­те­та Бель­гии, но, по­лу­чив от­каз, 22 ию­ля (4 авг.) вме­сте со свои­ми до­ми­нио­на­ми объ­я­ви­ла вой­ну Гер­ма­нии. 24 ию­ля (6 авг.) Ав­ст­ро-Венг­рия объ­я­ви­ла вой­ну Рос. им­пе­рии. Со­юз­ни­ца Гер­ма­нии и Ав­ст­ро-Венг­рии по Трой­ст­вен­но­му сою­зу – Ита­лия зая­ви­ла о ней­тра­ли­те­те.

Мо­би­ли­за­ция, со­сре­до­то­че­ние и раз­вёр­ты­ва­ние гл. сил воюю­щих сто­рон про- во­ди­лись в со­от­вет­ст­вии с ра­нее раз­ра­бо­тан­ны­ми пла­на­ми. Мо­би­ли­за­ция в Гер­ма­нии бы­ла за­вер­ше­на 4(17) авг., во Фран­ции – 5(18) ав­гу­ста. В 380-ки­ло­мет­ро­вой по­ло­се от Ахе­на до Верх­не­го Рей­на Гер­ма­ния раз­вер­ну­ла 7 ар­мий и отд. от­ряд (87,5 пех. и кав. ди­ви­зий) об­щей чис­лен­но­стью ок. 1,6 млн. чел. и до 5 тыс. ору­дий. Се­вер­нее Ме­ца, на уча­ст­ке фрон­та св. 200 км, на­ходи­лось 2/3 всех сил, со­став­ляв­ших пра­вое удар­ное кры­ло. Вер­хов­ным глав­но­ко­манд. герм. ар­ми­ей был имп. Виль­гельм II. Фак­ти­че­ски ру­ко­во­дил вой­ска­ми на­чаль­ник герм. ГШ ген.-полк. Х. фон Мольт­ке Млад­ший (с 14 сент. – ген. от инф. Э. Фаль­кен­гайн, с 29.8.1916 и до кон­ца вой­ны – ген.-фельдм. П. фон Гин­ден­бург).

Франц. вой­ска в со­ста­ве 5 ар­мий и не­сколь­ких опе­ра­тив­ных групп чис­лен­но­стью св. 1,7 млн. чел., имея св. 4 тыс. ору­дий, раз­вер­ну­лись на 345-ки­ло­мет­ро­вом фрон­те – от Ир­со­на до Бель­фо­ра. Глав­но­ко­манд. франц. ар­ми­ей был мар­шал Ж. Жоффр (с 13.12.1916 – ген. Р. Ни­вель, с 17.5.1917 и до кон­ца вой­ны – ген., с но­яб. 1918 – мар­шал А. Пе­тен). Бельг. ар­мия (ко­роль Аль­берт I; ок. 120 тыс. чел., св. 310 ору­дий) со­сре­до­то­чи­лась в рай­оне Брюс­сель, На­мюр, Льеж. Брит. экс­пе­диц. ар­мия [фельдм. Дж. Френч, с дек. 1915 и до кон­ца вой­ны – ген. (с 1917 фельдм.) Д. Хейг; 87 тыс. чел., ок. 330 ору­дий] со­сре­до­точи­лась в рай­оне юго-за­пад­нее Мо­бе­жа. Все­го на Зап.-Ев­роп. ТВД со­юз­ни­ки раз­вер­ну­ли 7 ар­мий (100,5 пех. и кав. ди­ви­зий) об­щей чис­лен­но­стью ок. 1,6 млн. чел. и св. 4,7 тыс. ору­дий. Гл. груп­пи­ров­ка со­юз­ных войск на­хо­ди­лась се­ве­ро-за­пад­нее Вер­де­на.

На Вост.-Ев­роп. ТВД Гер­ма­ния вы­ста­ви­ла: в Вост. Прус­сии 8-ю ар­мию (ген.- полк. М. При­твиц, с 10.8.1914 Гин­ден­бург; 16 пех. и кав. ди­ви­зий, все­го ок. 200 тыс. чел., св. 1 тыс. ору­дий) и в Си­ле­зии – 3-й ланд­вер­ный кор­пус (ген. от инф. Р. Войрш; 2 пех. ди­ви­зии, св. 70 ору­дий). Ав­ст­ро-Венг­рия раз­вер­ну­ла в Га­ли­ции 3 ар­мии и 2 ар­мей­ские груп­пы (46,5 пех. и кав. ди­ви­зий, все­го до 850 тыс. чел., св. 1,7 тыс. ору­дий), а на гра­ни­це с Сер­би­ей – 2 ар­мии, об­ра­зо­вав­шие Серб. фронт (ген.-полк. О. По­тио­рек; 13 пех. и кав. ди­ви­зий, все­го ок. 140 тыс. чел., св. 500 ору­дий). Все­го на Вост.-Ев­роп. ТВД Гер­ма­ния и Ав­ст­ро-Венг­рия име­ли 64,5 пех. и кав. ди­ви­зий, св. 2,8 тыс. ору­дий. Вер­хов­ным глав­но­ко­манд. ав­ст­ро- венг. ар­ми­ей был ген.-полк. (с дек. 1914 ген.-фельдм.) эрц­гер­цог Фрид­рих (с февр. 1917 и до кон­ца вой­ны – имп. Карл I). Фак­ти­че­ское же ру­ко­во­дство опе­ра­ция­ми осу­ще­ст­в­лял на­чаль­ник ав­ст­ро-венг. ГШ ген. от инф. (с авг. 1914 ген.-полк., 1916 ген.-фельдм.) Ф. Кон­рад фон Хёт­цен­дорф; с мар­та 1917 и до кон­ца вой­ны – ген. от инф. (с 1918 ген.-полк.) А. Арц фон Штра­ус­сен­бург.

Рос. им­пе­рия раз­вер­ну­ла 2 фрон­та (52 пе­хот­ные и 21 кав. ди­ви­зия, все­го св. 1 млн. чел., ок. 3,2 тыс. ору­дий): Сев.- За­пад­ный (ген. от кав. Я. Г. Жи­лин­ский; 1-я и 2-я ар­мии) – на ре­ках Не­ман и На­рев и Юго-За­пад­ный (ген. от арт. Н. И. Ива­нов; 3, 4, 5 и 8-я ар­мии) – от Вис­лы до Дне­ст­ра, на фрон­те про­тя­жён­но­стью св. 400 км. Вер­хов­ным глав­но­ко­манд. рос. ар­ми­ей был ген. от кав. ве­ли­кий кн. Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич Млад­ший [с 23.8(5.9).1915 по 2(15).3.1917 имп. Ни­ко­лай II; с 11(24).3.1917 ген. от инф. М. В. Алек­се­ев; с 22.5(4.6).1917 ген. от кав. А. А. Бру­си­лов; с 19.7(1.8).1917 ген. от инф. Л. Г. Кор­ни­лов; с 30.8(12.9).1917 А. Ф. Ке­рен­ский; с 1(14).11.1917 и. о. ген.-л. Н. Н. Ду­хо­нин; с 20.11(3.12).1917 и до кон­ца вой­ны Н. В. Кры­лен­ко (да­ты да­ны по фак­тич. на­хо­ж­де­нию в долж­но­сти)].

Сер­бия вы­ста­ви­ла 4 ар­мии (вое­во­да Р. Пут­ник; 250 тыс. чел., ок. 600 ору­дий), Чер­но­го­рия – 6 пех. ди­ви­зий, све­дён­ных в од­ну ар­мию (35 тыс. чел., 60 ору­дий).

Ход во­ен. дей­ст­вий П. м.в. при­ня­то под­раз­де­лять на 5 кам­па­ний, ка­ж­дая из ко­то­рых вклю­ча­ла в се­бя неск. опе­ра­ций, про­ве­дён­ных на разл. ТВД. Гл. су­хо­пут­ны­ми фрон­та­ми в Ев­ро­пе, на ко­то­рых ре­шал­ся ис­ход вой­ны, бы­ли За­пад­ный (фран­цуз­ский) и Вос­точ­ный (рус­ский).

