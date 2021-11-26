МАЛ
Князь древлян, упомянутый в «Повести временных лет» под 945 в связи с восстанием древлян против чрезмерных поборов киевского князя Игоря.
После убийства Игоря древляне предлагали его вдове кн. Ольге выйти замуж за М. Согласно данным более поздних летописных сводов, М. возглавлял оборону Искоростеня от войск Ольги и после захвата города был казнён. Упоминание М. в «Повести временных лет» – одно из свидетельств наличия государственности у восточных славян до завоевания их земель князьями Рюриковичами.
По мнению З. Доленги-Ходаковского, имя М. – прилагательное со значением «безымянный», «невладетельный» или просто «малый» (летами). В 1864 историк Д. И. Прозоровский, обратив внимание на сходство имён М. и тестя киевского кн. Святослава Игоревича – Малка Любечанина, предположил, что после подавления древлянского восстания М. был не убит, а сослан в Любеч. А. А. Шахматов отметил, что в «Истории Польши» Я. Длугоша (15 в.), при составлении которой использовались неизв. рус. летописи, упоминается древлянский кн. Мискиня, а в некоторых поздних рус. летописях – Нискиня. Основываясь на сходстве имени Мискиня с именем сына воеводы кн. Игоря Свенельда – Мстишей Шахматов считал, что М. – это сын Свенельда Мстислав Лютый. Шахматов принял версию Прозоровского о том, что мать кн. Святослава Игоревича Малуша – дочь М. – Мискини. В нач. 20 в. фин. учёный Х. Пиппинг предположил, что появление в летописи князя М. – результат недоразумения. По его мнению, летописец неправильно перевёл на рус. яз. сканд. текст о сватовстве древлян к Ольге. Версию о мифичности личности М. поддержал в 1912 С. А. Корф. С мнением Корфа не согласился С. Н. Сыромятников, который высказал предположение о том, что М. – не имя собственное, а определение возраста древлянского князя.
Автор статьи: А. С. Королёв.