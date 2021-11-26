ИПР, БИТВЫ ПРИ

Ипр, битвы при — сражения между германскими и союзническими войсками в районе г. Ипр в ходе боевых действий во Фландрии в 1914—1915, 1917 и 1918.

1. «Фландрское сражение» (20 октября — 15 ноября 1914). Германские войска 4-й и 6-й армий попытались прорвать англо-французский фронт, ликвидировав так называемый Ипрский выступ, и выйти к побережью Северного моря. Сформировав дополнительные пехотные и кавалеристские дивизии, немцы приблизились к И., однако, столкнувшись с сопротивлением англо-французских соединений, к которым примкнули отошедшие от Антверпена части бельгийской армии, не смогли добиться поставленной цели. После Ипрских сражений война на этом участке фронта приобрела позиционный характер.

2. «Вторая битва при И.» (22 апреля — 25 мая 1915). Германские войска, предупредив наступление союзников, вновь атаковали англо-французские войска на Ипрском выступе. Нарушив конвенцию о запрете применения отравляющих веществ, немцы впервые использовали химическое оружие (хлор). Газовая атака продолжалась 5 минут. 15 тыс. человек получили отравления, 5 тыс. смертельные. В результате застигнутые врасплох союзники вынуждены были уступить большую часть Ипрского выступа. Не сумев удержать инициативу, германские войска вскоре отступили под натиском переброшенных в район сражений дополнительных резервов союзников. Задача прорыва фронта и захвата И. не была выполнена. С осени 1915 обе воюющие стороны начали применение химических средств борьбы, в боевое обеспечение армий союзников вошли средства противохимической защиты — противогазы.

3. «Битва при Пашендейле» (7 июля — 6 ноября 1917). Войска союзников неоднократно переходили в наступление в районе И., обе стороны понесли при этом большие потери. 12 июля 1917 немцами впервые был применен горчичный газ, получивший по месту боев название иприта.

4. «Битва на Лисе» (9—29 апреля 1918). В ходе наступления немцев на р. Лис англичане были вынуждены оставить выступ у И. 25 апреля немцы взяли гору Кеммель, продолжив наступление на остальные высоты, однако к 1 мая, исчерпав силы, прекратили атаки.

Лит.: Зайончковский А. М. Первая мировая война. СПб., 2002. Beckett Ian F. W. Ypres: The First Battle, 1914. London, 2004. Buffetaut Y. Ypres, 22 avril 1915. La première attaque aux gaz. Ysec Éditions, 2007. Caenepeel A. R. Ieper 1914 // Prisma van de Geschidenis van Ieper. Ieper, 1974.