В пе­ри­од кам­па­нии 1914 бое­вые дей­ст­вия на Зап. фрон­те на­ча­лись втор­жени­ем 20 ию­ля (2 авг.) герм. войск в Люк­сем­бург, а 22 июля (4 авг.) в Бель­гию. Пре­одо­лев упор­ное со­про­тив­ле­ние кре­по­сти Льеж, герм. ар­мия 3(16) авг. ов­ла­де­ла ею и про­дол­жи­ла на­сту­п­ле­ние. 7(20) авг. нем­цы за­ня­ли Брюс­сель. Фор­си­ро­вав р. Ма­ас, они уст­ре­ми­лись че­рез тер­ри­то­рию Бель­гии к франц. гра­ни­це.

Что­бы пре­дот­вра­тить втор­же­ние вра­га, франц. ко­ман­до­ва­ние при­сту­пи­ло к пе­ре­груп­пи­ров­ке ар­мий ле­во­го кры­ла (3, 4 и 5-я ар­мии) к бельг. гра­ни­це. В этих ус­ло­ви­ях 8–12 (21–25) авг. про­изош­ло встреч­ное столк­но­ве­ние на­сту­пав­ших герм. ар­мий и вы­дви­гав­ших­ся им на­встре­чу брит. экс­пе­диц. и франц. ар­мий, в ко­то­ром со­юз­ни­ки по­тер­пе­ли по­ра­же­ние. Ув­лёк­шись пре­сле­до­ва­ни­ем, герм. ар­мии пра­во­го кры­ла из­ме­ни­ли на­прав­ле­ние даль­ней­ше­го на­сту­п­ле­ния с юго-за­пад­но­го на юж­ное и к на­ча­лу сен­тяб­ря вы­шли на р. Мар­на вос­точ­нее Па­ри­жа, а не за­пад­нее, как пла­ни­ро­ва­лось. Франц. ко­ман­до­ва­ние су­ме­ло вы­дви­нуть в рай­он Па­ри­жа 2 вновь сфор­ми­ро­ван­ные ар­мии (6-ю и 9-ю). С 23 авг. (5 сент.) по 30 авг. (12 сент.) по обо­им бе­ре­гам р. Мар­на раз­вер­ну­лись ши­ро­ко­мас­штаб­ные во­ен. дей­ст­вия, в ко­то­рых с обе­их сто­рон уча­ст­во­ва­ло ок. 2 млн. чел. (см. Марн­ские сра­же­ния 1914, 1918). Со­юз­ни­ки одер­жа­ли по­бе­ду, от­бро­си­ли про­тив­ни­ка от Па­ри­жа на ру­беж рек Эна и Вель. С 3(16) сент. по 12(15) окт. на сев. флан­ге про­тив­ни­ки при­бе­га­ли к ма­нёв­рен­ным опе­ра­ци­ям, стре­мясь ох­ва­тить от­кры­тые флан­ги друг дру­га, в ре­зуль­та­те ко­то­рых фронт дос­тиг мор. побе­ре­жья (т. н. бег к мо­рю). В ок­тяб­ре и но­яб­ре кро­во­про­лит­ные сра­же­ния во Флан­д­рии ис­то­щи­ли и урав­но­ве­си­ли си­лы сто­рон. От швейц. гра­ни­цы до Се­вер­но­го м. про­тя­ну­лась ли­ния сплош­но­го фрон­та. Ма­нёв­рен­ные дей­ст­вия на За­па­де сме­ни­лись по­зиц. борь­бой. Рас­чёт Гер­ма­нии на бы­ст­рый раз­гром Фран­ции про­ва­лил­ся. Во мно­гом это­му спо­соб­ст­во­ва­ли на­сту­пат. дей­ст­вия рос. войск.

На Вост.-Ев­роп. ТВД кам­па­ния 1914 на­ча­лась 4(17) авг. ус­пеш­ным втор­же­ни­ем рос. войск в Вост. Прус­сию (см. Вос­точ­но-Прус­ская опе­ра­ция 1914). Рос. 1-я ар­мия Сев.-Зап. фрон­та 7(20) авг. в Гум­бин­нен-Голь­дап­ском сра­же­нии 1914 раз­гро­ми­ла герм. 8-ю ар­мию, но свое­вре­мен­но не раз­ви­ла дос­тиг­ну­тый ус­пех. Вос­поль­зо­вав­шись этим, про­тив­ник ос­та­вил про­тив неё не­боль­шой за­слон и все­ми си­ла­ми об­ру­шил­ся на рос. 2-ю ар­мию, ко­то­рая в сра­же­нии в рай­оне Ма­зур­ских озёр [13(26) – 18(31) авг.] по­тер­пе­ла тя­жё­лое по­ра­же­ние. За­тем под уда­ра­ми про­тив­ни­ка бы­ла вы­ну­ж­де­на от­сту­пить из Вост. Прус­сии и 1-я ар­мия. Вост.- Прус. опе­ра­ция 1914 за­кон­чи­лась для рос. войск не­удач­но, од­на­ко она сыг­ра­ла важ­ную роль в кам­па­нии 1914. Рос. ар­мия ока­за­ла не­оце­ни­мую по­мощь Фран­ции в са­мый ре­шаю­щий мо­мент борь­бы, раз­вер­нув­шей­ся на Зап. фрон­те. Она вы­ну­ди­ла герм. ко­ман­до­ва­ние в пред­две­рии бит­вы на Мар­не снять часть сил с Зап. фрон­та и пе­ре­бро­сить их на Вос­точ­ный, су­ще­ст­вен­но ос­ла­бив на­сту­пав­шую на Па­риж удар­ную груп­пи­ров­ку.

Бо­лее ус­пеш­ны­ми для Рос­сии бы­ли дей­ст­вия войск Юго-Зап. фрон­та. В хо­де раз­вер­нув­шей­ся на 400-ки­ло­мет­ро­вом фрон­те Га­ли­ций­ской опе­ра­ции 1914, в ко­то­рой с обе­их сто­рон уча­ст­во­ва­ло св. 100 пех. и кав. ди­ви­зий (ок. 2 млн. чел.), они на­нес­ли тя­жё­лое по­ра­же­ние ав­ст­ро- венг. ар­мии, за­ня­ли Га­ли­цию и вы­шли в пред­го­рья Кар­пат. Про­тив­ник был от­бро­шен на 200–300 км на за­пад. Ав­ст­ро- венг. ар­мия по­сле по­ра­же­ния в Га­ли­ции, вплоть до окон­ча­ния вой­ны, по­те­ря­ла спо­соб­ность про­во­дить круп­ные на­сту­пат. опе­ра­ции без под­держ­ки герм. войск. Од­на­ко раз­вить дос­тиг­ну­тый ус­пех из-за от­сут­ст­вия стра­те­гич. ре­зер­вов Юго-Зап. фронт не смог. Ма­те­ри­аль­ные за­па­сы так­же бы­ли из­рас­хо­до­ва­ны. Осе­нью 1914 бое­вые дей­ст­вия на Вост.-Ев­роп. ТВД про­дол­жа­лись с не­ос­ла­бе­ваю­щей ин­тен­сив­но­стью. В Вар­шав­ско-Иван­го­род­ской опе­ра­ции 1914 рос. ар­мия от­ра­зи­ла удар герм. войск за­пад­нее р. Вис­ла, за­тем пе­ре­шла в контр­на­сту­п­ле­ние и от­бро­си­ла про­тив­ни­ка на ис­ход­ные по­зи­ции. В Лод­зин­ской опе­ра­ции 1914 бы­ла со­рва­на по­пыт­ка вра­га раз­гро­мить рос. вой­ска на тер­ри­то­рии Поль­ши. В дек. 1914 из-за боль­ших по­терь, по­не­сён­ных обеи­ми сто­ро­на­ми, и ис­то­ще­ния ма­те­ри­аль­ных за­па­сов ак­тив­ные бое­вые дей­ст­вия на Вост. фрон­те вре­мен­но при­ос­та­но­ви­лись.

