ЖОБИН АНТОНИУ КАРЛОС
ЖОБИН АНТОНИУ КАРЛОС - бразильский композитор.
В детстве брал уроки фортепиано, позднее учился оркестровке, гармонии и композиции. В середине 1940-х годов играл на фортепиано в барах и ночных клубах Рио-де-Жанейро, в 1952 году работал аранжировщиком на звукозаписывающей фирме «Continental». С 1956 года художественный руководитель бразильской фирмы грамзаписи «Odeon Records». С того же года работал вместе с поэтом В. ди Морайсом, написал музыку к его пьесе «Орфей из Консейсана» (1956; позднее написал другую музыку на тот же сюжет для кинофильма «Чёрный Орфей», режиссер М. Камю, 1959). С 1958 года сотрудничал с Ж. и А. Жилберту. В 1959 году создал песню «Дезафинадо», которая стала эмблемой нового латиноамериканского музыкального стиля босса-нова, в 1960 году - песню «Самба на одной ноте». Всемирную известность ему принесла песня «Девушка из Ипанемы» (1962). В 1962 году в Карнеги-холле (Нью-Йорк) с большим успехом прошёл концерт из произведений Ж. (с участием саксофониста С. Гетца и гитариста Ч. Бёрда). Переехав в США в 1960-х годах, сотрудничал с Ф. Синатрой (1967), работал на телевидении, писал музыку к кинофильмам. Создал более 400 композиций, множество мелодии Жобина стали джазовыми «стандартами».