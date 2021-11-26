ПАНЬОЛЬ МАРСЕЛЬ
ПАНЬОЛЬ МАРСЕЛЬ - французский писатель, сценарист, кинорежиссёр, член Французской академии.
Из семьи учителя. Окончил Университет Экс-ан-Прованса (1916). Работал преподавателем в учебных заведениях Прованса (1917-1921) и Парижа (1922-1927). В 1932 году учредил собственную кинокомпанию. Дебютировал как поэт в 1910 году. В 1921 году вышел роман Паньоля «Темноглазая девочка» («La petite fille aux yeux sombres»). Первой поставленной пьесой Паньоля стал водевиль «Дядюшка, или Жозеф стремится сохранить целомудрие» («Tonton, ou Joseph veut rester pur», поставлена в 1923 году). Большой успех снискала комедия характеров «Мариус» («Marius», поставлена в 1929 году, опубликована в 1931 году; русский перевод 1960 года; экранизация А. Корда - 1931 год), а также сатирическая комедия «Топаз» («Topaze», поставлена в 1926 году, опубликована в 1930 году; русский перевод 1930 года; трижды экранизирована, в том числе дважды самим автором - в 1936 и 1951 годах). Большинство прозаических сочинений Паньоля носит автобиографический характер: тетралогия «Воспоминания детства» («Souvenirs d’enfance»), куда вошли романы «Слава моего отца» («La gloire de mon p ̀ere»), «Замок моей матери» («Le château de ma mère», оба 1957 года; экранизация И. Робера - 1990 год), «Пора тайн» («Le temps des secrets», 1960 год, экранизация Т. Шабера - 2007 год) и «Пора любви» («Le temps des amours», не завершён; опубликован в 1977 году; экранизация Шабера - 2007 год); дилогия «Вода с холмов» («L’eau des collines», 1963 год; экранизация К. Берри - 1986 год), состоящая из романов «Жан де Флоретт» («Jean de Florette») и «Манон источников» («Manon des sources», на основе сценария снятого Паньолем в 1953 году одноименного фильма). Среди других сочинений: киносценарии, в том числе фильм «Тартарен из Тараскона» (по повести А. Доде, 1934 год, режиссер Р. Бернар). Как режиссёр дебютировал фильм «Зять господина Пуарье» (1933); снял один из первых во Франции цветных фильмов - «Прекрасная мельничиха» (1948 год; о Ф. Шуберте) и другие.
Сочинения:
Œuvres complètes. P., 1995. Vol. 1-3.