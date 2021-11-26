НАГАРДЖУН

Индийский пи­са­тель.

(Наст. имя Вай­дья­натх Миш­ра). Пи­сал на майт­хи­ли, хин­ди, сан­ск­ри­те и бенг. язы­ках. Ро­дил­ся в обед­нев­шей брах­ман­ской се­мье. Изу­чал санскр. лит-ру в Каль­кут­те и в Бе­на­рес­ском ин­дус­ском ун-те в Ва­ра­на­си. Ра­бо­тал школь­ным учи­те­лем. Уе­хал на Цей­лон (ны­не Шри- Лан­ка), при­нял буд­дизм; став мо­на­хом и по­лу­чив имя Н., жил в мон. Ке­ла­ния близ Ко­лом­бо, там же изу­чал мар­ксизм. В 1938 вер­нул­ся в Ин­дию. По­се­тил Бир­му и Ти­бет. В 1941 ос­та­вил мо­на­шеский сан. Уча­ст­во­вал в дви­же­нии Дж. На­рая­на. Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся тю­рем­но­му за­клю­че­нию.

Пер­вые сти­хи (на яз. майт­хи­ли) опуб­ли­ко­вал в 1930; при­мы­кал к лит. дви­же­нию т. н. про­грес­си­стов (пра­га­ти­вад). Сти­хи на майт­хи­ли во­шли в сб-ки «Кар­ти­на» («Чит­ра», 1949) и «Ли­шён­ное ли­сть­ев на­гое дре­во» («Патр­хин нагн га­ачх», 1967). С сер. 1930-х гг. пи­сал сти­хи на яз. хин­ди: по­этич. сб-ки «По­ток эпо­хи» («Юг дха­ра», 1952), «Кровь и пла­мя» («Кхун аур шо­ле», 1955), «Ры­бы в пру­ду» («Та­лаб ки мачх­ли­ян», 1974), «Со­кро­вищ­ни­ца» («Рат­на­гарбх», 1984) и др., а так­же на бенг. язы­ке и сан­ск­ри­те. Был бли­зок к т. н. го­лод­но­му по­ко­ле­нию (бхук­хи пир­хи) бенг. по­этов. Для по­эзии Н. ха­рак­тер­ны вне­зап­ные пе­ре­хо­ды от изящ­ной ме­та­фо­ры к гру­бым про­за­из­мам, от са­ти­ры – к поч­ти на­ту­ра­ли­стич. опи­са­нию ни­ще­ты.

Н. – один из ос­но­во­по­лож­ни­ков «ре­гио­наль­но­го ро­ма­на» (ан­ча­лик упанъ­яс) в лит-ре Ин­дии : «Бал­чан­маа» (1952, на майт­хи­ли), ри­сую­щий жизнь от­да­лён­ных инд. ок­ра­ин и на­сы­щен­ный ме­ст­ны­ми реа­лия­ми и диа­лект­ной лек­си­кой. Изо­бра­жая жизнь бед­ных и при­тес­няе­мых кре­сть­ян, Н. вме­сте с тем на­де­ля­ет их стрем­ле­ни­ем к борь­бе за свои че­ло­ве­че­ские пра­ва. Ав­тор ро­ма­нов на хин­ди: «Тё­туш­ка Ра­ти­нат­ха» («Ра­ти­натх ки ча­чи», 1948), «Ба­ба Ба­те­сар­натх» (1954), «Де­ти Ва­ру­ны» («Ва­рун ке бе­те», 1957), «Брил­ли­ан­то­вый юби­лей» («Хи­рак джа­ян­ти», 1962), «Жес­то­кая звез­да» («Уг­ра­та­ра», 1963). Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: эс­се, рас­ска­зы, пу­те­вые за­мет­ки, про­из­ве­де­ния для де­тей.

Сочинения:

Фронт ми­ра // Сти­хи ин­дий­ских по­этов. М., 1956;

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. Нью-Де­ли, 1985. Т. 1–2 (на майт­хи­ли, хин­ди, сан­ск­ри­те и бен­галь­ском яз.);

Ин­дий­ская по­эзия ХХ в. М., 1990. Т. 1. С. 354–359.