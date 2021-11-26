ПЕВЗНЕР НИКОЛАУС

ПЕВЗНЕР НИКОЛАУС - немецкий и английский историк искусства.

В 1921-1924 годах обу­чал­ся в университетах Лейп­ци­га, Мюн­хе­на, Бер­ли­на, Франк­фур­та-на-Май­не; сре­ди учи­те­лей - Г. Вёльф­лин, В. Пин­дер. Ра­бо­тал в Дрез­ден­ской КГ (1924-1928 годы), изу­чал ба­роч­ную ар­хи­тек­ту­ру Лейп­ци­га и итальянскую жи­во­пись эпо­хи ба­рок­ко . Пре­по­да­вал в Гёт­тин­ген­ском университете (1928-1933 годы). Зна­ком­ст­во в 1925 году с твор­че­ст­вом ма­сте­ров мо­дер­низ­ма - В. Гро­пиу­са и Ле Кор­бюзье - по­ло­жи­ло на­ча­ло его ув­ле­че­нию идея­ми функ­циона­лиз­ма. По­сле при­хо­да к вла­сти на­цистов эмиг­ри­ро­вал в Ве­ли­ко­бри­танию. С это­го вре­ме­ни основным пред­ме­том его за­ня­тий ста­но­вят­ся английская ар­хи­тек­ту­ра и ди­зайн. В кни­гах «Пио­не­ры со­вре­мен­но­го дви­же­ния от У. Мор­ри­са до В. Гро­пиу­са» («Pioneers of the modern move­ment from W. Morris to W. Gro­pi­us», 1936 год) и «Ис­сле­до­ва­ние про­мыш­лен­но­го ис­кус­ст­ва в Анг­лии» («An enquiry into industrial art in England», 1937 год) Певзнер воз­вёл ис­то­ки ме­ж­ду­народного со­вре­мен­но­го дви­же­ния к иде­ям У. Мор­ри­са и спо­соб­ст­во­вал при­ятию мо­дер­ни­ст­ских цен­но­стей британским об­ще­ст­вом. Со­труд­ни­чал с журналом «Ar­chitectural Review» (1942-1945 годы, главный ре­дак­тор, до 1971 года член ре­дак­ци­он­но­го со­ве­та). Кни­га Певзнера «Очерк ев­ро­пей­ской ар­хи­тек­ту­ры» («Outline of European architec­ture», 1942 год) по­ло­жи­ла на­ча­ло со­труд­ни­че­ст­ву с издательством «Penguin Books», где была из­да­на се­рия «Зда­ния Анг­лии» - пу­те­во­ди­те­ли-ка­та­ло­ги ар­хитектурных па­мят­ни­ков Ве­ли­ко­бри­та­нии от Сред­не­ве­ко­вья до со­вре­мен­но­сти («Buil­dings of Eng­land»; 1951-1974 годы; из 46 то­мов 32 то­ма Певзнер на­пи­сал сам, 10 то­мов в со­ав­тор­ст­ве; на начало 2010-х годов се­рия пе­ре­из­да­ёт­ся и рас­ши­ря­ет­ся). Так­же на­учный ре­дак­тор се­рии «Pelican history of art», по­свя­щён­ной все­об­щей ис­то­рии искусства (с 1953 года). В 1946-1977 годах Певзнер со­труд­ни­чал с ра­дио­стан­ци­ей BBC, под­го­то­вив 78 пе­ре­дач об ар­хи­тек­ту­ре и искусстве. Ча­стич­но они лег­ли в ос­но­ву книги «Анг­лий­ское в анг­лий­ском ис­кус­ст­ве» («The Englishness of English art», 1956 год; русский перевод 2004 года). Важ­ней­шую роль сыг­рал Певзнер в пе­ре­оцен­ке на­сле­дия вик­то­ри­ан­ской эпо­хи (ши­ре - ар­хи­тек­ту­ры ис­то­риз­ма и ис­то­ри­че­ских сти­лей). Он стал од­ним из ос­но­ва­те­лей Вик­то­ри­ан­ско­го общества (со­пред­се­да­тель в 1958-1976 годах). Его ин­те­рес к ар­хи­тек­ту­ре XIX века от­ра­зил­ся в «Ис­то­рии ти­пов зда­ний» («A history of building types», 1976 год). Пре­по­да­вал в кол­лед­же Бер­к­бек Лон­дон­ско­го университета (1942-1969 годы, профессор с 1959 года), Кем­бридж­ском (1949-1955 годы) и Окс­форд­ском (1968-1969 годы) университетах. Член Британской ака­де­мии (1965 год). В 1969 году воз­ве­дён в ры­цар­ское дос­то­ин­ст­во.

Сочинения:

Leipziger Barock: Die Baukunst der Ba­rock­zeit in Leipzig. Dresden, 1928;

Die ita­lie­ni­sche Malerei vom Ende der Renaissance bis zum aus­gehenden Rokoko. Wildpark-Potsdam, 1928;

Aca­demies of art, past and present. L., 1940;

Pevs­ner on art and architecture: the radio talks. L., 2002.

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