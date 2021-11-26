ЛЮДЕНДОРФ ЭРИХ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ
ЛЮДЕНДОРФ (Ludendorff) ЭРИХ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ - германский военный и политический деятель, генерал пехоты (1916).
Из семьи прусского помещика. Военное образование получил в 1877-1882 годы в кадетском корпусе в Плёне и Главной кадетской школе в Лихтерфельде (Берлин), затем в 1890-1893 годы в военной академии в Берлине. С 1894 года служил в Большом генштабе. С 1912 года командир полка, дислоцировавшегося в Дюссельдорфе, с 1914 года командир бригады в Страсбурге. После начала 1-й мировой войны отличился при взятии Льежа (август 1914), назначен начальником штаба 8-й армии. Вместе с П. фон Гинденбургом командовал германскими войсками в период Восточно-Прусской операции 1914 года, в ходе которой было нанесено поражение российской армии, затем осуществлял командование германскими войсками на востосном фронте, а с августа 1916 года в должности 1-го генерал-квартирмейстера фактически руководил действиями всех вооруженных сил Германии. Зарекомендовал себя ярым сторонником аннексионистской политики, жёсткого внутриполитического курса и мобилизации всех сил страны на нужды войны до победного конца.
В июле 1917 году сыграл важную роль в отстранении от должности имперского канцлера Т. фон Бетман- Гольвега. На переговорах о заключении Бухарестского мирного договора 1918 года и Брестского мира 1918 года отстаивал планы аннексии Германией обширных территорий в Восточной и Юго-Восточной Европе. Накануне Ноябрьской революции 1918 года отправлен в отставку, после начала революции выехал в Швецию. В феврале 1919 года вернулся в Германию и вместе с В. фон Каппом стал одним из лидеров крайне правого Национального объединения. Принимал активное участие в Капповском путче 1920 года. С 1920 года тесно сотрудничал с А. Гитлером. В 1923 году участвовал в «Пивном путче» в Мюнхене, был привлечён к суду, но оправдан. В 1924-1928 годы депутат рейхстага от Национал-социалистической партии свободы (см. в статье Национал-социалистическая немецкая рабочая партия). В марте 1925 года баллотировался на пост президента Германии, но получил лишь 1,1% голосов избирателей. В том же году основал «Союз Танненберг» («Tannenbergbund») - объединение, призванное содействовать сплочению националистических сил. В 1928 году Людендорф, увлёкшийся мистикой, разошёлся с Гитлером по ряду политических и идеологических вопросов. В марте 1930 года основал эзотерическое общество «Немецкий народ» («Deutschvolk»; запрещено нацистскими властями, как и «Союз Танненберг», в сентябре 1933 года). В 1935 году отказался принять от Гитлера звание генерал-фельдмаршала. Незадолго до смерти добился согласия нацистских властей на возобновление деятельности основанных им обществ, объединённых в «Союз германского познания Бога» («Bund für Deutsche Gotterkenntnis»; организация действует поныне).
Перу Людендорфа принадлежат несколько книг воспоминаний, а также ряд военно-теоретических и военно-исторических работ. Людендорф внёс значительный вклад в разработку теории тотальной войны, а также в распространение версии о том, что причиной поражения Германии в 1-й мировой войне была «предательская политика» социал-демократии (т. н. легенды об ударе ножом в спину, Dolchstoßlegende).
Сочинения:
Kriegführung und Politik. 2. Aufl. B., 1922;
Eine Auswahl aus den militärischen Schriften. Lpz., 1935;
Der totale Krieg. M ̈unch., 1935; Auf dem Weg zur Feldherrnhalle. Lebenserinnerungen an die Zeit des 9.11.1923. M ̈unch., 1937;
Meine Kriegserinnerungen, 1914–1918. 6. Aufl. B., 1941;
Мои воспоминания о войне... 1914–1918. М., 2007.