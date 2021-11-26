ПИМ БАРБАРА МЭРИ
ПИМ БАРБАРА МЭРИ - английская писательница.
Родилась в семье юрисконсульта. В 1925-1931 годах училась в Хайтон-колледже близ Ливерпуля, в 1931-1934 годах в колледже Святой Хильды Оксфордского университета. В 1943-1945 годах служила в женской вспомогательной службе ВМС в Великобритании и Италии. В 1946-1974 годах работала в Международном институте Африки в Лондоне, в 1945-1974 годах - заместитель главного редактора журнала «Africa».
Литературный дебют Пим - проникнутый лиризмом психологический роман «Ручная газель» («Some tame gazelle», создан в 1930-х годах, издан в 1950 году) о безответной любви провинциалки к женатому архидьякону. Любовно-психологический роман «Джейн и Пруденс» («Jane and Prudence», 1953 год) отразил влияние Джейн Остин.
Известность принесли насыщенные комическими мизансценами нравоописательные романы: «Превосходные женщины» («Excellent women», 1952 год), «Совсем не ангелы» («Less than angels», 1955 год), «Сосуд, полный благословений» («A glass of blessings», 1958 год), «Любовь не возвращается» («No fond return of love», 1961 год), «Крэмптон Ходнет» («Crampton Hodnet», создан в 1939-1940 годы, издан в 1985 году).
Наибольшее признание снискали социально-психологические романы «Осенний квартет» («Quartet in autumn», 1977 год, русский перевод 1981 года) и «Несколько зелёных листьев» («A few green leaves», 1980 год, русский перевод 1987 года), посвящённые проблеме социального и психологического отчуждения как характерной черты современного английского общества.
Творчеству Пим, в центре которого - повседневная жизнь английского среднего класса 1950-1970-х годов, свойственны утончённая ирония и психологизм, лаконичность и точность описаний.
Среди других сочинений: романы «Неподходящая привязанность» («An unsuitable atachment», создан в 1963 году, издан в 1982 году), «Голубка умерла» («The sweet dove died», 1978 год); дневники, письма, рассказы, стихотворения.