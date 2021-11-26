НУРМУ-ЛЁВБЕРГ ОСЕ

НУРМУ-ЛЁВБЕРГ ОСЕ - норвежская певица (ли­ри­ко-дра­ма­ти­че­ское со­пра­но).

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. Бра­ла уро­ки у X. Ин­гебь­ярт в Ос­ло, там же в 1948 году впер­вые вы­сту­пи­ла в кон­цер­те. В 1952-1970 годах со­ли­ст­ка Шведской ко­ро­лев­ской опе­ры в Сток­голь­ме. В 1957 году ус­пеш­но де­бю­ти­ро­ва­ла на сце­не Вен­ской государственной опе­ры, га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Лон­до­не, Гам­бур­ге, Мюн­хе­не, Ми­ла­не, Ри­ме, в 1959 году в Нью-Йор­ке («Мет­ро­по­ли­тен-опе­ра»). В 1960 году уча­ст­во­ва­ла в Бай­рёйт­ском фес­ти­ва­ле. С середины 1960-х годов вы­сту­па­ла главным образом в Скандинавских стра­нах. При­об­ре­ла ши­ро­кую из­вест­ность как ваг­не­ров­ская пе­ви­ца. Луч­шие пар­тии: Зиг­лин­да, Эль­за («Валь­ки­рия», «Ло­эн­грин» Р. Ваг­не­ра ), Аи­да («Аи­да» Дж. Вер­ди), Тос­ка («Тос­ка» Дж. Пуч­чи­ни). Про­сла­ви­лась ин­тер­претацией пе­сен Э. Гри­га и Я. Си­бе­лиу­са, в 1977 году испол­ни­ла «Че­ты­ре по­след­ние пес­ни» Р. Штрау­са. Пе­ла в ан­самб­ле с Б. Ниль­сон и Ю. Бьёр­лин­гом, с ор­ке­ст­ром под управлением П. Хин­де­ми­та, Г. фон Ка­рая­на , Г. Шол­ти и др. В 1978-1981 годах ди­рек­тор Норвежской опе­ры в Ос­ло. С 1970 года пре­по­да­ва­ла в консерватории, в 1973-1990 годах профессор Норвежской ака­де­мии му­зы­ки в Ос­ло.