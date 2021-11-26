ЖИВАНШИ ЮБЕР ДЕ

ЖИВАНШИ ЮБЕР ДЕ - французский модельер.

Стар­шие чле­ны се­мьи Живанши (по ма­те­рин­ской ли­нии) бы­ли ху­дож­ни­ка­ми фаб­ри­ки го­бе­ле­нов в Бо­ве. Под впе­чат­ле­ни­ем от по­се­ще­ния «Па­виль­о­на Эле­гант­но­сти» на Все­мир­ной вы­став­ке 1937 года в Па­ри­же Живанши ре­шил по­свя­тить се­бя мо­де. Учил­ся в Шко­ле изящ­ных ис­кусств в Па­ри­же, был ас­си­стен­том па­риж­ских мо­дель­е­ров Живанши Фа­та (1945), Р. Пи­ге (1946), Л. Ле­лон­га и Э. Скья­па­рел­ли (1947-1951). Ис­пы­тал силь­ное влия­ние К. Ба­лен­сиа­ги. В 1952 году ос­но­вал в Па­ри­же Дом Жи­ван­ши (в 1953 году от­кры­ты бу­ти­ки Живанши в Ри­ме, Цю­ри­хе, Бу­энос-Ай­ре­се). Уже пер­вая его кол­лек­ция - «Бет­ти­на Гра­циа­ни» - от­ли­ча­лась но­виз­ной, про­ти­во­пос­тав­лен­ной бо­лее кон­сер­ва­тив­но­му сти­лю К. Дио­ра . Утон­чён­ность и эле­гант­ность сти­ля Живанши де­мон­ст­ри­ру­ют мо­де­ли оде­ж­ды, соз­да­вае­мые им на про­тя­же­нии дол­го­го вре­ме­ни для О. Хеп­бёрн (для фильма «Саб­ри­на», 1954; премия «Ос­кар» за кос­тю­мы, 1955; для фильма «Зав­трак у Тиф­фа­ни», 1961, и др.), Г. Кел­ли (кня­ги­ни Мо­на­ко), гер­цо­ги­ни Винд­зор­ской, Ж. Кен­не­ди. В 1957 году соз­дал пер­вые ду­хи (ли­ния «Parfums Given­chy»); в 1968 году об­ра­тил­ся к соз­да­нию кол­лек­ций го­то­вой оде­ж­ды (прет-а-пор­те), с 1973 года - к муж­ской мо­де. Ис­пол­нял так­же те­ат­раль­ные кос­тю­мы (в том числе для по­ста­нов­ки ба­ле­та «Жи­зель» А. Ада­на в ГАБТ, 1997). На­граж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1983). По­сле то­го как Живанши ото­шёл от дел (1995), Дом Жи­ван­ши воз­глав­ля­ли Дж. Галь­я­но (1995-1996), А. Мак­ку­ин (до 2001 года), Дж. Мак­до­налд (до 2004 года), с 2005 года - Р. Ти­ши.