Япо­ния объ­я­ви­ла 10(23) авг. вой­ну Гер­ма­нии, в ок­тяб­ре на сто­ро­не герм. бло­ка в вой­ну всту­пи­ла Ос­ман­ская им­пе­рия. Об­ра­зо­ва­лись но­вые фрон­ты в За­кав­ка­зье, Ме­со­по­та­мии, Си­рии и Дар­да­нел­лах. Тур. воо­руж. си­лы [сул­тан Мех­мед V, фак­ти­че­ски ими ру­ко­во­ди­ли во­ен. мин. Эн­вер-па­ша и нач. опе­ра­тив­но­го управ­ле­ния тур. ГШ герм. полк. (с 1915 ген.-лей­те­нант-май­ор) Ф. Брон­зарт фон Шел­лен­дорф] на­счи­ты­ва­ли 14 кор­пу­сов (ок. 780 тыс. чел.). С на­ча­ла вой­ны Ос­ман­ская им­пе­рия раз­вер­ну­ла 6 ар­мий. Осн. груп­пи­ров­ка тур. войск (1, 2 и 5-я ар­мии) на­хо­ди­лась в рай­оне про­ли­вов Бос­фор и Дар­да­нел­лы, 3-я ар­мия – в Тур. Ар­ме­нии, 4-я – в Си­рии и 6-я – в Ме­со­по­та­мии.

На Кавк. фрон­те рос. Кавк. ар­мия [ген. от кав. И. И. Во­рон­цов-Даш­ков (фак­ти­че­ски ко­ман­до­вал нач. шта­ба ген. от инф. А. З. Мыш­ла­ев­ский); св. 170 тыс. чел., 350 ору­дий] уже 25 окт. (7 но­яб.) ов­ла­де­ла силь­ной Ке­при­кей­ской по­зи­ци­ей про­тив­ни­ка (в 50 км от тур. кре­по­сти Эр­зу­рум), а за­тем раз­гро­ми­ла тур. 3-ю ар­мию в хо­де Са­ры­ка­мыш­ской опе­ра­ции 1914–15 и соз­да­ла бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия для раз­ви­тия на­сту­п­ле­ния в глубь Ос­ман­ской им­пе­рии.

С всту­п­ле­ни­ем в вой­ну Япо­нии по­явил­ся Даль­не­во­сточ­ный ТВД. Япон­цы по­сле упор­ных бо­ёв за­хва­ти­ли важ­ную во­ен.-мор. ба­зу Гер­ма­нии – Цин­дао (вост. по­бе­ре­жье Ки­тая), а так­же её ко­ло­нии на Ти­хом ок. – Ка­ро­лин­ские, Ма­ри­ан­ские и Мар­шал­ло­вы о-ва. Герм. часть о. Но­вая Гви­нея и Со­ло­мо­но­вы о-ва за­ня­ла Ав­ст­ра­лия, о-ва Са­моа – Но­вая Зе­лан­дия. В 1914 Гер­ма­ния ли­ши­лась всех сво­их ко­ло­ний на Ти­хом ок. Бри­та­но-франц. вой­ска за­хва­ти­ли в Аф­ри­ке герм. ко­ло­нию То­го (авг. 1914).

ВМС Ве­ли­ко­бри­та­нии осу­ще­ст­в­ля­ли даль­нюю бло­ка­ду герм. фло­та в пре­де­лах Се­вер­но­го мо­ря. Все по­пыт­ки нем­цев на­вя­зать анг­ли­ча­нам мор. ге­не­раль­ное сра­же­ние ус­пе­хом не увен­ча­лись. Наи­бо­лее круп­ные мор. бои в 1914 про­изош­ли в Гель­го­ланд­ской бух­те, у мы­са Ко­ро­нель и Фолк­ленд­ских о-вов. На Бал­тий­ском м. в ре­зуль­та­те мин­но-за­гра­дит. опе­ра­ций рос. фло­та дей­ст­вия герм. фло­та бы­ли зна­чи­тель­но за­труд­не­ны, ком­му­ни­ка­ции на­ру­ше­ны. Ини­циа­ти­ва пе­ре­шла к рос. фло­ту.

На Чёр­ном м. од­но­вре­мен­но с ме­ро­прия­тия­ми по обо­ро­не по­бе­ре­жья Чер­но­мор­ский флот про­во­дил ми­ни­ро­ва­ние у баз и прол. Бос­фор. С де­каб­ря по­сле под­ры­ва на ми­нах у Бос­фо­ра герм. крей­се­ра «Ге­бен» рос. флот стал гос­под­ство­вать и на Чёр­ном мо­ре.

В ре­зуль­та­те кам­па­нии 1914 ни од­на из сто­рон не до­би­лась сво­их це­лей, рас­чё­ты на бы­ст­рый раз­гром про­тив­ни­ка про­ва­ли­лись, на Зап. фрон­те вой­на при­об­ре­ла по­зи­ци­он­ный ха­рак­тер.

В пе­ри­од кам­па­нии 1915 герм. ко­ман­до­ва­ние со­сре­до­то­чи­ло гл. уси­лия на Вост. фрон­те (св. 60% сил Центр. бло­ка) для раз­гро­ма Рос. им­пе­рии и вы­во­да её из вой­ны. Оно рас­счи­ты­ва­ло ок­ру­жить рос. ар­мии в Поль­ше. В ожес­то­чён­ных сра­же­ни­ях сна­ча­ла в Вост. Прус­сии и Кар­па­тах, а за­тем в Поль­ше, При­бал­ти­ке и Га­ли­ции Центр. блок до­бил­ся зна­чит. ре­зуль­та­тов. Рос. ар­мии ос­та­ви­ли Га­ли­цию, Поль­шу, часть Лат­вии и Бе­ло­рус­сии. Од­на­ко вы­вес­ти Рос­сию из вой­ны не уда­лось. Рос. ар­мии упор­ным со­про­тив­ле­ни­ем со­рва­ли пла­ны герм. ко­ман­до­ва­ния на ок­ру­же­ние и, осу­ще­ст­вив стра­те­гич. от­ход, ос­та­ви­ли Поль­шу, со­хра­нив ар­мию. Рус. фронт был ото­дви­нут на 200–300 км на вос­ток, на ли­нию Ри­га, Двинск, Пинск, Черновицы (Чер­нов­цы), но не ли­к­ви­ди­ро­ван. При этом Сев.-Зап. фронт был раз­де­лён на два: Се­вер­ный – во гла­ве с ген. от инф. Н. В. Руз­ским и За­пад­ный – с ген. от инф. А. Е. Эвер­том. В 1-й пол. ок­тяб­ря и на Вост.-Ев­роп. ТВД на­ча­лась по­зиц. борь­ба. Т. о., пе­ред Гер­ма­ни­ей по-преж­не­му ос­та­ва­лась пер­спек­ти­ва ве­де­ния вой­ны на 2 фрон­та. Бо­лее то­го, рос. вой­ска в кро­во­про­лит­ных бо­ях сдер­жи­ва­ли на­тиск ар­мий Центр. бло­ка, пре­дос­тав­ляя тем са­мым воз­мож­ность сво­им со­юз­ни­кам на­ка­п­ли­вать си­лы.

На Кавк. фрон­те в хо­де Алаш­керт­ской опе­ра­ции 1915 на тур. тер­ри­то­рии рос. вой­ска со­рва­ли по­пыт­ки тур. ко­ман­до­ва­ния про­рвать за­ни­мае­мый ими фронт обо­ро­ны и уп­ро­чи­ли своё по­ло­же­ние.

