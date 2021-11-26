НИЯ

НИЯ - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков II века до н. э. - V века н. э. на северном бе­ре­гу р. Ния­да­рья, в оа­зи­се пус­ты­ни Так­ла- Ма­кан (у. Минь­фын Синь­цзян-Уй­гур­ско­го ав­то­ном­но­го р-на, Ки­тай ).

От­крыт в 1901 году экс­пе­ди­ци­ей А. Стей­на, ра­бо­тав­шей там и в 1906, 1914, 1931 годах. Ис­сле­до­вал­ся Э. Хан­тинг­то­ном в 1905 году, японским учёным Та­ти­ба­ной Дзуи­тё в 1909 году; с 1959 года (с пе­ре­ры­ва­ми) - китайскими ар­хео­ло­га­ми. В 1988 году ор­га­ни­зо­ва­но япо­но-китайское на­учное об­ще­ст­во по изу­че­нию Ния, ко­то­рое в 1994-1997 годы про­ве­ло наи­бо­лее мас­штаб­ные рас­коп­ки.

Раз­ме­ры го­ро­ди­ща Нии: 25 км с вос­то­ка на за­пад, 7 км с се­ве­ра на юг; обо­ро­ни­тель­ная сте­на из ут­рам­бо­ван­ной гли­ны со­хра­ни­лась лишь на отд. уча­ст­ках. Изу­ча­лись ос­тат­ки бо­лее 100 строе­ний, в т. ч. дво­рец пра­ви­те­ля со сле­да­ми фре­сок и буд­дий­ский мо­на­стырь с гли­ня­ной па­го­дой и сту­пой из сыр­цо­во­го кир­пи­ча (со­хра­ни­лась на высоте 6,2 м), ос­тат­ка­ми гли­ня­ных скульп­тур, рас­кра­шен­ных де­ревянных изо­бра­же­ний. До­ма из 2-5 ком­нат; со­хра­ни­лись де­рев. кон­ст­рук­ции, об­ру­шив­шие­ся бал­ки кры­ши, ук­ра­шен­ные резь­бой; сте­ны сна­ру­жи ош­ту­ка­ту­ре­ны, ме­ж­ду опо­ра­ми сло­же­ны из комь­ев зем­ли (гу­ва­ля­ков), или из жер­дей, или из спле­тён­ных вет­вей и ка­мы­ша; внут­ри вдоль стен час­то со­ору­жа­лись зем­ля­ные ле­жан­ки; встре­ча­ют­ся при­стен­ные оча­ги ти­па ка­ми­нов. Ря­дом с до­ма­ми со­хра­ни­лись ос­тат­ки за­го­нов для ско­та, по­са­док фрук­то­вых де­ревь­ев, мас­тер­ской по вы­плав­ке же­ле­за. В 3 км к се­ве­ру от го­ро­ди­ща най­де­но 9 мо­гил (долб­лё­ные ко­ло­ды, за­кры­тые свер­ху де­рев. крыш­кой, или гро­бы из до­сок), час­тич­но ог­раб­лен­ных в древ­но­сти. В мо­ги­ле № 3 об­на­ру­же­ны му­ми­фи­ци­рованные ос­тан­ки муж­чи­ны и жен­щи­ны; гроб был об­ло­жен вет­ка­ми ивы и обёр­нут в по­кры­ва­ло с вы­ши­той над­пи­сью на китайский язык: «Да бу­дет бла­го­слов­лён брак кня­же­ской се­мьи дол­ги­ми го­да­ми жиз­ни и ты­ся­ча­ми по­том­ков».

Бла­го­да­ря пус­тын­но­му кли­ма­ту, хо­ро­шо со­хра­ни­лись ор­га­нические ма­те­риа­лы: де­ре­вян­ные рез­ная ме­бель, пиа­лы, бо­ка­лы, шка­тул­ки, лу­ки и стре­лы, музыкальные ин­ст­ру­мен­ты, ос­тат­ки шёл­ко­вых (в т. ч. инд. за­ве­са с изо­бра­же­ни­ем об­на­жён­ной бо­ги­ни) и шер­стя­ных тка­ней, оде­ж­ды (в т. ч. из Хо­та­на и Ку­ча), ков­ров, ко­жа­ных обу­ви, пан­цир­ных пла­стин и др. Осо­бую из­вест­ность по­лу­чил на­ру­кав­ник (рис.) с вы­ши­той китайской над­пи­сью: «Пять звёзд, взой­дя на вос­то­ке, бла­го­при­ят­ст­ву­ют Сре­дин­но­му го­су­дар­ст­ву», что яв­ля­ет­ся прак­ти­че­ски точ­ной ци­та­той из «Ис­то­ри­че­ских за­пи­сок» Сы­ма Ця­ня. Брон­зо­вые зер­ка­ла, мо­не­ты «у-чжу», же­лез­ные сер­пы (с де­рев. ру­ко­ят­ка­ми), кос­тя­ная пе­чать с рез­ны­ми фи­гур­ка­ми жи­вот­ных, рим­ско-египетские фа­ян­со­вые бу­си­ны и др. Пи­ще­вые ос­тат­ки вклю­ча­ют кос­ти ко­ров и овец, зёр­на пше­ни­цы и ов­са, кос­точ­ки аб­ри­ко­сов и пер­си­ков. Осо­бен­но важ­ны де­рев. таб­лич­ки с над­пи­ся­ми на китайском языке и кха­рош­тхи: официальные и хо­зяйственные до­ку­мен­ты (в т. ч. кон­трак­ты, дол­го­вые рас­пис­ки, на­ло­го­вые рее­ст­ры), лич­ная пе­ре­пис­ка. Рас­по­ря­же­ния час­то со­про­во­ж­да­ют­ся гли­ня­ны­ми от­тис­ка­ми пе­ча­тей, в т. ч. на­ме­ст­ни­ка Дунь­хуа­на, упра­ви­те­ля (ду­вэя) Шань­ша­ня и др. чи­нов­ни­ков.

Нию ото­жде­ст­в­ля­ют с главным го­ро­дом государства Цзинц­зюэ (Ча­до­та), о ко­то­ром со­об­ща­ет китайская ле­то­пись «Хань шу». Он был од­ним из цен­тров на южном мар­шру­те Ве­ли­ко­го шёл­ко­во­го пу­ти. Из-за оби­лия хо­ро­шо со­хра­нив­ших­ся на­хо­док Нии ха­рак­те­ри­зу­ют как «Пом­пеи шёл­ко­во­го пу­ти» и «Древ­ний го­род при­зра­ков». Основные на­ход­ки хра­нят­ся в Бри­тан­ском му­зее, Синь­цзян­ском му­зее (Урум­чи), Му­зее ре­ли­гий и биб­лио­те­ке университета Бук­кё ( Япо­ния ).

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