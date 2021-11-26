ЖЕАЛЬ ЖОЗЕ
ЖЕАЛЬ ЖОЗЕ - бельгийский актёр, режиссёр театра марионеток.
Из династии бельгийских кукольников Тоон [известна с начала XIX века, родоначальник - Антуан (Тоон I) Жанти; династическое имя передаётся лучшему актёру труппы]. В 1954-1963 годах руководил «Детским театром» в Брюсселе. Тогда же вёл на радио передачи для детей и выступал с куклами на ТВ. С 1962 года президент бельгийского отделения УНИМА (UNIMA) - Международного союза деятелей театра кукол при ЮНЕСКО. Имя Тоон VII Жеаль получил 10 декабря 1963 года во время церемонии «коронации» на центральной площади Брюсселя. Тогда же он возглавил «Королевский театр Тоона». В 1966 году благодаря усилиям Жеаля театр получил здание в центре Брюсселя, ставшее вскоре одной из достопримечательностей города. Жеаль воспитал плеяду актёров, составивших его труппу. Развивая традиции династии Тоонов, сохранил стилистику и дух народных брюссельских кукольных представлений. Спектакли театра составляют основу репертуара в течение многих десятилетий; начиная с 1950-1960-х годов и до начала 2000-х годов - в основном в редакции Жеаля: «Три мушкетёра» по мотивам А. Дюма-отца, «Женевьева Брабантская» Э. Сати, пьесы М. де Гельдерода - «Мистерия о Рождестве», «О дьяволе, который проповедовал чудеса», «Мистерия о страстях Господних», «Искушение святого Антония», «Фарс о Смерти, которая чуть не умерла», «Смерть доктора Фауста», «Избиение младенцев» и др. (пьесы написаны в 1-й четверти XX века под впечатлением спектаклей «Королевского театра Тоона»). Куклы театра Жеаля - большие традиционные брюссельские марионетки, отличающиеся пышностью и богатством костюмов. Наряду с известными литературными героями в спектаклях присутствует Вольтье - традиционный бельгийский комический кукольный персонаж. С 1994 года Жеаль издаёт периодический журнал «Le petit Toone Illustré», освещающий события и премьеры «Королевского театра Тоона».
Иллюстрации:
Архив БРЭ.