Во­ен. дей­ст­вия в кам­па­нии на Зап.-Ев­роп. ТВД но­си­ли ог­ра­ни­чен­ный, пас­сив­ный ха­рак­тер. Как бри­та­но-франц., так и герм. вой­ска осу­ще­ст­в­ля­ли лишь ча­ст­ные опе­ра­ции на уз­ких уча­ст­ках фрон­та (опе­ра­ции со­юз­ни­ков в Шам­па­ни и в Вев­ро­ской до­ли­не в февр. – апр., на­сту­п­ле­ние герм. войск у Ип­ра с при­ме­не­ни­ем хи­ми­че­ско­го ору­жия). В сент. – окт. 1915 со­юз­ни­ки пред­при­ня­ли бо­лее круп­ную опе­ра­цию: дву­мя ар­мия­ми в Шам­па­ни и дву­мя, в т. ч. 1-й анг­лий­ской, – в Ар­туа. Од­на­ко и в ней, не­смот­ря на боль­шие по­те­ри и ог­ром­ный рас­ход арт. сна­ря­дов, ре­зуль­та­ты бы­ли не­зна­чи­тель­ны­ми. Про­рвать обо­ро­ну герм. войск не уда­лось. 23 мая на сто­ро­не Ан­тан­ты в вой­ну всту­пи­ла Ита­лия, в ок­тяб­ре к ав­ст­ро-герм. бло­ку при­сое­ди­ни­лась Бол­га­рия. В кон­це сен­тяб­ря вой­ска герм. коа­ли­ции на­нес­ли удар по Сер­бии и че­рез 2 мес ок­ку­пи­ро­ва­ли её. По­пыт­ка бри­та­но-франц. войск, вы­са­див­ших­ся в Са­ло­ни­ки, ока­зать по­мощь Сер­бии бы­ла без­ус­пеш­ной. Ши­ро­ко­мас­штаб­ная Дар­да­нелль­ская опе­ра­ция 1915–16 бри­та­но- франц. фло­та за­кон­чи­лась не­уда­чей.

Дей­ст­вия ВМС коа­ли­ции в кам­па­нии 1915 не вне­сли из­ме­не­ний в стра­те­гич. об­ста­нов­ку. Брит. флот про­дол­жал бло­ка­ду Гер­ма­нии. Бри­та­но-франц. ко­ман­до­ва­ние ис­поль­зо­ва­ло флот для де­сант­ной опе­ра­ции в Дар­да­нел­лах. Ак­тив­ное со­дей­ст­вие им дол­жен был ока­зы­вать рос. Чер­но­мор­ский флот. На Бал­тий­ском м. рос. флот про­дол­жал вы­пол­нять гл. за­да­чу – вос­пре­пят­ст­во­вать про­ры­ву герм. ко­раб­лей в Фин­ский зал., а так­же со­дей­ст­во­вал су­хо­пут­ным вой­скам.

В хо­де кам­па­нии 1915 гео­гра­фич. рам­ки вой­ны рас­ши­ри­лись. В неё бы­ли втя­ну­ты Ита­лия и Бол­га­рия, поя­ви­лись но­вые фрон­ты. Но это су­ще­ст­вен­но не из­ме­ни­ло стра­те­гич. об­ста­нов­ку в Ев­ро­пе. Осн. борь­ба, как и рань­ше, ве­лась на 2 гл. фрон­тах – рус. и фран­цуз­ском, при­чём роль пер­во­го рез­ко воз­рос­ла. Важ­ней­шим ито­гом кам­па­нии явил­ся про­вал герм. пла­нов. Герм. ко­ман­до­ва­ние вы­ну­ж­де­но бы­ло про­дол­жать вой­ну на 2 фрон­та. Осн. тя­жесть борь­бы в 1915 вы­не­сла Рос­сия, обес­пе­чив Фран­ции и Ве­ли­ко­бри­та­нии пе­ре­дыш­ку для мо­би­ли­за­ции эко­но­ми­ки на во­ен. ну­ж­ды.

В пе­ри­од кам­па­нии 1916 Гер­ма­ния вновь пе­ре­не­сла гл. уси­лия на За­пад с це­лью вы­вес­ти из вой­ны Фран­цию. Гл. удар пред­по­ла­га­лось на­нес­ти в рай­оне Вер­де­на, имев­шем важ­ное опе­ра­тив­ное зна­че­ние. По мне­нию герм. ГШ, па­де­ние Вер­де­на долж­но бы­ло при­вес­ти к кру­ше­нию все­го Франц. фрон­та и в ко­неч­ном счё­те к по­ра­же­нию Фран­ции.

По пла­ну Ан­тан­ты пре­ду­смат­ри­ва­лось со­гла­со­ван­ное на­сту­п­ле­ние со­юз­ни­ков на всех осн. ТВД. Со­от­но­ше­ние сил на фрон­тах из­ме­ни­лось в поль­зу Ан­тан­ты – её 365 ди­ви­зи­ям про­ти­во­стоя­ли 286 ди­ви­зий Гер­ма­нии и её со­юз­ни­ков. Вос­поль­зо­вав­шись пе­ре­дыш­кой на Зап. фрон­те, вы­зван­ной упор­ным со­про­тив­ле­ни­ем рос. ар­мии в 1915, со­юз­ни­ки реа­ли­зо­ва­ли воз­мож­но­сти сво­его во­ен.-эко­но­мич. по­тен­циа­ла и, раз­вер­нув ещё 40 ди­ви­зий, пер­хва­ти­ли стра­те­гич. ини­циа­ти­ву у Центр. бло­ка. У Вер­де­на, Три­ен­та (Трен­то) и на по­лях Га­ли­ции коа­ли­ция Центр. бло­ка по­тер­пе­ла по­ра­же­ние. Вер­ден­ская опе­ра­ция 1916 герм. ар­мии на­ча­лась 8(21) февр., но, не­смот­ря на всю мощь пер­во­на­чаль­но­го уда­ра, ус­пех нем­цев ока­зал­ся не­зна­чи­тель­ным. Бои при­ня­ли за­тяж­ной и кро­во­про­лит­ный ха­рак­тер. Обе сто­ро­ны не­сли ог­ром­ные по­те­ри (ок. 1 млн. чел.). Про­дол­жав­шая­ся 10 мес опе­ра­ция за­кон­чи­лась без­ре­зуль­тат­но.

В про­ва­ле стра­те­гич. пла­на герм. коа­ли­ции в кам­па­нии 1916 важ­ную роль сыг­рал рус. фронт, от­тя­нув­ший на се­бя зна­чит. си­лы про­тив­ни­ка. Во вре­мя Вер­ден­ской опе­ра­ции рос. вой­ска на­нес­ли от­вле­каю­щий удар у оз. На­рочь. Май­ское на­сту­п­ле­ние ав­ст­рий­цев у Три­ен­та (Итал. фронт) по­влек­ло за со­бой на­сту­п­ле­ние рос. Юго-Зап. фрон­та рань­ше на­ме­чен­но­го сро­ка. Его вой­ска в хо­де Бру­си­лов­ско­го про­ры­ва 1916 на­нес­ли по­раже­ние ав­ст­ро-герм. ар­ми­ям, чем, по су­ще­ст­ву, обес­пе­чи­ли Фран­ции ус­пеш­ную обо­ро­ну Вер­де­на и за­щи­ту Па­ри­жа, спас­ли от раз­гро­ма Ита­лию, по­ста­ви­ли Ав­ст­ро-Венг­рию пе­ред во­ен. и гос. ка­та­ст­ро­фой. Герм.-австр. ко­ман­до­ва­ние бы­ло вы­ну­ж­де­но пе­ре­бро­сить с За­пад­но­го и Итал. фрон­тов на Вост. фронт 34 ди­ви­зии. Без­ус­пеш­ны­ми ока­за­лись на­сту­пат. дей­ст­вия и анг­ло-франц. войск на р. Сом­ма. Хо­тя со­юз­ни­ки при­ме­ни­ли в опе­ра­ции но­вое сред­ст­во воо­руж. борь­бы – тан­ки, они так и не смог­ли про­рвать обо­ро­ну про­тив­ни­ка, по­те­ряв ок. 800 тыс. чел.

