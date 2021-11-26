ЖИЛБЕРТУ
ЖИЛБЕРТУ - бразильские эстрадные музыканты.
Аструд Жилберту (родилась 30 марта 1940 года), певица. В начале 1960-х годов эмигрировала из Рио-де-Жанейро в США. Получила широкую международную известность после издания в 1964 году аудиозаписи песни «Девушка из Ипанемы» А.К. Жобина (саксофонист С. Гетц, гитарист Жуан Ж.) в стиле босса-нова (в том же году вышла её первая сольная пластинка). Во 2-й половине 1960-х годов достигла пика популярности, которой во многом обязана авторам песен - А.К. Жобину и Жуану Жилберту. С начала 1970-х годов исполняет песни собственного сочинения (впервые изданы на грампластинке «Astrud Gilberto Now», 1972), в 1993-2005 годах записала 15 саундтреков к кинофильмам. Артистический стиль Жилберту отличается непрофессиональной подачей звука (с лёгким детонированием), безыскусной манерой пения (доверительное «напевание»).
Её муж в 1960-1964 годах Жуан Жору Жилберту (родился 10 июня 1931 года), композитор, гитарист и певец. Совместно с А.К. Жобином создатель популярного бразильского стиля босса-нова (конец 1950-х годов). Разработал собственную манеру игры на гитаре специфическими ритмичными синкопами, идущими как бы поперёк основной метрической сетки (violão gago, буквально - заикающаяся гитара). На родине получил прозвище O Mito (Легенда).