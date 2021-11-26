ОКАМПО СИЛЬВИНА
ОКАМПО СИЛЬВИНА - аргентинская писательница.
Жена А. Биой Касареса. Из аристократической семьи; получила хорошее домашнее образование. В 1920-е годы жила в Париже, брала уроки живописи у Д. Де Кирико и Ф. Леже. Дебютировала сборником новелл «Забытое путешествие» («Viaje olvidado», 1937), отразившим влияние сюрреализма. Творчество Окампо, выдержанное в духе магического реализма, отличает повышенный аллегоризм: поэтические сборники «Метрические пространства» («Espacios métricos», 1945), «Имена» («Los nombres», 1953), «Горькое почитают сладким» («Lo amargo por lo dulce», 1962); сборники новелл «Приглашённые» («Las invitadas», 1961), «Смертный грех» («El pecado mortal», 1966) и др. Известность снискал детективный роман «Любящие ненавидят» («Los que aman, odian», 1946; в соавторстве с Биой Касаресом; в русском переводе - «Ненависть любви», 2000), во многом предвосхитивший эстетические установки постмодернизма (пародийность, эстетское обыгрывание канонов массовой культуры и др.). В сотрудничестве с Х.Л. Борхесом и Биой Касаресом издала «Антологию фантастической литературы» («Antologia de la literatura fantástica», 1940) и «Антологию аргентинской поэзии» («Antologia po ́etica argentina», 1941). Автор произведений для детей, эссе, переводов.
Сочинения:
Cuentos completos. B. Aires, 1999. Vol. 1–2;
Poesía completa. B. Aires, 2002–2003. Vol. 1–2.