На сто­ро­не Ан­тан­ты 14(27).8.1916 в вой­ну всту­пи­ла Ру­мы­ния, рас­по­ла­гав­шая 600-ты­сяч­ной ар­ми­ей (25 ди­ви­зий). Поч­ти ме­сяц рум. вой­ска на­сту­па­ли в Тран­силь­ва­нии, взаи­мо­дей­ст­вуя с вой­ска­ми рос. Юго-Зап. фрон­та. В се­ре­ди­не сен­тяб­ря ав­ст­ро-венг. и герм. ар­мии пе­ре­шли в контр­на­сту­п­ле­ние и в по­сле­дую­щие 3 мес ок­ку­пи­ро­ва­ли б. ч. Ру­мы­нии. 23 но­яб. (6 дек.) они за­ня­ли Бу­ха­рест. Для ока­за­ния по­мо­щи Ру­мы­нии рос. ко­ман­до­ва­ние вы­ну­ж­де­но бы­ло на­пра­вить круп­ные си­лы (35 пех. и 13 кав. ди­ви­зий), сняв их с др. уча­ст­ков рус.-герм. фрон­та. Со­вме­ст­ны­ми уси­лия­ми рос. и рум. войск на­сту­п­ле­ние вра­га к кон­цу дек. 1916 бы­ло ос­та­нов­ле­но на ру­бе­же р. Ду­най, Браи­лов, Фок­ша­ни, Ок­на, Дор­на-Ват­ра. Обе сто­ро­ны пе­ре­шли к по­зи­ци­он­ной обо­ро­не. В ре­зуль­та­те всту­п­ле­ния в вой­ну Ру­мы­нии про­тя­жён­ность рус.-герм. фрон­та уве­ли­чи­лась бо­лее чем на 500 км.

На Ближ­не­во­сточ­ном ТВД боль­шое зна­че­ние име­ли по­бе­ды рос. войск Кавк. фрон­та. Рос. ар­мии про­дви­ну­лись на тер­ри­то­рию Ос­ман­ской им­пе­рии на 250 км и ов­ла­де­ли го­ро­да­ми Эр­зу­рум, Тра­пе­зунд и Эр­зинд­жан. В кон. 1916 про­тив рос. Кавк. ар­мии дей­ст­во­ва­ли 27 тур. ди­ви­зий, то­гда как про­тив анг­ли­чан в Си­рии и Ме­со­по­та­мии – толь­ко 18. Дей­ст­вия анг­ли­чан в Ме­со­по­та­мии бы­ли не­удач­ны­ми. Ок­ру­жён­ные тур­ка­ми в кон. 1915 в рай­оне Кут-эль-Ама­ры брит. вой­ска в апр. 1916 ка­пи­ту­ли­ро­ва­ли.

В вой­не на мо­ре в 1916 ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась дея­тель­ность над­вод­но­го фло­та. 31 мая – 1 ию­ня у п-ова Ют­лан­дия в Се­вер­ном м. про­изош­ло од­но из са­мых круп­ных мор. сра­же­ний в вой­не (см. Ют­ланд­ское сра­же­ние 1916). Брит. флот по­те­рял в нём 14 ко­раб­лей, ок. 7 тыс. чел.; по­те­ри герм. фло­та – 11 ко­раб­лей и св. 3 тыс. чел. Ве­ли­ко­бри­та­ния удер­жа­ла гос­под­ство на мо­ре. На­де­ж­ды Гер­ма­нии на про­рыв мор. бло­ка­ды рух­ну­ли.

Опе­ра­ции 1916 не по­зво­ли­ли ни од­ной из про­ти­во­бор­ст­вую­щих сто­рон до­бить­ся осу­ще­ст­в­ле­ния сво­их пла­нов. И всё же пре­вос­ход­ст­во Ан­тан­ты в чис­лен­но­сти войск, воо­ру­же­нии и во­ен. тех­ни­ке оп­ре­де­ли­ло пе­ре­лом в вой­не в её поль­зу. В ито­ге кам­па­нии герм.-австр. блок ут­ра­тил стра­те­гич. ини­циа­ти­ву. Гер­ма­ния вы­ну­ж­де­на бы­ла обо­ро­нять­ся на всех фрон­тах.

К на­ча­лу кам­па­нии 1917 эко­но­ми­ка про­ти­во­бор­ст­вую­щих дер­жав бы­ла в зна­чит. ме­ре ос­лаб­ле­на. Центр. дер­жа­вы не мог­ли уже вес­ти круп­ные на­сту­пат. опе­ра­ции и пе­ре­шли к стра­те­гич. обо­ро­не. С це­лью по­дор­вать эко­но­ми­ку стран Ан­тан­ты Гер­ма­ния в нач. 1917 объ­я­ви­ла о пе­ре­хо­де к «не­ог­ра­ни­чен­ной под­вод­ной вой­не».

Пла­ны Ан­тан­ты строи­лись на ис­поль­зо­ва­нии её пре­вос­ход­ст­ва в си­лах и сред­ст­вах (к на­ча­лу го­да Ан­тан­та име­ла на всех фрон­тах 425 ди­ви­зий, а герм. коа­ли­ция – 331; воо­руж. си­лы Ан­тан­ты на­счи­ты­ва­ли 21 млн. чел., герм. бло­ка – 10 млн. чел.). Этот пе­ре­вес стал бо­лее ве­со­мым по­сле всту­п­ле­ния 6.4.1917 в вой­ну США на сто­ро­не Ан­тан­ты. Од­на­ко пер­вые амер. ди­ви­зии поя­ви­лись в Зап. Ев­ро­пе толь­ко осе­нью 1917 (см. Аме­ри­кан­ские экс­пе­ди­ци­он­ные си­лы). Вер­хов­ное ко­ман­до­ва­ние на­ме­ре­ва­лось пред­при­нять об­щее со­гла­со­ван­ное на­сту­п­ле­ние на За­пад­ном и Во­сточ­ном фрон­тах в це­лях окон­чат. раз­гро­ма Гер­ма­нии и Ав­ст­ро-Венг­рии. Од­на­ко на­сту­п­ле­ние анг­ло-франц. войск, пред­при­ня­тое в ап­ре­ле ме­ж­ду Рейм­сом и Суа­со­ном (см. «Ни­ве­ля опе­ра­ция» 1917), в ко­то­рой ак­тив­ное уча­стие при­ня­ли и вой­ска Рус­ско­го экс­пе­ди­ци­он­но­го кор­пу­са, при­быв­ше­го во Фран­цию в 1916, про­ва­ли­лось. Не из­ме­ни­ли об­щей об­ста­нов­ки на Зап. фрон­те и отд. опе­ра­ции, про­ве­дён­ные со­юз­ни­ка­ми у Мес­си­на, на Ип­ре, под Вер­де­ном, у Кам­бре. Под влия­ни­ем не­пре­рыв­ных не­удач и боль­ших по­терь во франц. ар­мии в 1917 на­ча­лись ан­ти­во­ен­ные вол­не­ния, ко­то­рые бы­ли жес­то­ко по­дав­ле­ны.

В ре­зуль­та­те Фев­раль­ской ре­во­лю­ции 1917 в Рос­сии па­ла мо­нар­хия и власть пе­ре­шла в ру­ки Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва. Ре­шаю­щую роль в ре­во­лю­ции сыг­ра­ли сол­дат­ские мас­сы, не же­лав­шие про­дол­же­ния вой­ны. Зна­чи­тель­но по­дор­вал бое­спо­соб­ность рос. войск При­каз № 1 по ар­мии и фло­ту. Но Врем. пра­ви­тель­ст­во вы­сту­пи­ло за ве­де­ние вой­ны «до по­бед­но­го кон­ца» и пы­та­лось за­ста­вить рос. ар­мию вес­ти ак­тив­ные на­сту­пат. дей­ст­вия. Од­на­ко ор­га­ни­зо­ван­ное им Июнь­ское на­сту­п­ле­ние 1917, не­смот­ря на пер­во­на­чаль­но дос­тиг­ну­тый круп­ный ус­пех, за­кон­чи­лось про­ва­лом. Вой­ска от­ка­за­лись вы­пол­нять при­ка­зы ко­ман­до­ва­ния и вер­ну­лись на ис­ход­ные по­зи­ции. Ан­ти­во­ен­ное дви­же­ние бы­ст­ро на­рас­та­ло и в ты­лу, и на фрон­те. Ак­тив­ная дея­тель­ность по­ли­тич. пар­тий на фрон­те и в ты­лу спо­соб­ст­во­ва­ла рас­ко­лу об­ще­ст­ва и раз­ва­лу ар­мии.

