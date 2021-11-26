ОКАМПО СИЛЬВИНА

ОКАМПО СИЛЬВИНА - аргентинская писательница .

Же­на А. Би­ой Ка­са­ре­са. Из ари­сто­кра­тической се­мьи; по­лу­чи­ла хо­ро­шее до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. В 1920-е годы жи­ла в Па­ри­же, бра­ла уро­ки жи­во­пи­си у Д. Де Ки­ри­ко и Ф. Ле­же. Де­бю­ти­ро­ва­ла сборником но­велл «За­бы­тое пу­те­ше­ст­вие» («Viaje olvidado», 1937), от­ра­зив­шим влия­ние сюр­реа­лиз­ма. Твор­че­ст­во Окампо, вы­дер­жан­ное в ду­хе ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма, от­ли­ча­ет по­вы­шен­ный ал­ле­го­ризм: по­этические сборники «Мет­ри­че­ские про­стран­ст­ва» («Espacios métricos», 1945), «Име­на» («Los nombres», 1953), «Горь­кое по­чи­та­ют слад­ким» («Lo amar­go por lo dulce», 1962); сборники но­велл «При­гла­шён­ные» («Las invitadas», 1961), «Смерт­ный грех» («El pecado mortal», 1966) и др. Из­вест­ность сни­скал де­тек­тив­ный ро­ман «Лю­бя­щие не­на­ви­дят» («Los que aman, odian», 1946; в со­ав­тор­ст­ве с Би­ой Ка­са­ре­сом; в русском переводе - «Не­на­висть люб­ви», 2000), во мно­гом пред­вос­хи­тив­ший эс­те­тические ус­та­нов­ки по­ст­мо­дер­низ­ма (па­ро­дий­ность, эс­тет­ское обыг­ры­ва­ние ка­но­нов мас­со­вой куль­ту­ры и др.). В со­труд­ни­че­ст­ве с Х.Л. Бор­хе­сом и Би­ой Ка­са­ре­сом из­да­ла «Ан­толо­гию фан­та­сти­че­ской ли­те­ра­ту­ры» («Antologia de la literatura fantástica», 1940) и «Ан­то­ло­гию ар­ген­тин­ской по­эзии» («Antologia po ́etica argentina», 1941). Ав­тор про­из­ве­де­ний для де­тей, эс­се, пе­ре­во­дов.

Сочинения:

Cuentos completos. B. Aires, 1999. Vol. 1–2;

Poesía completa. B. Aires, 2002–2003. Vol. 1–2.