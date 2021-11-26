«ДВАДЦАТЬ ОДНО ТРЕБОВАНИЕ»
«ДВАДЦАТЬ ОДНО ТРЕБОВАНИЕ» - ультиматум, предъявленный Японией Китаю 18.1.1915 года.
1-я группа требований (4 пункта) касалась закрепления за Японией германских прав и концессий на Шаньдунском полуострове; 2-я группа требований (7 пунктов) предусматривала установление японского военно-политического и экономического контроля над Маньчжурией [включая аренду сроком на 99 лет Даляня (Дальнего), Люйшуня (Порт-Артура), Южной Маньчжурии и Южно-Маньчжурской железной дороги] и частью Внутренней Монголии; целью требований, изложенных в 3-й группе (2 пункта), было обеспечение контроля Японии над Ханьепинским металлургическим комбинатом в Центральном Китае; 4-я группа (7 пунктов) содержала требования не предоставлять другим державам, кроме Японии, в аренду порты, острова и территории на китайском побережье; 5-я группа требований представляла собой программу установления японского господства в Китае, включая приглашение правительством Китая японских политических, военных и финансовых советников, совместное управление полицией и военной промышленностью, передачу Японии промышленного и железнодорожного строительства.
7.5.1915 года последовал финальный ультиматум, 9 мая принят правительством генерала Юань Шикая (за исключением большей части пунктов 4-й группы); 25 мая подписаны соответствующие японо-китайские соглашения. Уступки Японии со стороны китайских властей вызвали в Китае волну протестов - демонстраций, бойкота японских товаров, петиционных кампаний, резко усилили позиции политических противников Юань Шикая, противодействовавших его планам возрождения монархии и создания собственной династии.
На Парижской мирной конференции 1919-1920 годов китайская делегация пыталась добиться от держав-победительниц отмены соглашений, навязанных Японией в рамках «Двадцати одного требования», прежде всего возвращения Китаю захваченных Японией владений Германии в провинции Шаньдун, но потерпела неудачу.