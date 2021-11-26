ОБАЛЬДИА РЕНЕ ДЕ

ОБАЛЬДИА РЕНЕ ДЕ - французский писатель, член Французской академии (1999).

Сын па­нам­ско­го ди­пло­ма­та и фран­цу­жен­ки. С ран­не­го дет­ст­ва жил во Фран­ции, учил­ся в ли­цее Кон­дор­се, в 1940 году был мо­би­ли­зо­ван, в том же го­ду по­пал в фа­ши­ст­ский плен, до 1944 года на­хо­дил­ся в кон­цен­тра­ци­он­ном ла­ге­ре . Де­бю­ти­ро­вал по­этическим сборником «Юг» («Midi», 1949) в ду­хе сюр­реа­лиз­ма. Ав­тор ро­ма­нов «Та­мер­лан сер­дец» («Tamerlan des cœurs», 1955), «Фу­га в Ва­тер­лоо» («Fugue ̀а Waterloo», 1956) и «Сто­ле­тие» («Le centenaire», 1959), про­ни­зан­ных гро­те­ск­ной об­раз­но­стью и чёр­ным юмо­ром. Наи­боль­шую по­пу­ляр­ность сни­ска­ли пье­сы «Же­ну­зи» («Gé­nousie», 1960), «Семь им­про­ви­за­ций на до­су­ге» («Sept impromptus а̀ loisir», 1961), «Ве­тер в вет­ках сас­саф­ра­са» («Du vent dans les branches de sassafras», 1966) и другие, во мно­гом раз­ви­вав­шие тра­ди­ции аб­сур­да те­ат­ра. Дра­мы Обальдиа от­ли­ча­ют язы­ко­вая иг­ра (оби­лие не­оло­гиз­мов, фра­зео­ло­гиз­мов, ка­лам­бу­ров , не­ожи­дан­ное ис­поль­зо­ва­ние ре­че­вых кли­ше), со­вме­ще­ние про­стран­ст­вен­но-вре­мен­ных пла­стов, при­сталь­ный ин­те­рес к бес­соз­на­тель­но­му. Сре­ди про­из­ве­де­ний: книга ме­муа­ров «Эк­зо­био­гра­фия» («Exobiographie», 1993); сти­хо­тво­ре­ния для де­тей, в том числе сборник «Фан­та­стиш­ки: сти­хи для де­тей и не­ко­то­рых взрос­лых» («Innocentines, poè­mes pour enfants et quelques adultes», 1969, русский перевод 2001 года).

Сочинения:

Сти­хи фран­цуз­ских по­этов для де­тей. М., 2006. С. 51–78;

Théâtre. P., 2008.