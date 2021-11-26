ПАЗОЛИНИ ПЬЕР ПАОЛО

ПАЗОЛИНИ ПЬЕР ПАОЛО​ - итальянский кинорежиссёр, теоретик кино, поэт, писатель.

Из се­мьи во­ен­но­го. Окон­чив в 1945 году Бо­лон­ский университет, пре­по­да­вал фри­уль­скую литературу и фри­уль­ский язык во Фриу­ли (Северная Ита­лия). С 1950 года в Ри­ме. В 1954-1962 годах в со­ав­тор­ст­ве на­пи­сал бо­лее 15 сце­на­ри­ев к филь­мам (в т. ч. «Бур­ная ночь» М. Бо­лонь­и­ни, по собственному ро­ма­ну, 1959 год; «Дол­гая ночь 1943 го­да» Ф. Ван­чи­ни, 1960 год; при­ни­мал уча­стие в со­чи­не­нии диа­ло­гов к фильму «Но­чи Ка­би­рии» Ф. Фел­ли­ни, 1957 год).

В начале 1960-х годов де­бю­ти­ро­вал как ки­но­ре­жис­сёр. Твор­че­ски пе­ре­ра­бо­тав на­сле­дие нео­реа­лиз­ма в но­ва­тор­ских филь­мах «Ни­щий» («Ак­кат­то­не», 1961 год, главная премия Мкф в Кар­ло­ви-Ва­ри) и «Ма­ма Ро­ма» (1962 год), от­крыл не­ис­следо­ван­ный пласт жиз­ни де­клас­си­рованных пред­ста­ви­те­лей об­ще­ст­ва - мар­ги­на­лов (впер­вые в ки­но ге­рои го­во­ри­ли на под­лин­ном римском диа­лек­те), не вос­поль­зо­вав­ших­ся бла­га­ми итальянского «эко­но­мического чу­да», а, ско­рее, раз­вра­щён­ных ими.

В ко­рот­ко­мет­раж­ной но­вел­ле «Ове­чий сыр» (альманах «Ро­Го­ПаГ» - «Про­чис­тим моз­ги», 1963 год) в ост­рой гро­те­ск­ной фор­ме Пазолини от­дал пер­вен­ст­во фи­зио­ло­гическим по­треб­но­стям че­ло­ве­ка (например, го­ло­ду, ут­вер­ждая его при­ори­тет над ре­лигиозным чув­ст­вом). Про­грамм­ный фильм «Еван­ге­лие от Мат­фея» (1964 год, премия Мкф в Ве­не­ции) по­ло­жил на­ча­ло идей­но-ху­дожественному вы­сту­п­ле­нию бун­та­рей-ин­тел­лек­туа­лов. В прит­че «Пти­цы боль­шие и ма­лые» (1965 год) по­ле­ми­че­ски со­пря­же­ны куль­тур­ные со­став­ляю­щие со­вре­мен­но­сти и Сред­не­ве­ко­вья в об­щем про­стран­ст­ве «ле­во­го» ра­ди­ка­лиз­ма и хри­сти­ан­ст­ва.

Об­ра­тив­шись к ан­тич­но­сти в «Ца­ре Эди­пе» (1967 год) и «Ме­дее» (1969 год), Пазолини соз­дал ки­но­вер­сии клас­сических литературных про­из­ве­де­ний, пе­ре­ос­мыс­лен­ных опы­том XX века. В эк­ра­ни­за­ции собственного од­но­именного ро­ма­на «Тео­ре­ма» (1968 год) пред­рёк ги­бель бур­жу­аз­ной куль­ту­ры, ут­ра­тив­шей со­зи­дательное на­ча­ло. В фильме «Сви­нар­ник» (1969 год) в об­раз­ах фи­лософского гро­те­ска ис­сле­ду­ют­ся про­бле­мы фа­шиз­ма и нео­фа­шиз­ма.

Как ху­дож­ник «ле­вых» взгля­дов, один из круп­ней­ших ре­жис­сё­ров 1960-1970-х годов, Пазолини про­ти­во­сто­ял ком­мер­циа­ли­за­ции современного искусства (в т. ч. ки­но), стре­мил­ся реа­би­ли­ти­ро­вать пра­во и ре­аль­ность те­лес­нос­ти на эк­ра­не в различных ас­пек­тах: в филь­мах «три­ло­гии жиз­ни» - «Де­ка­ме­рон» по Дж. Бок­кач­чо (1971 год, премия Мкф в Западном Бер­ли­не), «Кен­тер­бе­рий­ские рас­ска­зы» по Дж. Чо­се­ру (1972 год, главная премия Мкф в Западном Бер­ли­не) и «Цве­ток 1001 но­чи» (1973 год, премия Мкф в Кан­не) гла­вен­ст­ву­ет ре­нес­санс­ная кон­цеп­ция че­ло­ве­че­ско­го бы­тия в гар­мо­нии с ми­ро­зда­ни­ем.

Фильм «Сало́, или 120 дней Со­до­ма» (1975 год, по мо­ти­вам ро­ма­на мар­ки­за Д. А. Ф. де Са­да «120 дней Со­до­ма, или Шко­ла раз­вра­та») - од­но из пер­вых про­из­ве­де­ний итальянского ки­не­ма­то­гра­фа, где при­ро­да фа­шиз­ма, власть ти­ра­нии трак­ту­ют­ся не в ка­но­ническом ис­то­ри­ко-по­ли­тическом ас­пек­те, но ис­сле­ду­ют­ся в их по­та­ён­ных, сек­су­аль­но за­ме­щае­мых фор­мах.