На Вост. фрон­те 19 авг. (1 сент.) герм. вой­ска пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние, на­не­ся удар в При­бал­ти­ке. В хо­де Риж­ской опе­ра­ции 1917 рос. вой­ска по­тер­пе­ли по­ра­же­ние и ос­та­ви­ли Ри­гу, а за­тем и Мо­он­зунд­ские о-ва (см. Мо­он­зунд­ская опе­ра­ция 1917). 25 окт. (7 но­яб.) в Пет­ро­гра­де про­изош­ло воо­руж. вос­ста­ние (см. Ок­тябрь­ская ре­во­лю­ция 1917), в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го Врем. пра­ви­тель­ст­во бы­ло сверг­ну­то и власть пе­ре­шла к воз­глав­ляе­мо­му боль­ше­ви­ка­ми пра­ви­тель­ст­ву – Со­ве­ту на­род­ных ко­мис­са­ров (СНК). Од­ним из пер­вых за­ко­но­дат. ак­тов но­во­го пра­ви­тель­ст­ва был Дек­рет о ми­ре, при­ня­тый 26 окт. (8 но­яб.) 2-м съез­дом Со­ве­тов. Ан­тан­та от­верг­ла мир­ные пред­ло­же­ния но­во­го пра­ви­тель­ст­ва Рос­сии, ко­то­рое в этих ус­лови­ях на­ча­ло се­па­рат­ные пе­ре­го­во­ры с Гер­ма­ни­ей и её со­юз­ни­ка­ми. 2(15) дек. они за­вер­ши­лись под­пи­са­ни­ем со­гла­ше­ния о пе­ре­ми­рии. Рос­сия та­ким об­ра­зом из ми­ро­вой вой­ны фор­маль­но вы­шла.

На Итал. фрон­те герм.-австр. вой­ска в 1917 на­нес­ли круп­ное по­ра­же­ние итал. ар­мии под Ка­по­рет­то. Что­бы спа­сти италь­ян­цев от окон­чат. раз­гро­ма, со­юз­ни­ки бы­ли вы­ну­ж­де­ны сроч­но пе­ре­бро­сить им на по­мощь 11 ди­ви­зий. На Са­ло­ник­ском фрон­те на­сту­п­ле­ние со­юз­ных войск про­тив Бол­га­рии ус­пе­ха не име­ло. На Ме­со­по­там­ском фрон­те брит. вой­ска ов­ла­де­ли Ба­гда­дом, а на Си­рий­ском – взя­ли Ие­ру­са­лим. Гер­ма­ния в те­че­ние го­да ве­ла «не­ог­ра­нич. под­вод­ную вой­ну».

В хо­де кам­па­нии 1917 Ан­тан­те сно­ва не уда­лось вы­пол­нить на­ме­чен­ный стра­те­гич. план и со­кру­шить Гер­ма­нию. Не­ма­лую роль в этом сыг­ра­ла по­те­ря ею та­ко­го важ­но­го со­юз­ни­ка, как Рос­сия. Вы­ход по­след­ней из вой­ны зна­чи­тель­но ос­ла­бил Ан­тан­ту и су­зил её воз­мож­но­сти в борь­бе с герм. бло­ком. Всту­п­ле­ние в вой­ну США лишь час­тич­но ком­пен­сиро­ва­ло эту ут­ра­ту. Гер­ма­ния, от­ра­зив все уда­ры Ан­тан­ты на су­ше, не до­би­лась по­бе­ды на мо­ре. По­зи­ци­он­ный ту­пик на фрон­тах стал по­все­ме­ст­ным яв­ле­ни­ем. Лишь в опе­ра­ции у Ка­по­рет­то герм.-австр. вой­скам уда­лось взло­мать обо­ро­ну про­тив­ни­ка и про­дви­нуть­ся на глу­би­ну св. 100 км. Вме­сте с тем Гер­ма­ния в те­че­ние го­да на­ко­пи­ла ре­зер­вы и под­го­то­ви­лась к про­ве­де­нию круп­ных на­сту­пат. опе­ра­ций.

Кам­па­ния 1918. К нач. 1918 во мно­гих ев­роп. стра­нах очень ухуд­ши­лось по­ло­же­ние гражд. на­се­ле­ния из-за вве­де­ния чрез­вы­чай­ных мер (ре­к­ви­зи­ции, цен­зу­ра и др.). Учи­ты­вая на­рас­та­ние ан­ти­во­ен­но­го дви­же­ния, Ан­тан­та не на­ме­ча­ла на 1918 круп­ных на­сту­пат. опе­ра­ций, опа­са­ясь, что но­вые во­ен. не­уда­чи мо­гут вы­звать ре­во­люц. взрыв, как это про­изош­ло в Рос­сии. Её стра­те­гич. план за­клю­чал­ся в том, что­бы, пе­рей­дя к обо­ро­не, на­ко­пить си­лы, до­ж­дать­ся при­бы­тия в Ев­ро­пу круп­ных кон­тин­ген­тов амер. войск и в 1919 пе­рей­ти в ре­шит. на­сту­п­ле­ние. Герма­ния, так­же учи­ты­вая на­рас­та­ние ре­во­люц. си­туа­ции в стра­не, стре­ми­лась лю­бой це­ной до­бить­ся по­бе­ды в 1918. Даль­ней­шее за­тя­ги­ва­ние вой­ны бы­ло для неё не­мыс­ли­мо, по­сколь­ку люд­ские и во­ен.- эко­но­мич. ре­сур­сы стра­ны бы­ли на ис­хо­де. Гер­ма­ния и её со­юз­ни­ки про­дол­жа­ли ок­ку­пи­ро­вать об­шир­ные рай­оны Рос­сии, б. ч. Бель­гии и Ру­мы­нии, Сер­бию, Чер­но­го­рию и Люк­сем­бург, зна­чит. часть Фран­ции, Ита­лии и Ал­ба­нии. Од­на­ко со­от­но­ше­ние сил, не­смот­ря на вы­ход из вой­ны Рос­сии, про­дол­жа­ло ос­та­вать­ся не в её поль­зу. Про­мыш­лен­ность стран Ан­тан­ты про­из­во­ди­ла боль­ше воо­ру­же­ния и бое­вой тех­ни­ки, в т. ч. са­мо­лё­тов, на­ла­ди­ла мас­со­вое про­из-во тан­ков. Эти стра­ны, осо­бен­но Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция, ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ли для по­пол­не­ния сво­их ар­мий ко­ло­ни­аль­ные вой­ска. Тем не ме­нее герм. ГШ, яв­но пе­ре­оце­ни­вая свои воз­мож­но­сти и не­до­оце­ни­вая мощь Ан­тан­ты, ре­шил по­бе­до­нос­но за­вер­шить вой­ну на За­па­де до при­бы­тия во Фран­цию амер. войск и од­но­вре­мен­но осу­ще­ст­вить ши­ро­кую во­ен. ин­тер­вен­цию в Рос­сии в це­лях за­хва­та её важ­ных в эко­но­мич. от­но­ше­нии рай­онов.

Стра­те­гич. ини­циа­ти­вой в 1-й пол. го­да вре­мен­но ов­ла­де­ла Гер­ма­ния. 18 февр. Гер­ма­ния и 28 февр. Ав­ст­ро- Венг­рия на­ча­ли во­ен. ин­тер­вен­цию про­тив Сов. Рос­сии. Их вой­ска за ко­рот­кий про­ме­жу­ток вре­ме­ни ок­ку­пи­ро­ва­ли Ук­раи­ну, б. ч. Бе­ло­рус­сии, При­бал­ти­ку и Крым. Это по­ло­же­ние бы­ло за­кре­п­ле­но в Бре­ст­ском ми­ре 1918. Все­го Рос­сия по­те­ря­ла ок. 1 млн. км2 (вклю­чая Ук­раи­ну) сво­ей преж­ней тер­ри­то­рии. Од­на­ко в ре­зуль­та­те Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 в Гер­ма­нии, сверг­нув­шей кай­зе­ров­скую мо­нар­хию, 11 но­яб. но­вое пра­ви­тель­ст­во этой стра­ны от­ка­за­лось от Бре­ст­ско­го ми­ра, а 13 но­яб. его ан­ну­ли­ро­ва­ло и сов. пра­ви­тель­ст­во.

