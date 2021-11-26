ПАЗОЛИНИ ПЬЕР ПАОЛО
ПАЗОЛИНИ ПЬЕР ПАОЛО - итальянский кинорежиссёр, теоретик кино, поэт, писатель.
Из семьи военного. Окончив в 1945 году Болонский университет, преподавал фриульскую литературу и фриульский язык во Фриули (Северная Италия). С 1950 года в Риме. В 1954-1962 годах в соавторстве написал более 15 сценариев к фильмам (в т. ч. «Бурная ночь» М. Болоньини, по собственному роману, 1959 год; «Долгая ночь 1943 года» Ф. Ванчини, 1960 год; принимал участие в сочинении диалогов к фильму «Ночи Кабирии» Ф. Феллини, 1957 год).
В начале 1960-х годов дебютировал как кинорежиссёр. Творчески переработав наследие неореализма в новаторских фильмах «Нищий» («Аккаттоне», 1961 год, главная премия Мкф в Карлови-Вари) и «Мама Рома» (1962 год), открыл неисследованный пласт жизни деклассированных представителей общества - маргиналов (впервые в кино герои говорили на подлинном римском диалекте), не воспользовавшихся благами итальянского «экономического чуда», а, скорее, развращённых ими.
В короткометражной новелле «Овечий сыр» (альманах «РоГоПаГ» - «Прочистим мозги», 1963 год) в острой гротескной форме Пазолини отдал первенство физиологическим потребностям человека (например, голоду, утверждая его приоритет над религиозным чувством). Программный фильм «Евангелие от Матфея» (1964 год, премия Мкф в Венеции) положил начало идейно-художественному выступлению бунтарей-интеллектуалов. В притче «Птицы большие и малые» (1965 год) полемически сопряжены культурные составляющие современности и Средневековья в общем пространстве «левого» радикализма и христианства.
Обратившись к античности в «Царе Эдипе» (1967 год) и «Медее» (1969 год), Пазолини создал киноверсии классических литературных произведений, переосмысленных опытом XX века. В экранизации собственного одноименного романа «Теорема» (1968 год) предрёк гибель буржуазной культуры, утратившей созидательное начало. В фильме «Свинарник» (1969 год) в образах философского гротеска исследуются проблемы фашизма и неофашизма.
Как художник «левых» взглядов, один из крупнейших режиссёров 1960-1970-х годов, Пазолини противостоял коммерциализации современного искусства (в т. ч. кино), стремился реабилитировать право и реальность телесности на экране в различных аспектах: в фильмах «трилогии жизни» - «Декамерон» по Дж. Боккаччо (1971 год, премия Мкф в Западном Берлине), «Кентерберийские рассказы» по Дж. Чосеру (1972 год, главная премия Мкф в Западном Берлине) и «Цветок 1001 ночи» (1973 год, премия Мкф в Канне) главенствует ренессансная концепция человеческого бытия в гармонии с мирозданием.
Фильм «Сало́, или 120 дней Содома» (1975 год, по мотивам романа маркиза Д. А. Ф. де Сада «120 дней Содома, или Школа разврата») - одно из первых произведений итальянского кинематографа, где природа фашизма, власть тирании трактуются не в каноническом историко-политическом аспекте, но исследуются в их потаённых, сексуально замещаемых формах.
Соавтор и автор сценариев всех своих фильмов, Пазолини как актёр иногда исполнял в них эпизодические «знаковые» роли. Творчеству Пазолини посвящён документальный фильм «Пазолини из плоти и крови» (1967 год, режиссер Дж. Б. Соларе). В 2008 году на Мкф в Венеции показана восстановленная полная копия авторского фильма Пазолини под названием «Гнев Пазолини», реконструированная Дж. Бертолуччи.
В ранних стихотворных опытах (1941-1942 годы) Пазолини прибегал к западному диалекту фриульского языка, рассматривая его как способ независимого художественного высказывания и экспериментирования. Первый поэтич сборник «Стихи в Казарсе» («Poesie a Casarsa», 1942 год) написан на литературном фриульском языке. В сборнике «Лучшее юности» («La meglio gioventù», 1954 год) вошли авторские переводы ранних стихов на итальянском язык.
В поэзии Пазолини традиции Дж. Леопарди сочетаются с влиянием французских и испанских поэтов (П. Верлен, С. Малларме, А. Мачадо-и-Руис, Ф. Гарсия Лорка и др.). Дальнейшее поэтическое творчество Пазолини характеризуется усилением формальной изощрённости и социально-политической заострённости; в метрическом отношении его стихи тяготеют к поэзии Дж. Пасколи и Данте: «Прах Грамши» («Le Ceneri di Gramsci», 1957 год), «Соловей католической Церкви» («L’Usignolo della Chiesa cattolica», 1958 год), «Стихи в форме розы» («Poesia in forma di rosa», 1964 год).
Публицистичность, демократический пафос, использование жаргона и диалектной лексики, присущие поэзии Пазолини 1950-1960-х годов, характерны и для его романов «Шпана» («Ragazzi di vita», 1955 год, русский перевод 2006 год) и «Жестокая жизнь» («Una vita violenta», 1959 год) из незавершённой трилогии о жизни римского люмпен-пролетариата.
Среди др. сочинений: автобиографическая проза [роман «Мечта об одной вещи» («Il sogno di una cosa», создана в 1948-1949 годах, опубликована в 1962 году) и др.]; исследование итальянской диалектной поэзии XX века (1952 год); публицистика [эссе «Страсть и идеология» («Passione e ideologia», 1960 год) и др.]; драматургия, в т. ч. трагедия об Испании эпохи франкизма «Кальдерон» («Calderón», 1966 год, опубликована в 1973 году); насыщенный аллегоризмом незавершённый социально-политический роман «Нефть» («Petrolio», создан в 1972-1975 годах, опубликован в 1992 году). Убит при невыясненных обстоятельствах.
Сочинения:
Alì dagli occhi azzurri. Mil., 1965
Il Cinema in forma di poesia. Pordenone, 1979
Избранное. М., 1984
Lettere. Torino, 1988. Vol. 1–2
Le belle bandiere. Roma, 1991
Il Vangelo secondo Matteo. Edipo Re. Medea. Mil., 1991
Teorema. Mil., 1991
Un Paese di temporali e di primule. Parma, 1993
Scritti corsari. 4 ed. Mil., 1993
Trilogia della vita. Mil., 1995
I Film degli altri. Parma, 1996
Теорема. М., 2000
Tutte le poesie. Mil., 2003. Vol. 1–2
Почти завещание. М., 2007
«Компартия – молодежи!»: Стихотворение 1968 года и дискуссия о нем. М., 2008.