Со­ав­тор и ав­тор сце­на­ри­ев всех сво­их филь­мов, Пазолини как ак­тёр ино­гда ис­пол­нял в них эпи­зо­дические «зна­ко­вые» ро­ли. Твор­че­ст­ву Пазолини по­свя­щён до­ку­мен­таль­ный фильм «Па­зо­ли­ни из пло­ти и кро­ви» (1967 год, режиссер Дж. Б. Со­ла­ре). В 2008 году на Мкф в Ве­не­ции по­ка­за­на вос­ста­нов­лен­ная пол­ная ко­пия ав­тор­ско­го филь­ма Пазолини под названием «Гнев Па­зо­ли­ни», ре­кон­ст­руи­ро­ван­ная Дж. Бер­то­луч­чи.

В ран­них сти­хотворных опы­тах (1941-1942 годы) Пазолини при­бе­гал к западному диа­лек­ту фри­уль­ско­го язы­ка, рас­смат­ри­вая его как спо­соб не­за­ви­си­мо­го ху­дожественного вы­ска­зы­ва­ния и экс­пе­ри­мен­ти­ро­ва­ния. Пер­вый по­этич сборник «Сти­хи в Ка­зар­се» («Poesie a Casarsa», 1942 год) на­пи­сан на литературном фри­уль­ском язы­ке. В сборнике «Луч­шее юно­сти» («La meglio gioventù», 1954 год) во­шли ав­тор­ские пе­рево­ды ран­них сти­хов на итальянском язык.

В по­эзии Пазолини тра­ди­ции Дж. Ле­о­пар­ди со­че­та­ют­ся с влия­ни­ем французских и испанских по­этов (П. Вер­лен, С. Мал­лар­ме, А. Ма­ча­до-и-Ру­ис, Ф. Гар­сия Лор­ка и др.). Даль­ней­шее по­этическое твор­че­ст­во Пазолини ха­рак­те­ри­зу­ет­ся уси­ле­ни­ем фор­маль­ной изо­щрён­но­сти и социально-по­ли­тической за­ост­рён­но­сти; в мет­рическом от­но­ше­нии его сти­хи тя­го­те­ют к поэ­зии Дж. Пас­ко­ли и Дан­те : «Прах Грам­ши» («Le Ceneri di Gram­sci», 1957 год), «Со­ло­вей ка­то­ли­че­ской Церк­ви» («L’Usignolo della Chiesa cattolica», 1958 год), «Сти­хи в фор­ме ро­зы» («Poesia in forma di rosa», 1964 год).

Пуб­ли­ци­стич­ность, де­мо­кра­тический па­фос, ис­поль­зо­ва­ние жар­го­на и диа­лект­ной лек­си­ки, при­су­щие по­эзии Пазолини 1950-1960-х годов, ха­рак­тер­ны и для его ро­ма­нов «Шпа­на» («Ragazzi di vita», 1955 год, русский перевод 2006 год) и «Жес­то­кая жизнь» («Una vita violenta», 1959 год) из не­за­вер­шён­ной три­ло­гии о жиз­ни римского люм­пен-про­ле­та­риа­та.

Сре­ди др. со­чи­не­ний: ав­то­био­гра­фическая про­за [ро­ман «Меч­та об од­ной ве­щи» («Il sogno di una cosa», создана в 1948-1949 годах, опубликована в 1962 году) и др.]; ис­сле­до­ва­ние итальянской диа­лект­ной по­эзии XX века (1952 год); пуб­ли­ци­сти­ка [эс­се «Страсть и идео­ло­гия» («Passione e ideo­logia», 1960 год) и др.]; дра­ма­тур­гия, в т. ч. тра­ге­дия об Ис­па­нии эпо­хи фран­киз­ма «Каль­де­рон» («Calderón», 1966 год, опубликована в 1973 году); на­сы­щен­ный ал­ле­го­риз­мом не­за­вер­шён­ный со­ци­аль­но-по­ли­тический ро­ман «Нефть» («Petrolio», соз­дан в 1972-1975 годах, опубликован в 1992 году). Убит при не­вы­яс­нен­ных об­стоя­тель­ст­вах.

Сочинения:

Alì dagli occhi azzurri. Mil., 1965

Il Cinema in forma di poesia. Pordenone, 1979

Из­бран­ное. М., 1984

Lettere. Torino, 1988. Vol. 1–2

Le belle bandiere. Roma, 1991

Il Vangelo secondo Matteo. Edipo Re. Medea. Mil., 1991

Teorema. Mil., 1991

Un Paese di temporali e di primule. Parma, 1993

Scritti corsari. 4 ed. Mil., 1993

Trilogia della vita. Mil., 1995

I Film degli altri. Parma, 1996

Тео­ре­ма. М., 2000

Tutte le poesie. Mil., 2003. Vol. 1–2

Поч­ти за­ве­ща­ние. М., 2007

«Ком­пар­тия – мо­ло­де­жи!»: Сти­хо­тво­ре­ние 1968 го­да и дис­кус­сия о нем. М., 2008.

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