На Зап. фрон­те на­чи­ная с 21.3.1918 Гер­ма­ния по­сле­до­ва­тель­но про­ве­ла ряд на­сту­пат. опе­ра­ций про­тив войск со­юз­ни­ков в Пи­кар­дии, за­тем во Флан­д­рии, а так­же на ре­ках Эна и Уа­за. Од­на­ко пер­во­на­чаль­ный ус­пех в этих опе­ра­ци­ях не был раз­вит из-за не­дос­тат­ка сил. По­след­нее, чет­вёр­тое на­сту­п­ле­ние на р. Мар­на 15–17 ию­ля за­вер­ши­лось для нем­цев не­уда­чей. В хо­де Марн­ско­го сра­же­ния 1918 они по­тер­пе­ли по­ра­же­ние, бы­ли вы­би­ты с марн­ско­го вы­сту­па и от­бро­ше­ны на ли­нию рек Эна и Вель. «Вто­рая Мар­на» яви­лась пе­ре­лом­ным мо­мен­том в кам­па­нии 1918. Герм. ар­мия на всём Зап. фрон­те пе­ре­шла к обо­ро­не. Си­лы Гер­ма­нии ис­сяк­ли – в 4 на­сту­пат. опе­ра­ци­ях она по­те­ря­ла ок. 1 млн. чел. Стра­те­гич. ини­циа­ти­ва окон­ча­тель­но пе­ре­шла к Ан­тан­те. Не­удач­ный ис­ход герм. на­сту­пат. опе­ра­ций на Зап. фрон­те был обу­слов­лен в осн. по­роч­ной стра­те­ги­ей герм. ГШ, ко­то­рый, не рас­по­ла­гая дос­та­точ­ным пре­вос­ход­ст­вом в си­лах, пы­тал­ся од­но­вре­мен­но ре­шить 2 круп­ные стра­те­гич. за­да­чи – раз­гро­мить пре­вос­хо­дя­щие си­лы Ан­тан­ты на За­па­де и осу­ще­ст­вить ин­тер­вен­цию про­тив Сов. Рос­сии на Вос­то­ке. Ин­тер­вен­ция в Рос­сии от­влек­ла ок. 60 герм. ди­ви­зий, ко­то­рые так не­об­хо­ди­мы бы­ли ей на За­па­де.

По­сле от­ра­же­ния на­сту­п­ле­ния про­тив­ни­ка анг­ло-франц. вой­ска при­сту­пи­ли к пла­но­мер­ной ли­к­ви­да­ции вы­сту­пов фрон­та, об­ра­зо­вав­ших­ся вес­ной и ле­том 1918 в ре­зуль­та­те пре­ды­ду­щих сра­же­ний. 26 сент., ис­поль­зуя своё боль­шое пре­вос­ход­ст­во в си­лах, со­юз­ни­ки пе­ре­шли в об­щее на­сту­п­ле­ние на Зап. фрон­те. Оно ве­лось си­ла­ми 179 ди­ви­зий при под­держ­ке 21 тыс. ору­дий, 1,5 тыс. тан­ков и 5 тыс. са­мо­лё­тов. Од­на­ко это на­сту­п­ле­ние раз­ви­ва­лось мед­лен­но, т. к. герм. вой­ска ока­зы­ва­ли упор­ное со­про­тив­ле­ние. За 47 дней этой по­след­ней круп­ной на­сту­пат. опе­ра­ции П. м.в. со­юз­ни­ки про­дви­ну­лись все­го на 60–80 км. Ср. темп их на­сту­п­ле­ния не пре­вы­шал 1,5 км в су­тки.

На мо­ре Гер­ма­ния про­дол­жа­ла вес­ти не­ог­ра­ни­чен­ную под­вод­ную вой­ну. В ап­ре­ле – мае брит. флот про­вёл ряд опе­ра­ций по бло­ки­ро­ва­нию баз герм. ПЛ в Зеб­рюг­ге и Ос­тен­де, в ре­зуль­та­те че­го их ак­тив­ность сни­зи­лась. 1918 оз­на­ме­но­вал­ся вос­ста­ния­ми на ав­ст­ро-венг. и герм. фло­тах (см. Киль­ское вос­ста­ние 1918 ). Осе­нью 1918 во­ен.-эко­но­мич. ис­то­ще­ние Гер­ма­нии дос­тиг­ло кри­тич. пре­де­ла. По­няв без­на­дёж­ность даль­ней­ше­го про­дол­же­ния вой­ны, Гер­ма­ния 5 окт. об­ра­ти­лась к пре­зи­ден­ту США Т. В. Виль­со­ну с прось­бой о не­мед­лен­ном за­клю­че­нии пе­ре­ми­рия. Но Ан­тан­та не спе­ши­ла с от­ве­том, т. к. по это­му во­про­су ме­ж­ду США, с од­ной сто­ро­ны, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей – с дру­гой, воз­ник­ли серь­ёз­ные раз­но­гла­сия. Толь­ко че­рез ме­сяц со­юз­ни­ки при­шли к взаи­мо­по­ни­ма­нию и 5 но­яб. да­ли Гер­ма­нии от­вет о сво­ём со­гла­сии всту­пить с ней в пе­ре­го­во­ры. Но к это­му вре­ме­ни герм. коа­ли­ция под уда­ра­ми со­юз­ных ар­мий уже рас­па­лась. Ещё 29 сент. ка­пи­ту­ли­ро­ва­ла Бол­га­рия, 30 окт. – Ос­ман­ская им­пе­рия, 3 но­яб. – Ав­ст­ро-Венг­рия. Ли­шив­шись сво­их со­юз­ни­ков, в об­ста­нов­ке об­ще­го по­ра­же­ния на всех фрон­тах, раз­ва­ла воо­руж. сил и на­чав­шей­ся ре­во­лю­ции внут­ри стра­ны, Гер­ма­ния так­же бы­ла вы­ну­ж­де­на ка­пи­ту­ли­ро­вать. В со­от­вет­ст­вии с ус­ло­вия­ми Ком­пь­ен­ско­го пе­ре­ми­рия герм. ар­мия и флот ра­зо­ру­жа­лись и де­мо­би­ли­зо­вы­ва­лись, а Рейн­ская обл. бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на со­юз­ны­ми вой­ска­ми. По­ра­же­ние в П. м.в. за­вер­ши­лось для Гер­ма­нии ре­во­лю­ци­ей, в ре­зуль­та­те ко­то­рой 9 но­яб. в ней бы­ла сверг­ну­та мо­нар­хия. В но­яб. 1918 про­изош­ла ре­во­лю­ция и в Ав­ст­ро-Венг­рии (см. Ре­во­лю­ция 1918–19 в Ав­ст­рии), так­же за­вер­шив­шая­ся свер­же­ни­ем мо­нар­хии Габс­бур­гов. Ав­ст­ро-венг. им­пе­рия пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние, рас­пав­шись на ряд го­су­дарств.

Ито­ги вой­ны. П. м.в. про­дол­жа­лась 1568 дней. Она за­вер­ши­лась пол­ным по­ра­же­ни­ем и ка­пи­ту­ля­ци­ей Гер­ма­нии и её со­юз­ни­ков. Вой­на не толь­ко не смог­ла раз­ре­шить тех про­ти­во­ре­чий, ко­то­рые при­ве­ли к её воз­ник­но­ве­нию, но, на­оборот, спо­соб­ст­во­ва­ла их уг­луб­ле­нию, уси­ли­ла объ­ек­тив­ные пред­по­сыл­ки воз­ник­но­ве­ния но­вых кри­зис­ных яв­ле­ний в по­сле­во­ен­ном ми­ре. Сра­зу же по­сле её окон­ча­ния раз­вер­ну­лась борь­ба за но­вый пе­ре­дел ми­ра, ко­то­рая че­рез 2 де­ся­ти­ле­тия при­ве­ла ко Вто­рой ми­ро­вой вой­не 1939–45, ещё бо­лее раз­ру­ши­тель­ной по сво­им по­след­ст­ви­ям. В ря­де стран П. м.в. за­кон­чи­лась мощ­ным ре­во­люц. взры­вом до­ве­дён­ных до от­чая­ния нар. масс и свер­же­ни­ем пра­ви­тельств, сто­яв­ших за про­дол­же­ние вой­ны. По­бе­да Ан­тан­ты в вой­не бы­ла за­кре­п­ле­на в це­лом ря­де до­го­во­ров, ко­то­рые дер­жа­вы-по­бе­ди­тель­ни­цы на­вя­за­ли по­бе­ж­дён­ным стра­нам (см. Вер­саль­ский мир­ный до­го­вор 1919, Сен-Жер­мен­ский мир­ный до­го­вор 1919 и др.). На Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919–20 бы­ла уч­ре­ж­де­на Ли­га На­ций. В ре­зуль­тате по­сле­во­ен­но­го уст­рой­ст­ва зна­чи­тель­но из­ме­ни­лась по­ли­тич. кар­та ми­ра, рас­па­лись Ос­ман­ская им­пе­рия и Ав­ст­ро- Венг­рия, поя­вил­ся це­лый ряд но­вых госу­дарств (Ав­ст­рия, Венг­рия, Че­хо­сло­ва­кия, Поль­ша, Фин­лян­дия, Юго­сла­вия и др.). Чис­лен­ность воюю­щих ар­мий пре­вы­си­ла 37 млн. чел. Об­щее ко­ли­че­ст­во мо­би­ли­зо­ван­ных в воо­руж. си­лы ок. 70 млн. чел. Про­тя­жён­ность фрон­тов со­став­ля­ла до 2,5–4 тыс. км. Люд­ские по­те­ри сто­рон – ок. 9,5 млн. уби­тых и св. 20 млн. ра­не­ных.

