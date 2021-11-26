ПИНК ФЛОЙД
ПИНК ФЛОЙД - английская рок-группа.
Сложилась в 1965 году в Лондоне.
Первоначальный состав: Сид (Роджер Кит) Барретт (1946-2006 годы, гитарист, вокалист), Ник (Николас Беркли) Мейсон (родился в 1944 году, ударник), Роджер Уотерс (родился 1943 году, композитор, бас-гитарист, вокалист) и Рик (Ричард Уильям) Райт (1943-2008 годы, клавишник).
В дальнейшем состав менялся: с 1968 года место ведущего гитариста занял Дейвид Гилмор (родился в 1946 году), в 1979 году группу покинул Райт, в 1985 году - Уотерс и так далее.
С начала концертной деятельности группа придавала большое значение видеоряду (разнообразные световые эффекты), в аудиотрек внедряла шумы (наподобие конкретной музыки). Отдельные композиции нередко объединялись в тематические сюиты значительной протяжённости.
«Пинк Флойд» назвала собственный тип рока «психоделическим», подчёркивая при этом психологическую основу его воздействия на слушателя и отвергая связь с галлюциногенами.
Альбомы, снискавшие группе мировую известность: «Обратная сторона Луны» («Dark Side of the Moon», 1973 год), «Жаль, что тебя здесь нет» («Wish you were here», 1975 год), «Животные» («Animals», 1977 год), «Стена» («Wall», 1979 год).
После 1994 года группа фактически перестала существовать, музыканты сформировали собственные группы, стали выступать и записываться самостоятельно (например, Уотерс гастролировал в России с ярким музыкальным шоу «Стена» в 2011 году).