ЖЕНЕ ЖАН

ЖЕНЕ ЖАН - французский писатель, драматург.

Вос­пи­ты­вал­ся в при­ём­ной се­мье. В 15 лет был за­клю­чён в ко­ло­нию за кра­жу. В 18 лет за­вер­бо­вал­ся в Иностранный ле­ги­он, слу­жил в Северной Аф­ри­ке и на Ближ­нем Вос­то­ке. Де­зер­ти­ро­вал в 1936 году, вёл жизнь бро­дя­ги, пу­те­ше­ст­вуя по Ев­ро­пе; не­од­но­крат­но от­бы­вал на­ка­за­ние в тюрь­мах. В 1960-1980-х годах уча­ст­во­вал в по­ли­тической жиз­ни, ак­тив­но вы­сту­пал про­тив ко­ло­ни­аль­ной по­ли­ти­ки, со­ци­аль­ной не­спра­вед­ли­во­сти, раз­де­ляя ло­зун­ги ульт­ра­ле­вых сил. В цен­тре ху­дожественного твор­че­ст­ва Жене - бунт про­тив об­щественных ус­то­ев, эс­те­ти­за­ция мар­ги­на­лов, культ пре­сту­п­ле­ния; сре­ди его главных тем - на­си­лие как прин­цип уст­рой­ст­ва ми­ра, связь же­ла­ния и смер­ти: ро­ма­ны «Бо­го­ма­терь цве­тов» («Notre-Dame-des-Fleurs», 1943, русский перевод 1993 года), «Чу­до о ро­зе» («Miracle de la rose», 1946, русский перевод 1998 года), «Кэ­рель» («Кэ­рель из Бре­ста», «Querelle de Brest», 1947, русский перевод 1995 года, эк­ра­ни­за­ция Р.В. Фас­бин­де­ра, 1982), «Тор­же­ст­во по­хо­рон» («Pom­pes funèbres», 1947, русский перевод 2001 года), «Днев­ник во­ра» («Le journal du vole­ur», 1949, русский перевод 1994 года) и др., стиль ко­торых от­ме­чен влия­ни­ем М. Пру­ста , Д.А.Ф. де Сада, а так­же французской афо­ри­сти­ки; про­ни­зан­ные изо­щрён­ной сим­во­ли­кой дра­мы «Слу­жан­ки» («Bon­nes», 1947, 2-я вер­сия - 1958), «Бал­кон» («Bal­con», 1954), «Не­гры» («Nèg­res», 1958), «Шир­мы» («Para­vents», 1961) и др.

Сочинения:

Те­атр. СПб., 2001;

Théâtre complet. P., 2002.