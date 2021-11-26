ОРТИС САЙМОН
ОРТИС САЙМОН (Ortiz) - американский писатель.
Из народа пуэбло; представитель современных индейских литератур. Пишет на английском языке. Обучался на химическом факультете колледжа; окончил филологический факультет Университета Айовы (1969). В 1980-1990-е годы занимал пост переводчика в администрации штата Нью-Мексико; работал в издательствах. Живёт в Канаде, преподаёт в Университете Торонто. Дебютировал поэтическом сборнике «В путь за дождём» («Going for the rain», 1976).
Творчество Ортиса посвящено истории и культуре американских индейцев, проблемам взаимоотношения с «белым» человеком: поэтические сбориники «Большая прогулка» («A good journey», 1977), «Из Сэнд Криг» («From Sand Creek», 1981), «Где-то там» («Out there somewhere», 2002) и другие. Автор многочисленных рассказов, публицистических очерков, эссе, антологии индейской литературы и дргого.