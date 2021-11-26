МУДРОССКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1918 Мудросское перемирие 1918 — соглашение, завершившее Первую мировую войну для Османской империи, было подписано 30 октября на борту английского крейсера «Агамемнон» в порту Мудрос о. Лемнос.

Мудросское перемирие 1918 — соглашение, завершившее Первую мировую войну для Османской империи, было подписано 30 октября на борту английского крейсера «Агамемнон» в порту Мудрос о. Лемнос британским адмиралом Артуром Кэлторпом и министром военно-морского флота Османской империи Хусейном Рауфом (Орбаем). Условия М. п. означали почти безоговорочную капитуляцию и фактический конец Османской империи.

Официальные переговоры об условиях М. п. начались 27 октября 1918. Им предшествовали три недели неофициальных контактов, в процессе которых союзники фактически вынудили султанское правительство принять выгодные для Антанты условия. У Кэлторпа на руках был перечень из сформулированных союзниками 24 предусловий. Первые четыре не подлежали обсуждению и касались контроля над Черным морем и Проливами для продолжения войны против Германии, а также немедленного возвращения военнопленных и интернированных. Остальные не были обязательными, однако Кэлторп смог переиграть османскую делегацию, и все 24 пункта были приняты без существенных изменений. Османы добавили 25-й о начале перемирия 31 октября 1918.

Основные положения М. п. можно разделить на три группы. Первая предусматривала немедленное прекращение военных действий, демобилизацию османской армии и капитуляцию флота, вывод османских войск из Закавказья и Сев.-Зап. Персии, сдачу гарнизонов в Аравии, Сирии, Месопотамии и Сев. Африке, прекращение всех отношений между Османской империей и ее бывшими союзниками и изгнание всего немецкого и австро-венгерского персонала со своей территории (ст. 5, 6, 11, 16, 17, 18, 19, 23). Вторая оговаривала открытие Проливов и Черного моря, оккупацию державами Антанты фортов и «любых других стратегических пунктов» в случае угрозы безопасности союзников (ст. 1, 7, 10). Третья предоставила державам Антанты доступ ко всем военно-морским объектам Османской империи, поставкам топлива и других материальных средств, а также контроль над всеми железнодорожными, кабельными и беспроводными станциями (ст. 8, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21).

Формально М. п. действовало до подписания Муданийского перемирия 1922 , однако уже в ноябре 1918 союзники стали нарушать М. п., заняв Мосул, Искендерун и другие области, а в мае 1919 «разрешили» Греции оккупировать Измир, что послужило началом Греко-турецкой войны 1919 — 1922 и прелюдией к Турецкой войне за независимость (1919—1922).

Ист. : Terms of Armistice of Turkey with Allied Powers Signed at Mudros, Island of Lemnos, Oct. 30, 1918 // International Law Documents. 1919. P. 159—161; Turkgeldi A. Moudros ve Mudanya mutarekelerinin tarihi. Ankara, 1948; Турция: рождение национального государства. 1918—1923 (по документам РГАСПИ). М., 2007.

Лит. : Еремеев Д. Е. Становление республиканской Турции (1918—1939 годы). М., 2004; Basak Tolga. Turk ve Ingiliz kaynaklar?nda Mondros mutarekesi ve uygulama gunlugu. Istanbul, 2013. П. В. Шлыков.