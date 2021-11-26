ЛАНСИНГА ИСИИ СОГЛАШЕНИЕ 1917

ЛА́НСИНГА ИСИ́И СОГЛАШЕ́НИЕ 1917 года. За­клю­че­но 2 но­ября в фор­ме об­ме­на но­та­ми ме­ж­ду государственным сек­ре­та­рём США Р. Лан­син­гом и чрез­вы­чай­ным упол­но­мо­чен­ным Япо­нии в США Ку­ку­дзи­ро Исии.

Пре­сле­до­ва­ло цель со­гла­со­вать ин­те­ре­сы США и Япо­нии в Ки­тае. Хо­тя сто­ро­ны фор­маль­но зая­ви­ли о при­зна­нии су­ве­ре­ни­те­та и тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти Ки­тая, США под­твер­ди­ли на­ли­чие у Япо­нии «осо­бых ин­те­ре­сов» в этой стра­не, а Япо­ния в об­мен на это под­дер­жа­ла американскую «от­кры­тых две­рей» док­три­ну. В при­ла­гав­шем­ся к Лансинга-Исии соглашению сек­рет­ном про­то­ко­ле был за­фик­си­ро­ван от­каз Япо­нии и США от при­тя­за­ний на до­пол­нительные пра­ва и при­ви­ле­гии в Ки­тае в слу­чае, ес­ли в хо­де Первой ми­ро­вой вой­ны од­на из сто­рон добь­ёт­ся пре­иму­ще­ст­вен­но­го гео­по­ли­тического по­ло­же­ния. Лансинга-Исии соглашение ан­ну­ли­ро­ва­но США в апреле 1923 года по­сле за­клю­че­ния До­го­во­ра де­вя­ти дер­жав о Ки­тае 1922 года.

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