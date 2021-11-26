ОСТРОГОРСКИЙ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ОСТРОГОРСКИЙ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - югославский историк-византинист и славист.

Сын А.Я. Острогорского. В 1919 году вместе с семьёй эмигрировал, учился в Гейдельбергском университете (1921-1924 годы) и Сорбонне (1924-1925 годы), входил в так называемый Семинарий Н.П. Кондакова в Праге. В 1925 году защитил диссертацию в Гейдельберге («Сельские податные общины в Византийской империи в X веке»). В 1928-1933 годах приват-доцент в Бреслау (ныне Вроцлав), член Археологического института имени Н.П. Кондакова в Праге (1931-1941 годы). После прихода в Германии к власти национал-социалистов в 1933 году переехал в Югославию. Профессор, заведующий кафедрой византийской истории Белградского университета (1933-1973 годы). Действительный член Сербской АН (1948), создатель Института византологии и его директор (1948-1973 годы), член Британской АН (1963), член и почетный доктор многих иностранных академий и институтов. Вице-президент (1949-1961 годы) и почетный президент (1961-1976 годы) Международной ассоциации византиноведческих исследований.

Продолжая и развивая традиции русского дореволюционного и мирового византиноведения, Острогорский внёс крупный вклад в изучение экономики и общественного строя Византии . Подчёркивал их феодальную природу. Им были глубоко исследованы византийские Податной устав и писцовые книги, формы и виды крестьянской зависимости, институты пронии и экскуссии- иммунитета, фемный строй, эпоха иконоборчества, роль славян в истории Византийской империи, место и значение Сербской державы в средние века . Классический труд Острогорского «История византийского государства» переведён на 12 языков и выдержал много изданий.