Гран­ди­оз­ный мас­штаб и за­тяж­ной ха­рак­тер П. м.в. при­ве­ли к бес­пре­це­дент­ной для ве­ду­щих го­су­дарств ми­ра ми­ли­та­ри­за­ции. Это ока­за­ло влия­ние на ход их эко­но­мич. раз­ви­тия в пе­ри­од ме­ж­ду дву­мя ми­ро­вы­ми вой­на­ми, в т. ч. к уси­ле­нию гос. ре­гу­ли­ро­ва­ния и пла­ни­ро­ва­ния эко­но­ми­ки, фор­ми­ро­ва­нию во­ен.-пром. ком­плек­сов (см. Обо­рон­но-про­мыш­лен­ный ком­плекс), ус­ко­ре­нию раз­ви­тия об­ще­на­цио­наль­ных эко­но­мич. ин­фра­струк­тур (энер­го­сис­те­мы, сеть до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем и др.), ро­сту до­ли про­из­вод­ст­ва обо­рон­ной про­дук­ции и про­дук­ции двой­но­го на­зна­че­ния. Кри­зис цен­но­стей ев­роп. ци­ви­ли­за­ции при­вёл к подъ­ё­му де­мо­кра­тич., гу­ма­ни­тар­но­го и па­ци­фи­ст­ско­го дви­же­ний.

В го­ды вой­ны по­лу­чи­ли зна­чит. раз­ви­тие воо­руж. си­лы и во­ен. ис­кус­ст­во. Про­изош­ли глу­бо­кие из­ме­не­ния в струк­ту­ре воо­руж. сил, в со­от­но­ше­нии и ро­ли ро­дов войск. Осн. ро­дом войск ос­та­ва­лась пе­хо­та, но её удель­ный вес с 70% в на­ча­ле вой­ны к её кон­цу умень­шил­ся до 50% от об­щей чис­лен­но­сти су­хо­пут­ных войск. При этом ог­не­вая мощь пе­хо­ты воз­рос­ла в 2–3 раза за счёт уве­ли­че­ния ко­ли­че­ст­ва стан­ко­вых пу­ле­мё­тов, а так­же бла­го­да­ря по­сту­п­ле­нию на её воо­ру­же­ние но­вых ог­не­вых средств (руч­ные пу­ле­мё- ты, ми­но­мё­ты, бом­бо­мё­ты, гра­на­то­мё­ты, руч­ные гра­на­ты, лёг­кие арт. ору­дия). Чис­лен­ность ка­ва­ле­рии со­кра­ти­лась в 2–3 раза, а удель­ный вес ар­тил­ле­рии к кон­цу вой­ны воз­рос бо­лее чем в 1,5 раза. Поя­ви­лись но­вые ви­ды ар­тил­ле­рии – зе­нит­ная и про­ти­во­тан­ко­вая, уве­ли­чи­лось ко­ли­че­ст­во круп­но­ка­ли­бер­ных арт. сис­тем (в не­ко­то­рых ар­ми­ях до 40%). Воз­ник­ли и по­лу­чи­ли бы­строе раз­ви­тие но­вые ро­да войск – бро­не­тан­ко­вые и авиа­ция. Ес­ли в на­ча­ле вой­ны ни од­на из ар­мий не име­ла тан­ков, то к кон­цу её на воо­ру­же­нии толь­ко брит. и франц. ар­мий их на­счи­ты­ва­лось 7 тыс. В 1914 у осн. воюю­щих стран на воо­ру­же­нии на­хо­ди­лось ок. 1 тыс. са­мо­лё­тов, а в 1918 – св. 9 тыс. са­мо­лё­тов в строю и до 50 тыс. – в ре­зер­ве. В со­ста­ве во­ен. авиа­ции вы­де­ли­лись ро­да авиа­ции – раз­ве­ды­ва­тель­ная, ис­тре­би­тель­ная и бом­бар­ди­ро­воч­ная. Из спец. войск боль­шое раз­ви­тие по­лу­чи­ли инж. вой­ска, чис­лен­ность ко­то­рых поч­ти во всех го­су­дар­ст­вах уве­ли­чи­лась в 1,5–2 раза. Ши­ро­кое при­мене­ние бое­вых от­рав­ляю­щих ве­ществ и не­об­хо­ди­мость ор­га­ни­за­ции про­ти­во­хи­мич. за­щи­ты войск обу­сло­ви­ли за­ро­ж­де­ние в 1915 и бы­строе раз­ви­тие хи­ми­че­ских войск. В хо­де вой­ны сло­жи­лись их ор­га­ни­зац. фор­мы. По­лу­чи­ли раз­ви­тие вой­ска свя­зи. Они ста­ли ос­на­щать­ся но­вы­ми, бо­лее со­вер­шен­ны­ми тех­нич. сред­ст­ва­ми управ­ле­ния (те­ле­граф, ра­дио, бу­к­во­пе­ча­таю­щая те­ле­граф­ная ап­па­ра­ту­ра и др.). Ис­поль­зо­ва­ние в зна­чит. мас­шта­бах ав­то­транс­пор­та при­ве­ло к со­зда­нию ав­то­мо­биль­ных войск.

Про­изош­ли зна­чит. из­ме­не­ния в раз­ви­тии ВМС. Ес­ли до вой­ны они пред­став­ля­ли со­бой объ­е­ди­не­ния од­но­род­ных сил (над­вод­ные ко­раб­ли), то в хо­де её пре­вра­ти­лись в объ­е­ди­не­ния раз­но­род­ных сил (над­вод­ные ко­раб­ли, под­вод­ные лод­ки, во­ен.-мор. авиа­ция). Поя­ви­лись но­вые клас­сы ко­раб­лей, бое­вые сред­ст­ва и их но­си­те­ли (сто­ро­же­вые ко­раб­ли, охот­ни­ки за под­вод­ны­ми лод­ка­ми, де­сант­ные ко­раб­ли, тор­пед­ные ка­те­ра, авиа­нос­цы, са­мо­лё­ты во­ен.-мор. авиа­ции и др.). Важ­ное зна­че­ние в хо­де бое­вых дей­ст­вий на мо­ре при­об­ре­ло тор­пед­ное ору­жие, ко­то­рое наи­бо­лее ши­ро­ко при­ме­ня­лось под­вод­ны­ми лод­ка­ми. Рез­ко воз­рос­ли роль и зна­че­ние под­вод­ных ло­док, став­ших ос­нов­ным и чрез­вы­чай­но эф­фек­тив­ным сред­ст­вом борь­бы на мор. ком­му­ни­ка­ци­ях. За го­ды вой­ны они по­то­пи­ли ок. 6 тыс. су­дов и бое­вых ко­раб­лей об­щим во­до­из­ме­ще­ни­ем св. 13 млн. т.

Автор статьи: Н. М. Ва­силь­ев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)