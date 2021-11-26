НЬЮ-ЙОРК ДЕЙЛИ НЬЮС
«НЬЮ-ЙОРК ДЕЙЛИ НЬЮС» - Название двух американских ежедневных газет.
1) Дешёвая вечерняя газета для широких слоёв населения. Основана в 1855 году. В 1860 году куплена конгрессменом, затем сенатором от штата Нью-Йорк Б. Вудом (1820-1900). В 1870 году он основал немецкоязычную версию «Нью-Йорк дейли ньюс» под названием «New-Yorker Tages-Nachrichten» (выходила до 1906 года). Перестала издаваться спустя несколько лет после смерти Вуда.
2) Одна из крупнейших ежедневных газет США. Издатель - М. Цукерман. Штаб-квартира - в Нью- Йорке [до 1995 года в небоскрёбе на 42-й улице (известен как «Дейли ньюс билдинг», построен в 1929-1930 годах, архитектор Р. Худ)]. Основана в июне 1919 года предпринимателем Дж. М. Паттерсоном как таблоид (газета малого формата) «Illustrated Daily News», спустя несколько месяцев получила современное название. Принадлежала издательской фирме «Tribune Company». Приобрела популярность в 1920-1930-е годы (в 1929 году тираж составил свыше 1,3 млн. экземпляров) благодаря публикации ярких фотографий, освещению громких событий из мира политики, культуры, моды и спорта. В 1937 году впервые удостоена Пулитцеровской премии (на 2012 года имеет 10 наград). Несмотря на постепенное сокращение тиражей с конца 1940-х годов, продолжала в 1960-е годы занимать одно из ведущих мест на рынке газет США. Рост расходов и конкуренция со стороны других газет (в том числе «New York Post», принадлежавшей «Ньюс корпорейшен») привели «Нью-Йорк дейли ньюс» к началу 1980-х годов на грань банкротства. В 1991 году куплена британским предпринимателем Р. Максвеллом, в 1993 году - председателем инвестиционной компании «Boston Properties» М. Цукерманом. С 1995 года действует сайт www.nydailynews. com. Тираж около 513 тысяч экземпляров (2010).