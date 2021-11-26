НАГАРДЖУН
Индийский писатель.
(Наст. имя Вайдьянатх Мишра). Писал на майтхили, хинди, санскрите и бенг. языках. Родился в обедневшей брахманской семье. Изучал санскр. лит-ру в Калькутте и в Бенаресском индусском ун-те в Варанаси. Работал школьным учителем. Уехал на Цейлон (ныне Шри- Ланка), принял буддизм; став монахом и получив имя Н., жил в мон. Келания близ Коломбо, там же изучал марксизм. В 1938 вернулся в Индию. Посетил Бирму и Тибет. В 1941 оставил монашеский сан. Участвовал в движении Дж. Нараяна. Неоднократно подвергался тюремному заключению.
Первые стихи (на яз. майтхили) опубликовал в 1930; примыкал к лит. движению т. н. прогрессистов (прагативад). Стихи на майтхили вошли в сб-ки «Картина» («Читра», 1949) и «Лишённое листьев нагое древо» («Патрхин нагн гаачх», 1967). С сер. 1930-х гг. писал стихи на яз. хинди: поэтич. сб-ки «Поток эпохи» («Юг дхара», 1952), «Кровь и пламя» («Кхун аур шоле», 1955), «Рыбы в пруду» («Талаб ки мачхлиян», 1974), «Сокровищница» («Ратнагарбх», 1984) и др., а также на бенг. языке и санскрите. Был близок к т. н. голодному поколению (бхукхи пирхи) бенг. поэтов. Для поэзии Н. характерны внезапные переходы от изящной метафоры к грубым прозаизмам, от сатиры – к почти натуралистич. описанию нищеты.
Н. – один из основоположников «регионального романа» (анчалик упанъяс) в лит-ре Индии: «Балчанмаа» (1952, на майтхили), рисующий жизнь отдалённых инд. окраин и насыщенный местными реалиями и диалектной лексикой. Изображая жизнь бедных и притесняемых крестьян, Н. вместе с тем наделяет их стремлением к борьбе за свои человеческие права. Автор романов на хинди: «Тётушка Ратинатха» («Ратинатх ки чачи», 1948), «Баба Батесарнатх» (1954), «Дети Варуны» («Варун ке бете», 1957), «Бриллиантовый юбилей» («Хирак джаянти», 1962), «Жестокая звезда» («Угратара», 1963). Среди др. произведений: эссе, рассказы, путевые заметки, произведения для детей.
Сочинения:
Фронт мира // Стихи индийских поэтов. М., 1956;
Избранные произведения. Нью-Дели, 1985. Т. 1–2 (на майтхили, хинди, санскрите и бенгальском яз.);
Индийская поэзия ХХ в. М., 1990. Т. 1. С. 354–359.