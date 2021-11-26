ЖИЛБЕРТУ

ЖИЛБЕРТУ - бразильские эстрадные музыканты.

Ас­т­руд Жилберту (родилась 30 марта 1940 года), пе­ви­ца. В начале 1960-х годов эмиг­ри­ро­ва­ла из Рио-де-Жа­ней­ро в США. По­лу­чи­ла ши­ро­кую ме­ж­ду­народную из­вест­ность по­сле из­да­ния в 1964 году ау­дио­за­пи­си пес­ни «Де­вуш­ка из Ипа­не­мы» А.К. Жо­би­на (сак­со­фо­нист С. Гетц, ги­та­рист Жу­ан Ж.) в сти­ле бос­са-но­ва (в том же го­ду вы­шла её пер­вая соль­ная пла­стин­ка). Во 2-й половине 1960-х годов до­стиг­ла пи­ка по­пу­ляр­но­сти, ко­то­рой во мно­гом обя­за­на ав­то­рам пе­сен - А.К. Жо­би­ну и Жуа­ну Жилберту. С начала 1970-х годов ис­пол­ня­ет пес­ни собственного со­чи­не­ния (впер­вые из­да­ны на грам­пла­стин­ке «Astrud Gil­berto Now», 1972), в 1993-2005 годах за­пи­са­ла 15 са­ун­дт­ре­ков к ки­но­филь­мам. Ар­ти­стический стиль Жилберту от­ли­ча­ет­ся не­про­фес­сио­наль­ной по­да­чей зву­ка (с лёг­ким де­то­ни­ро­ва­ни­ем ), бе­зы­скус­ной ма­не­рой пе­ния (до­ве­ри­тель­ное «на­пе­ва­ние»).

Её муж в 1960-1964 годах Жу­ан Жо­ру Жилберту (родился 10 июня 1931 года), ком­по­зи­тор, ги­та­рист и пе­вец. Совместно с А.К. Жо­би­ном соз­да­тель по­пу­ляр­но­го бразильского сти­ля бос­са-но­ва (конец 1950-х годов). Раз­ра­бо­тал соб­ственную ма­не­ру иг­ры на ги­та­ре спе­ци­фическими рит­мичными син­ко­па­ми, иду­щи­ми как бы по­пе­рёк ос­нов­ной мет­рической сет­ки (violão gago, буквально - заи­каю­щая­ся ги­та­ра). На ро­ди­не по­лу­чил про­зви­ще O Mito (Ле­ген­да).

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